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Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.

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27 отзывов
Никита
Никита – Гид из Кронштадта
Кронштадт веками стоял на страже покоя Санкт-Петербурга.

Величественный Морской собор, балтийские пейзажи, форты-фрегаты и оборонительная система в целом – воплощенное чудо инженерной мысли своей эпохи – все это ждет вас на автопрогулке 👣 по городу.

Приглашаю вас на авторскую экскурсию ⛳ по историческим местам и уникальным сооружениям, расположенным в Кронштадте и его окрестностях.
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Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.

Что вы увидите

  • Морской Никольский собор
  • Якорная площадь
  • Петровский парк
  • Форт Шанец
  • Комплекс Защитных Сооружений от наводнений
  • Доковый комплекс
  • Форты «Александр», «Петр», «Павел» и «Кроншлот»
  • Природный заповедник
Кронштадт лаконичен, прост, чист и спокоен как старый матрос. Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки серого цвета, потому что бушлат его – из гранита.
Я знаю и безумно люблю эту землю и хочу окунуть вас в реальный и канувший в лето мир этого острова, города и крепости. Узнайте что спрятано в рассказах стариков, за стенами библиотек и архивов, в фотографиях, письмах, застольных байках, а потом вы сможете вернуться сюда не один раз, так как будете понимать, что еще захотите увидеть. Вы побываете в разных частях острова, поэтому все перемещения будут на машине.
Мы увидим уникальный природный заповедник с реликтовыми растительными сообществами в виде прибрежных плавней, черноольховых топей, приморских лугов, форты-фрегаты: Александр, Пётр, Павел и Кроншлот, номерные южные форты, невидимые из города, створные маяки и знаки, показывающие путь по не простому фарватеру, комплекс защитных сооружений от наводнений и крепостные стены с оборонительными казармами, Якорную площадь, Петровский парк 🌳, Летний Сад, часть докового комплекса и Морской Никольский Собор. Все эти уникальные объекты станут обязательными точками нашего маршрута.
Кронштадт моя маленькая Родина. Это - родина моих родителей, бабушек и дедушек, это - дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок не увидеть без оптики или не увидеть в принципе, по объективным причинам. Поэтому, нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.
Что входит
  • Перемещения на машине гида
  • В середине прогулки, привал. Чай, кофе, печенье, кронштадтский зефир и интересные морские истории от гида в подарок.
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта и обратно
Начало и место завершения
🚩 г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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27 отзывов оставили туристы

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