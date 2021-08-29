Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом
Описание экскурсии
Программа
Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:
- о военных сражениях Ушакова, знаменитого флотоводца 18 века, о его рекордных победах, о военной тактике, которую он изобрел, и о том, как он пешком дошел на Херсона и победил там эпидемию холеры;
- о том, что Беллинсгаузен был не только великим первооткрывателем, но и патриотом, который вложил много сил в преображение Кронштадта;
- о первых кругосветных путешествиях, которые в начале 19 века были совершены из Кронштадта, и в частности историю и легенды второго кругосветного путешествия под руководством Головина;
- о героизме главнокомандующего Лазарева, отдавшего всю свою жизнь служению Черноморскому флоту и Отечеству;
- о командире подводной лодки Маринеско, которого Гитлер объявил личным врагом (поступок командира стал причиной одного из двух трауров, объявленных в Германии за весь период Второй мировой войны);
- как жизнь всемирно известного художника И. Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом.
В результате вы узнаете судьбы русских героев, поступки которых прославили их в нашей стране и мире и послужили поводом для присвоения Кронштадту почетного звания Города воинской славы. А также поймете, какую роль сыграли расположение Кронштадта и его флота в истории России.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Алевтина — ваш гид в Кронштадте
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
До встречи с Алевтиной по почте уточили состав группы. В нашем случае 2 ребенка дошкольного возраста - это фактор, который надо учитывать при планировании, что и было сделано.
Сама экскурсия прошла динамично, содержательно и интересно и мы не пожалели о потраченном времени и деньгах.
