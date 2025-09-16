«Родное село — самое главное, самое светлое место у человека. Где бы я ни был, где бы ни жил, всегда помнил об этом», — так писал Виктор Астафьев.
На родину писателя мы и отправимся! Вы увидите село Овсянка, посетите мемориальный музей и новый национальный центр. И полюбуетесь могучим Енисеем со смотровой площадки на отвесной скале.
Описание экскурсии
Уже по пути в Овсянку вы познакомитесь с фактами из жизни Астафьева и его литературными произведениями. А затем вас ждёт самое интересное!
В самой Овсянке вы:
- посетите Дом-музей В. П. Астафьева и дом его бабушки
- побываете в новом Национальном центре, который посвящён писателю
- прогуляетесь по набережной, откуда Астафьев любовался могучим Енисеем
И узнаете:
- как Слизнёвский утёс стал популярной смотровой площадкой
- почему жителей Овсянки в старину называли «гробовозами»
- зачем к Астафьеву приезжали президенты
- и многое другое!
Но это ещё не всё!
Мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба» — если позволит погода, вы полюбуетесь Енисеем и панорамой Овсянки. И сделаете замечательные фотографии.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кому интересно и ценно творчество прославленного сибирского писателя. Тем, кто хочет окунуться в его мир, почувствовать атмосферу, в которой он писал, увидеть места, которыми он вдохновлялся. И конечно, насладиться красотой сибирской природы.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
- Экскурсию по музею и национальному центру проводят местные аккредитованные гиды
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3000 ₽
|Дети до 14 лет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лейла — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 103 туристов
Наша команда разработала различные яркие и незабываемые путешествия по Красноярску и краю — и с радостью готова предложить их вам по доступным ценам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Игорь
16 сен 2025
Все было хорошо!
