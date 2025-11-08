Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в Кронштадт — уникальный пригород Петербурга с особым морским характером.



Вас ждёт прогулка по улицам города-крепости, знакомство с его архитектурными памятниками и живописными набережными, а также возможность полюбоваться видами Финского залива.



Кроме того, вы посетите легендарный форт Константин и величественный Морской Никольский собор — главный морской храм страны. 4 4 отзыва

Групповая экскурсия Длитель­ность 6.5 часов На чём проводится На автобусе 1800 ₽ за человека

Описание экскурсии Экскурсия в Кронштадт — это не просто поездка за яркими впечатлениями и эмоциями, это погружение в другую реальность, о которой вы могли слышать на уроках истории или в которую погружались, читая исторические книги. Теперь же у вас есть прекрасная возможность не только услышать, но и увидеть всё своими глазами. Во время экскурсии вы осмотрите гидротехнические и оборонительные сооружения, огромное количество исторических и архитектурных памятников, насладитесь бескрайней панорамой Финского залива. Также вы посетите одно из самых знаменитых сооружений города-крепости — форт «Великий Князь Константин». Во время всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид, который не даст заскучать и расскажет много интересного из жизни Кронштадта. Важная информация: Важно: при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кронштадт:

Морской Никольский собор

Итальянский дворец

Кронштадтский футшток

Петровский парк

Якорная площадь

Панорама Финского залива Балтийского моря

И др Что включено Услуги гида

Трансфер на комфортабельном автобусе

Входные билеты на форт Константин

Что не входит в цену Личные расходы (еда, вода, сувениры) Место начала и завершения? Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация Важно: при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность