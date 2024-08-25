Прогулка по Кронштадту позволит ощутить дух династии Романовых.
Начав с Петра I, основателя Российского флота и города, вы узнаете о его истории и увидите уникальные сооружения, построенные по указу Екатерины II.
Начав с Петра I, основателя Российского флота и города, вы узнаете о его истории и увидите уникальные сооружения, построенные по указу Екатерины II.
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Безымянный переулок: история и цель создания города-крепости царём Петром I.
- Андреевский собор (а точнее, памятный камень), созданный по велению императора Александра I. В этом соборе 53 года проводил службы святой праведный Иоанн Кронштадтский.
- Адмиралтейство, построенное в соответствии с указом императрицы Екатерины II.
- Большая Екатерининская улица и Екатерининский парк.
- Морское собрание, организованное по указанию великого князя Константина Николаевича.
- Морской собор, возведённый по инициативе Николая II: зайдём в него, чтобы полюбоваться воздушными фресками и необычным интерьером. Вы услышите трагическую историю храма и его восстановления после долгих лет поругания.
- Памятный знак «Триумф Российского флота».
- Летний (Общественный) сад. Дом Петра I.
- Губернские дома — здания, построенные по указу Петра I на средства и силами губерний России.
- «Государев дворец» Петра I (а точнее, его изначальное местонахождение).
- Памятник Петру I и гавани Кронштадта.
- Дворец князя Меншикова. Квартира Николая I.
- Док-канал имени Петра Великого — уникальный в своём роде, вы узнаете почему.
- Итальянский дворец, бывшее Морское инженерное училище императора Николая I.
- Кронштадтский порт и портовые сооружения.
Организационные детали
- Можно с детьми старше 10 лет.
- Экскурсия пешеходная, длительность 3 часа, поэтому нужна как минимум средняя физическая подготовка. Совет: скандинавские палки очень помогают, особенно когда есть проблемы с позвоночником и коленными суставами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана в Андреевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кронштадте
Я аккредитованный гид по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 13 лет. Кронштадт — моя малая Родина. С ним связано и начало жизни, и зрелые годы, и становление меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 авг 2024
Спасибо за экскурсию,высокий профессионализм,очень интересный объёмный исторический материал,любовь к своему делу и (чувствуется) постоянное совершенствование). Больше привлекайте детей к истории,это важно. Спасибо Татьяна Алексеевна! Приедем в следующий раз,обязательно выберем вас.
Р
Роман
24 авг 2024
Отличная экскурсия. Гид знающий свое дело и самое главное историю своего города.
Л
Лариса
8 авг 2024
Очень благодарны Татьяне за интересную и насыщенную экскурсию! В наш век дилетантов было невероятно приятно встретить такого знатока истории с прекрасной речью и отлично структурированными знаниями. Видно, что гид не просто любит свой город и использует ранее полученные знания, но и постоянно обновляет информацию, дополняет и актуализирует факты. Были семьей два взрослых и два подростка. Понравилось всем! Огромное спасибо!
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