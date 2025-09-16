Мои заказы

В гости к Астафьеву: село Овсянка и смотровая площадка «Царь-рыба»

Окунуться в жизнь и творчество прославленного писателя
«Родное село — самое главное, самое светлое место у человека. Где бы я ни был, где бы ни жил, всегда помнил об этом», — так писал Виктор Астафьев.

На родину писателя мы и отправимся! Вы увидите село Овсянка, посетите мемориальный музей и новый национальный центр. И полюбуетесь могучим Енисеем со смотровой площадки на отвесной скале.
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Уже по пути в Овсянку вы познакомитесь с фактами из жизни Астафьева и его литературными произведениями. А затем вас ждёт самое интересное!

В самой Овсянке вы:

  • посетите Дом-музей В. П. Астафьева и дом его бабушки
  • побываете в новом Национальном центре, который посвящён писателю
  • прогуляетесь по набережной, откуда Астафьев любовался могучим Енисеем

И узнаете:

  • как Слизнёвский утёс стал популярной смотровой площадкой
  • почему жителей Овсянки в старину называли «гробовозами»
  • зачем к Астафьеву приезжали президенты
  • и многое другое!

Но это ещё не всё!

Мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба» — если позволит погода, вы полюбуетесь Енисеем и панорамой Овсянки. И сделаете замечательные фотографии.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кому интересно и ценно творчество прославленного сибирского писателя. Тем, кто хочет окунуться в его мир, почувствовать атмосферу, в которой он писал, увидеть места, которыми он вдохновлялся. И конечно, насладиться красотой сибирской природы.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию по музею и национальному центру проводят местные аккредитованные гиды
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Все было хорошо!

