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Кронштадт глазами мальчишки

5
3 отзыва
Никита
Никита – Гид из Кронштадта
На край острова махнём.

В крепость старую зайдём.

На маяк в трубу посмотрим, чтоб не путать с кораблём.

У природы спросим, робко, как дела твои в тиши, кто вдоль берега здесь бродит, кто в листве твоей шуршит?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 890 ₽ за экскурсию

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Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки

Что вы увидите

  • Вы увидите дикие кронштадтские пляжи со сказочными прибрежными рощами
  • столетние бетонные форты
  • и одинокий
  • гордый маяк со своими тайнами
  • комплекс защитных сооружений от наводнений и двухсотлетние гранитные крепости
  • дворцы
  • доки
  • гавани
  • парки
  • сады и соборы.
Ни один пригород 🏙️ Санкт-Петербурга не может подарить больше радости ребенку, чем Кронштадтская Крепость. Путешествие по городу и острову останутся в его памяти на всю жизнь. Он познакомится с тремя пространствами, о существовании которых раньше не мог и представить.
Природоохранная зона, Западный Котлин: Начало прибалтийской земли, прибрежные плавни, черно-ольховые топи, морские луга и их обитатели. Первый морской маяк России и брошенная крепость.
Батарея Демидов: История 📖 развития береговой обороны России - мортиры, пушки, зенитные артиллерийские системы и ракетные комплексы, минная станция, дальномерный павильон, прожекторная вышка и бронепоезд.
Военная гавань: Причальные стенки с представителями Военно Морского Флота – океанографические суда, малые противолодочные и учебно-боевые корабли, морские тральщики и эскадренные миноносцы с рассказом об их боевых возможностях.
Только эмоции, радость, восторг 🔥, удивление и восхищение от увиденного.
Что входит
  • Перемещение на машине встречающей стороны во время всей прогулки, оптика, фото альбомы, теплые пледы.
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта и обратно
Начало и место завершения
🚩 г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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3 отзыва оставили туристы

Никита проводит ещё 2 экскурсии

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