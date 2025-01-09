В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»

Познавательный маршрут на родину В. П. Астафьева в село Овсянка на экскурсионном автобусе в сопровождении профессионального гида, который окунет Вас в жизнь и творчество писателя.
5
1 отзыв
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
Ближайшие даты:
25
мар8
апр3
июн10
июн17
июн24
июн1
июл
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Познавательный маршрут к родным местам В. П. Астафьева

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в село Овсянка, родину знаменитого писателя В. П. Астафьева. Это экскурсионное путешествие на автобусе позволит вам не только насладиться живописными пейзажами, но и погрузиться в мир творчества великого автора.

Что вас ждет в ходе экскурсии?

  • Профессиональный гид, который расскажет о жизни и творчестве В. П. Астафьева.
  • Уникальные факты и истории, связанные с писателем и его произведениями.
  • Посещение знаковых мест, связанных с его биографией.

Преимущества поездки

Это путешествие не только обогатит ваши знания о литературе, но и позволит вам увидеть места, которые вдохновляли Астафьева на создание его произведений. Вы сможете ощутить атмосферу, в которой жил и творил писатель, и, возможно, это вдохновит вас на собственные свершения.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир В. П. Астафьева в его родном селе Овсянка!

По вторникам в 10:00По воскресеньям в 13:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 10:00По воскресеньям в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
G
9 янв 2025
Всё прекрасно!

Похожие экскурсии из Красноярска

Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
146 отзывов
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
20 мар в 10:00
23 мар в 10:00
2500 ₽ за человека
Красноярск и его живописные окрестности в поездке на авто
На машине
4 часа
-
15%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Завтра в 09:00
21 мар в 09:00
8585 ₽10 100 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.