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Кронштадт в рассказах русского офицера

5
6 отзывов
Никита
Никита – Гид из Кронштадта
Кронштадт – это моя маленькая родина, а также родина моих родителей, бабушек и дедушек. Я хочу познакомить вас с этим городом и сделать так, чтобы вы увидели его настоящим. Таким, каким вижу его я. Многое во время прогулок не увидеть без оптики или не увидеть в принципе, по объективным причинам. Поэтому, нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы. Уникальный природный заповедник, форты и форты-фрегаты невидимые из города, створные маяки и знаки, комплекс защитных сооружений от наводнений и крепостные стены, площади, парки 🌳 и соборы – все это будет на нашей прогулке 👣. Мы побываем в абсолютно разных частях острова, поэтому все перемещения будут происходить на машине.
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Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера

Что вы увидите

  • Кронштадт:
  • уникальный природный заповедник
  • форты и форты-фрегаты невидимые из города
  • створные маяки и знаки
  • комплекс защитных сооружений от наводнений и крепостные стены
  • площади, парки и соборы
Главный морской оборонительный комплекс, восточной части Финского залива, занимает десятки квадратных километров площади. Четверть тысячелетия, одним только своим видом, крошил он в труху хваленую шведскую, английскую, французскую и немецкую спесь.
Если уметь слушать, то каждый шаг по этой земле отдает дрожью артиллерийской канонады, наполнен громкими командами расчетам, боцманской трелью и лязгом затворов.
У этой земли была только одна задача, готовиться к войне в мире и драться наотмашь в беде.
Мы побываем на месте славной виктории, где мощный шведский десант, всего одним русским полком, был опрокинут в море 🌊.
Старый маяк расскажет о жуткой гибели трех эсминцев со всеми экипажами и последнем дне бронепалубного крейсера.
С берега острова мы увидим гигантский форт, который подобно левиафану, нагло возлежал со своим братом, перед немецко-финской армадой в годы последней войны, другой же спящий монстр из бетона, приоткроет свои казематы и покажет места боевых расчетов крепостного гарнизона.
В уникальном месте, ощутим англо-французский страх созерцания мощи фортов-фрегатов, каждый из которых, только и ждал подхода корабля, что бы одним залпом своих орудий, бросить по тонне раскаленного чугуна в каждое вражеское брюхо.
Услышим, какие секреты шепчут створные маяки, мирным судам, чтобы они не разбились о подводные сюрпризы, подготовленные врагам.
И пусть смолкли орудия крепости, но по-прежнему Кронштадт, спаситель блистательного Петербурга. Гигантскими крыльями укрывает он город 🏙️ от водной стихии, а комплекс защитных сооружений расскажет нам, как это происходит.
Немецкое кладбище поведает нам печальную историю 📖, герои которой соединенные смертью, до сих пор взывают о мире.
Добрая кружка чая или кофе с печеньем и кронштадтским зефиром в кают-компании даст сил послушать историю 📖 кровавого пирата, петровского матроса и грозного боцмана.
Души Героев Цусимы, нашепчут нам свои истории 📖, листьями крон Петровского парка, боевые корабли современного русского флота продемонстрируют своё чудо- оружие, стены арсенала приоткроют тайну кронштадтского сражения, а печальный вой сирен десантных судов напомнит о сотнях кронштадтских моряков, дравшихся в Нижнем парке 🌳 Петергофа и принявших там последний бой.
Морской собор, раскроет для вас свои крылья черного мрамора и золотом прольет истории 📖 побед и трагедий Русского Флота.
Кронштадт на острове 🏝️ Котлин ждет вас, а ваш покорный слуга, расскажет о всех его тайнах.
Что входит
  • Перемещения на машине
  • Привал с чаем, кофе, печеньем, кронштадтским зефиром и морскими историями
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер до Кронштадта и обратно
Начало и место завершения
🚩 г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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6 отзывов оставили туристы

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