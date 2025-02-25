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эрудированный человек и интересный собеседник! Подкупает индивидуальный подход и человеческое отношение. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на то, что она длилась более 5 часов! Всем, кто хочет узнать максимум за один день, рекомендую именно эту экскурсию! Однозначно получите массу впечатлений, информации и эстетическое удовольствие от увиденных красот!!!