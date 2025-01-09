Познавательный маршрут на родину В. П. Астафьева в село Овсянка на экскурсионном автобусе в сопровождении профессионального гида, который окунет Вас в жизнь и творчество писателя.
Описание экскурсии
Познавательный маршрут к родным местам В. П. Астафьева
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в село Овсянка, родину знаменитого писателя В. П. Астафьева. Это экскурсионное путешествие на автобусе позволит вам не только насладиться живописными пейзажами, но и погрузиться в мир творчества великого автора.
Что вас ждет в ходе экскурсии?
- Профессиональный гид, который расскажет о жизни и творчестве В. П. Астафьева.
- Уникальные факты и истории, связанные с писателем и его произведениями.
- Посещение знаковых мест, связанных с его биографией.
Преимущества поездки
Это путешествие не только обогатит ваши знания о литературе, но и позволит вам увидеть места, которые вдохновляли Астафьева на создание его произведений. Вы сможете ощутить атмосферу, в которой жил и творил писатель, и, возможно, это вдохновит вас на собственные свершения.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир В. П. Астафьева в его родном селе Овсянка!
По вторникам в 10:00По воскресеньям в 13:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 10:00По воскресеньям в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
9 янв 2025
Всё прекрасно!
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