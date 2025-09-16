«Родное село — самое главное, самое светлое место у человека. Где бы я ни был, где бы ни жил, всегда помнил об этом», — так писал Виктор Астафьев. На родину писателя мы и отправимся! Вы увидите село Овсянка, посетите мемориальный музей и новый национальный центр. И полюбуетесь могучим Енисеем со смотровой площадки на отвесной скале.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Уже по пути в Овсянку вы познакомитесь с фактами из жизни Астафьева и его литературными произведениями. А затем вас ждёт самое интересное!

В самой Овсянке вы:

посетите Дом-музей В. П. Астафьева и дом его бабушки

побываете в новом Национальном центре, который посвящён писателю

прогуляетесь по набережной, откуда Астафьев любовался могучим Енисеем

И узнаете:

как Слизнёвский утёс стал популярной смотровой площадкой

почему жителей Овсянки в старину называли «гробовозами»

зачем к Астафьеву приезжали президенты

и многое другое!

Но это ещё не всё!

Мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба» — если позволит погода, вы полюбуетесь Енисеем и панорамой Овсянки. И сделаете замечательные фотографии.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кому интересно и ценно творчество прославленного сибирского писателя. Тем, кто хочет окунуться в его мир, почувствовать атмосферу, в которой он писал, увидеть места, которыми он вдохновлялся. И конечно, насладиться красотой сибирской природы.

Организационные детали