Приглашаем вас в Кронштадт — уникальный пригород Петербурга с особым морским характером.
Вас ждёт прогулка по улицам города-крепости, знакомство с его архитектурными памятниками и живописными набережными, а также возможность полюбоваться видами Финского залива.
Кроме того, вы посетите легендарный форт Константин и величественный Морской Никольский собор — главный морской храм страны.
Описание экскурсииЭкскурсия в Кронштадт — это не просто поездка за яркими впечатлениями и эмоциями, это погружение в другую реальность, о которой вы могли слышать на уроках истории или в которую погружались, читая исторические книги. Теперь же у вас есть прекрасная возможность не только услышать, но и увидеть всё своими глазами. Во время экскурсии вы осмотрите гидротехнические и оборонительные сооружения, огромное количество исторических и архитектурных памятников, насладитесь бескрайней панорамой Финского залива. Также вы посетите одно из самых знаменитых сооружений города-крепости — форт «Великий Князь Константин». Во время всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид, который не даст заскучать и расскажет много интересного из жизни Кронштадта. Важная информация: Важно: при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кронштадт:
- Морской Никольский собор
- Итальянский дворец
- Кронштадтский футшток
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Панорама Финского залива Балтийского моря
- И др
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Входные билеты на форт Константин
- Посещение Морского собора
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, вода, сувениры)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Важно: при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 ноя 2025
К сожалению, экскурсия не понравилась.. . Сложно было слушать гида, который постоянно делал паузы между словами. Единственное, что впечатлило-это Собор… масштабно, красиво! Так же можно увидеть действующие корабли.
Д
Диана
26 окт 2025
А
Анна
26 окт 2025
М
Марина
7 окт 2025
Очень понравилось. Замечательная экскурсовод Екатерина
