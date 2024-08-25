Кронштадт - от Петра I до Николая II

Погрузитесь в историю Кронштадта, от Петра I до Николая II. Увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие значимые места. Экскурсия длится 3 часа
Прогулка по Кронштадту позволит ощутить дух династии Романовых.

Начав с Петра I, основателя Российского флота и города, вы узнаете о его истории и увидите уникальные сооружения, построенные по указу Екатерины II.
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Посетите Морской собор, возведённый по инициативе Николая II, и узнайте о его трагической истории.

Прогулка включает посещение Андреевского собора, Адмиралтейства, Большой Екатерининской улицы и других значимых мест. Экскурсия пешеходная, длительность 3 часа, подходит для детей старше 10 лет

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия по историческим местам
  • 🏛️ Уникальные сооружения и памятники
  • 📜 История династии Романовых
  • ⛪ Посещение Морского собора
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми старше 10 лет
    • Кронштадт - от Петра I до Николая II
    Кронштадт - от Петра I до Николая II
    Кронштадт - от Петра I до Николая II
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Безымянный переулок
  • Андреевский собор
  • Адмиралтейство
  • Большая Екатерининская улица
  • Морское собрание
  • Морской собор
  • Памятный знак «Триумф Российского флота»
  • Летний (Общественный) сад
  • Губернские дома
  • «Государев дворец» Петра I
  • Памятник Петру I
  • Дворец князя Меншикова
  • Док-канал имени Петра Великого
  • Итальянский дворец
  • Кронштадтский порт

    • Описание экскурсии

    • Безымянный переулок: история и цель создания города-крепости царём Петром I.
    • Андреевский собор (а точнее, памятный камень), созданный по велению императора Александра I. В этом соборе 53 года проводил службы святой праведный Иоанн Кронштадтский.
    • Адмиралтейство, построенное в соответствии с указом императрицы Екатерины II.
    • Большая Екатерининская улица и Екатерининский парк.
    • Морское собрание, организованное по указанию великого князя Константина Николаевича.
    • Морской собор, возведённый по инициативе Николая II: зайдём в него, чтобы полюбоваться воздушными фресками и необычным интерьером. Вы услышите трагическую историю храма и его восстановления после долгих лет поругания.
    • Памятный знак «Триумф Российского флота».
    • Летний (Общественный) сад. Дом Петра I.
    • Губернские дома — здания, построенные по указу Петра I на средства и силами губерний России.
    • «Государев дворец» Петра I (а точнее, его изначальное местонахождение).
    • Памятник Петру I и гавани Кронштадта.
    • Дворец князя Меншикова. Квартира Николая I.
    • Док-канал имени Петра Великого — уникальный в своём роде, вы узнаете почему.
    • Итальянский дворец, бывшее Морское инженерное училище императора Николая I.
    • Кронштадтский порт и портовые сооружения.

    Организационные детали

    • Можно с детьми старше 10 лет.
    • Экскурсия пешеходная, длительность 3 часа, поэтому нужна как минимум средняя физическая подготовка. Совет: скандинавские палки очень помогают, особенно когда есть проблемы с позвоночником и коленными суставами.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У фонтана в Андреевском сквере
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Т
    25 авг 2024
    Спасибо за экскурсию,высокий профессионализм,очень интересный объёмный исторический материал,любовь к своему делу и (чувствуется) постоянное совершенствование). Больше привлекайте детей к истории,это важно. Спасибо Татьяна Алексеевна! Приедем в следующий раз,обязательно выберем вас.
    Р
    24 авг 2024
    Отличная экскурсия. Гид знающий свое дело и самое главное историю своего города.
    Л
    8 авг 2024
    Очень благодарны Татьяне за интересную и насыщенную экскурсию! В наш век дилетантов было невероятно приятно встретить такого знатока истории с прекрасной речью и отлично структурированными знаниями. Видно, что гид не просто любит свой город и использует ранее полученные знания, но и постоянно обновляет информацию, дополняет и актуализирует факты. Были семьей два взрослых и два подростка. Понравилось всем! Огромное спасибо!

    Входит в следующие категории Кронштадта

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