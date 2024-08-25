Татьяна — ваш гид в Кронштадте

читать дальше как экскурсовода. Меня не может не волновать судьба моего родного города — его история, его сегодняшний день и, конечно же, его «завтра». Интересуюсь и изучаю историю Кронштадта уже на протяжении 30 лет как любитель истории, как краевед, как профессиональный экскурсовод.

Я аккредитованный гид по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 13 лет. Кронштадт — моя малая Родина. С ним связано и начало жизни, и зрелые годы, и становление меня