Кронштадт, расположенный на острове Котлин, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и архитектуру этого удивительного места. Величественный Морской собор, форты-фрегаты и оборонительные сооружения расскажут о прошлом и настоящем города. Автопрогулка позволит посетить ключевые достопримечательности, включая природные заповедники и исторические форты. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на город, который веками защищал Санкт-Петербург

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кронштадт: Лаконичность и Спокойствие

Кронштадт – это место, наполненное особой атмосферой. Он прост и чист, как старый матрос, не кричит яркими красками и не радует солнечными лучами. Его оттенки – это гамма серого, как гранитный бушлат, который защищает его от tempest.

Погружение в Историю

Я глубоко связан с этой землёй и хочу пригласить вас в уникальный мир, который со временем стал частью истории. Здесь скрыты увлекательные рассказы стариков, находящиеся за стенами библиотек и архивов. Когда вы узнаете о Кронштадте из фотографий, писем и застольных историй, вы сможете вернуться сюда снова, понимая, что вас ждёт еще много необычного.

Наш Путешествия

Мы будем изучать разные уголки острова, а перемещения будут осуществляться на машине. Это поможет нам увидеть:

Уникальный природный заповедник с реликтовыми растительными сообществами;

Форты-фрегаты: Александр, Пётр, Павел и Кроншлот;

Номерные южные форты, скрытые от взгляда городских жителей;

Створные маяки и знаки, указывающие путь по сложному фарватеру;

Комплекс защитных сооружений от наводнений;

Крепостные стены с оборонительными казармами;

Якорную площадь, Петровский парк, Летний Сад;

Часть докового комплекса и Морской Никольский Собор.

Личная Связь

Кронштадт – это и моя маленькая Родина. Это место, где выросли мои родители, бабушки и дедушки. Здесь находится дом моего прадеда, который сбежал от голода революции в 1922 году, работая кочегаром на угольном буксире.

Заботливые Помощники

Во время наших прогулок мы сможем увидеть многое, что не всегда доступно без оптики или даже оказывается невидимым по объективным причинам. Поэтому нашими помощниками будут: