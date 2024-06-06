1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
«Вы увидите все главные достопримечательности старого города: Гостиный двор, Адмиралтейство, Обводный канал, Петровский парк, Якорную площадь и сквер Подводников»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
«Наш маршрут будет проходить через центр города, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь»
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк, в том числе для гида (750 руб»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
«Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
- ССветлана3 июня 2024Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ИИлья31 мая 2024Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
- ЛЛюдмила30 мая 2024Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
- ААнтон26 мая 2024Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
- ИИрина9 января 2024Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
- ЕЕлена22 октября 2023Очень интересная и позитивная экскурсия получилась благодаря Светлане! Крайне приятный человек с огромным багажом знаний и тонкостей. Спасибо огромное! Думаю это не последняя наша экскурсия у нее)
- ИИрина14 июля 2023Хотели выразить благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Петергоф и Кронштадт! В Санкт-Петербурге у нас было 5 экскурсий с разными
- ДДенис29 августа 2021До встречи с Алевтиной по почте уточили состав группы. В нашем случае 2 ребенка дошкольного возраста - это фактор, который
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 13 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Парки», 232 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август