Экскурсии по паркам Кронштадта

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Кронштадте, цены от 4 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
212 отзывов
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
«Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
«Наш маршрут будет проходить через центр города, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь»
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк, в том числе для гида (750 руб»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Герои города воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
«Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
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    не отметить прекрасную правильную речь Ольги. Всегда обращаю внимание на это на экскурсиях. Также порадовало, с какой гордостью и любовью Ольга рассказывала про историю Кронштадта. Отличный был день! Мы любим индивидуальные экскурсии Трипстера. Эту однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
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    узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥 Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Удивительный Кронштадт
    Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
  • А
    Антон
    26 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось
  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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    впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Очень интересная и позитивная экскурсия получилась благодаря Светлане! Крайне приятный человек с огромным багажом знаний и тонкостей. Спасибо огромное! Думаю это не последняя наша экскурсия у нее)
  • И
    Ирина
    14 июля 2023
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Хотели выразить благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Петергоф и Кронштадт! В Санкт-Петербурге у нас было 5 экскурсий с разными
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    гидами, но экскурсия со Светланой превзошла все наши ожидания! Мы не заметили, как пролетел день! Светлана, очень эрудированна, с энциклопедическими знаниями, но при этом очень легкий, позитивный, влюбленный в свое дело экскурсовод! Обязательно вернемся в Санкт- Петербург и очень надеемся на новые встречи со Светланой с ее потрясающими экскурсиями! Спасибо!!!

  • Д
    Денис
    29 августа 2021
    Герои города воинской славы
    До встречи с Алевтиной по почте уточили состав группы. В нашем случае 2 ребенка дошкольного возраста - это фактор, который
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    надо учитывать при планировании, что и было сделано. Сама экскурсия прошла динамично, содержательно и интересно и мы не пожалели о потраченном времени и деньгах. Лайк:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Петергоф и Кронштадт за один день
  4. Герои города воинской славы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 13 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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