Ни один пригород 🏙️ Санкт-Петербурга не может подарить больше радости ребенку, чем Кронштадтская Крепость. Путешествие по городу и острову останутся в его памяти на всю жизнь. Он познакомится с тремя пространствами, о существовании которых раньше не мог и представить.

Природоохранная зона, Западный Котлин: Начало прибалтийской земли, прибрежные плавни, черно-ольховые топи, морские луга и их обитатели. Первый морской маяк России и брошенная крепость.

Батарея Демидов: История 📖 развития береговой обороны России - мортиры, пушки, зенитные артиллерийские системы и ракетные комплексы, минная станция, дальномерный павильон, прожекторная вышка и бронепоезд.

Военная гавань: Причальные стенки с представителями Военно Морского Флота – океанографические суда, малые противолодочные и учебно-боевые корабли, морские тральщики и эскадренные миноносцы с рассказом об их боевых возможностях.

Только эмоции, радость, восторг 🔥, удивление и восхищение от увиденного.