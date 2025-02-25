5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярск и его чудеса: ГЭС, Дивногорск и Бобровый лог за день
Погрузитесь в путешествие по Красноярску и его окрестностям, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Проспект Мира 3, Триумфальная арка
Расписание: Ежедневно в 10:00
5 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Дивногорск и Красноярские столбы
Отправляйтесь в Дивногорск, окруженный скалами и тайгой, посетите Красноярскую ГЭС и полюбуйтесь видами на Енисей с Царь-рыбы
Начало: Ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
5 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 9500₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Групповая
до 19 чел.
В гости к В.П. Астафьеву (село Овсянка) + смотровая площадка «Царь-рыба»
Начало: Театральная площадь
Расписание: По вторникам в 10:00
Завтра в 10:00
11 мар в 10:00
1650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарьям25 февраля 2025Хотим выразить признательность и благодарность гиду Елене за проведенную для нас с мужем экскурсию! Елена - абсолютный профессионал своего дела,
- GGalina9 января 2025Всё прекрасно!
- ААлдынай26 ноября 2024Здравствкйте! Шикарная экскурсия на ГЭС, Столбы! Ольга наш гид расказывала очень интересные факты вобщем про Красноярский Край. Нам показала красоту, не описать словами, посетили очень красивые места. Спасибо большое, Ольге!
- ЮЮлия23 сентября 2024Все очень комфортно. Виды потрясающие, экскурсовод Елена на высоте!
- ССергей22 сентября 2024Экскурсия просто супер. Елена, не считаясь со своим временем, дает возможность провести время в пользу туристов. Посмотреть всё, что нужно. Очень много преподает новой и интересной информации. День экскурсии прошел, просто, замечательно. Большой респект Елене. Приятно было пообщаться.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Литературный музей имени В. П. Астафьева»
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