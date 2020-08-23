Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта, откройте для себя его тайны и насладитесь уникальными видами на авторской экскурсии
Кронштадт, расположенный на острове Котлин, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и архитектуру этого удивительного места.
Величественный Морской собор, форты-фрегаты и оборонительные сооружения расскажут о прошлом и настоящем города.
Автопрогулка позволит посетить ключевые достопримечательности, включая природные заповедники и исторические форты. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на город, который веками защищал Санкт-Петербург
Кронштадт – это место, наполненное особой атмосферой. Он прост и чист, как старый матрос, не кричит яркими красками и не радует солнечными лучами. Его оттенки – это гамма серого, как гранитный бушлат, который защищает его от tempest.
Погружение в Историю
Я глубоко связан с этой землёй и хочу пригласить вас в уникальный мир, который со временем стал частью истории. Здесь скрыты увлекательные рассказы стариков, находящиеся за стенами библиотек и архивов. Когда вы узнаете о Кронштадте из фотографий, писем и застольных историй, вы сможете вернуться сюда снова, понимая, что вас ждёт еще много необычного.
Наш Путешествия
Мы будем изучать разные уголки острова, а перемещения будут осуществляться на машине. Это поможет нам увидеть:
Уникальный природный заповедник с реликтовыми растительными сообществами;
Форты-фрегаты: Александр, Пётр, Павел и Кроншлот;
Номерные южные форты, скрытые от взгляда городских жителей;
Створные маяки и знаки, указывающие путь по сложному фарватеру;
Комплекс защитных сооружений от наводнений;
Крепостные стены с оборонительными казармами;
Якорную площадь, Петровский парк, Летний Сад;
Часть докового комплекса и Морской Никольский Собор.
Личная Связь
Кронштадт – это и моя маленькая Родина. Это место, где выросли мои родители, бабушки и дедушки. Здесь находится дом моего прадеда, который сбежал от голода революции в 1922 году, работая кочегаром на угольном буксире.
Заботливые Помощники
Во время наших прогулок мы сможем увидеть многое, что не всегда доступно без оптики или даже оказывается невидимым по объективным причинам. Поэтому нашими помощниками будут:
Монокли;
Карты;
Специально разработанные фотоальбомы.
Ежедневно с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Морской Никольский собор
Якорная площадь
Петровский парк
Форт Шанец
Комплекс Защитных Сооружений от наводнений
Доковый комплекс
Форты "Александр", "Петр", "Павел" и "Кроншлот"
Природный заповедник
Что включено
Перемещения на машине гида
В середине прогулки, привал. Чай, кофе, печенье, кронштадтский зефир и интересные морские истории от гида в подарок.
Что не входит в цену
Трансфер до Кронштадта и обратно
Место начала и завершения?
Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александра
Хотим поблагодарить нашего экскурсовода Никиту за очень интересную, содержательную и яркую экскурсию «Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.» по Кронштадту. Большой объем информации не утомил нас, а, наоборот, читать дальшеуменьшить
разбередил интерес к острову и городу. История города прослеживается в историях человеческих судеб, связанных между собой невидимой, но осязаемой нитью. Архитектура города, его форты, маяки, храм Николы Морского привлекают своим величием и простотой. Радует и то, что природный заповедник сохранен для наших детей и, надеюсь, внуков. Старина перекликается с современностью, дополняя друг друга. Еще раз, спасибо Никите за экскурсию, организованную для нас.
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А
Александра
Хотим поблагодарить нашего экскурсовода Никиту за очень интересную, содержательную и яркую экскурсию «Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра.» по Кронштадту. Большой объем информации не утомил нас, а, наоборот, читать дальшеуменьшить
разбередил интерес к острову и городу. История города прослеживается в историях человеческих судеб, связанных между собой невидимой, но осязаемой нитью. Архитектура города, его форты, маяки, храм Николы Морского привлекают своим величием и простотой. Радует и то, что природный заповедник сохранен для наших детей и, надеюсь, внуков. Старина перекликается с современностью, дополняя друг друга. Еще раз, спасибо Никите за экскурсию, организованную для нас.
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Н
Надежда
Мы были не на экскурсии! Мы были в гостях! Иначе не назовешь) Никита как радушный хозяин принимал нас и знакомил со своей малой родиной! Идеальный рассказчик и приятный собеседник. Никита читать дальшеуменьшить
не только профессионал в своём деле, но и искренне любит и знает свой город, что делает его рассказ увлекательным и незабываемым. Шесть часов пролетели незаметно, а потом ещё несколько дней мы обсуждали увиденное и услышанное. Можно посмотреть карты, прочитать энциклопедию, пролистать книги о Кронштадте, но так и не понять суть этого удивительного и героического места. С таким знатоком своего дела нам это удалось! Рекомендуем.
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Г
Гусев
Потрясающая экскурсия! Никита за 6 часов сумел максимально и интересно рассказать историю острова его развитие и самые значимые моменты. Рассказ был настолько интересен, что порой создавалось впечатление, что ты находишься читать дальшеуменьшить
в том времени. Не большой город Кронштадт сместил в себя многовековую историю и вчера мы окунулись в этот мир. Очень продумано и организовано время проведения экскурсии. Даже перерыв на чаепитие был очень позновательным и интересным. Время пролетело не заметно и даже немного пасмурная погода не повлияла на впечтления. Осталось желание вернуться ещё раз… Большое спасибо Никите за прекрасный день прожитый на острове Кронштадт.
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Г
Гусев
Потрясающая экскурсия! Никита за 6 часов сумел максимально и интересно рассказать историю острова его развитие и самые значимые моменты. Рассказ был настолько интересен, что порой создавалось впечатление, что ты находишься читать дальшеуменьшить
в том времени. Не большой город Кронштадт сместил в себя многовековую историю и вчера мы окунулись в этот мир. Очень продумано и организовано время проведения экскурсии. Даже перерыв на чаепитие был очень позновательным и интересным. Время пролетело не заметно и даже немного пасмурная погода не повлияла на впечтления. Осталось желание вернуться ещё раз… Большое спасибо Никите за прекрасный день прожитый на острове Кронштадт.
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия! Это больше даже увлекательное путешествие по острову Крондштадт. Очень насыщенный материал от Петровских времен до современности и по истории России и ее армии и флота, и по инженерии, читать дальшеуменьшить
и строительству, и по экологии. Никита обладает энциклопедическими знаниями в разных областях, при этом рассказывает очень понятно и интересно, чувствуется, что ориентируется на слушателей. У нас была маленькая группа: двое взрослых и двое школьников (13 и 16 лет). Все в полном восторге!
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