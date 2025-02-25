Литературный музей имени В. П. Астафьева – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Литературный музей имени В. П. Астафьева» в Красноярске, цены от 1650 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Красноярские Столбы» за один день
На машине
37 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его чудеса: ГЭС, Дивногорск и Бобровый лог за день
Погрузитесь в путешествие по Красноярску и его окрестностям, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Проспект Мира 3, Триумфальная арка
Расписание: Ежедневно в 10:00
5 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 11 000 за всё до 2 чел.
Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
На машине
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Дивногорск и Красноярские столбы
Отправляйтесь в Дивногорск, окруженный скалами и тайгой, посетите Красноярскую ГЭС и полюбуйтесь видами на Енисей с Царь-рыбы
Начало: Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
5 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 9500 за всё до 2 чел.
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
На автобусе
1 отзыв
4 часа
Групповая
до 19 чел.
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
Начало: Театральная площадь
Расписание: По вторникам в 10:00
Завтра в 10:00
11 мар в 10:00
1650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марьям
    25 февраля 2025
    Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Красноярские Столбы» за один день
    Хотим выразить признательность и благодарность гиду Елене за проведенную для нас с мужем экскурсию! Елена - абсолютный профессионал своего дела,
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    эрудированный человек и интересный собеседник! Подкупает индивидуальный подход и человеческое отношение. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на то, что она длилась более 5 часов! Всем, кто хочет узнать максимум за один день, рекомендую именно эту экскурсию! Однозначно получите массу впечатлений, информации и эстетическое удовольствие от увиденных красот!!!

  • G
    Galina
    9 января 2025
    В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
    Всё прекрасно!
  • А
    Алдынай
    26 ноября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Здравствкйте! Шикарная экскурсия на ГЭС, Столбы! Ольга наш гид расказывала очень интересные факты вобщем про Красноярский Край. Нам показала красоту, не описать словами, посетили очень красивые места. Спасибо большое, Ольге!
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2024
    Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
    Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Литературный музей имени В. П. Астафьева»

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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в марте 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Литературный музей имени В. П. Астафьева" можно забронировать 3 экскурсии от 1650 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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