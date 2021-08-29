Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом

характера.» Я познакомлю вас с судьбами и героическими поступками таких людей — прославленных русских моряков, которые жили и служили в нашем городе. Они вписали свои имена в историю России и мира. Благодаря им Кронштадт зовется городом воинской славы. Вы узнаете о жизни и победах знаменитого флотоводца Ушакова, о вкладе в развитие города Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, об удивительном кругосветном путешествии Головина, о службе главнокомандующего Черноморским флотом Лазарева и о многих других.

Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:

о военных сражениях Ушакова, знаменитого флотоводца 18 века, о его рекордных победах, о военной тактике, которую он изобрел, и о том, как он пешком дошел на Херсона и победил там эпидемию холеры;

о том, что Беллинсгаузен был не только великим первооткрывателем, но и патриотом, который вложил много сил в преображение Кронштадта;

о первых кругосветных путешествиях, которые в начале 19 века были совершены из Кронштадта, и в частности историю и легенды второго кругосветного путешествия под руководством Головина;

о героизме главнокомандующего Лазарева, отдавшего всю свою жизнь служению Черноморскому флоту и Отечеству;

о командире подводной лодки Маринеско, которого Гитлер объявил личным врагом (поступок командира стал причиной одного из двух трауров, объявленных в Германии за весь период Второй мировой войны);

как жизнь всемирно известного художника И. Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом.

В результате вы узнаете судьбы русских героев, поступки которых прославили их в нашей стране и мире и послужили поводом для присвоения Кронштадту почетного звания Города воинской славы. А также поймете, какую роль сыграли расположение Кронштадта и его флота в истории России.