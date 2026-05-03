Кронштадт: от ладьи до атомной глубины

Экскурсия в Музее военно-морской славы с жителем островного города
В залах музея история флота оживёт перед вами на интерактивных экранах и в реальных масштабах.

Для этого гид покажет первую советскую атомную подводную лодку, расскажет, чем кормили моряков в 18 веке, и объяснит, почему Кронштадт называли кузницей кадров. Маршрут построен так, чтобы удивить даже тех, кто уже бывал здесь не раз.
Описание экскурсии

Вы увидите

  • Первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» — легендарный корабль, который открыл эпоху атомного подводного флота СССР.
  • Интерактивную экспозицию: модели парусников, гидропланов и подводных лодок. Всё можно рассмотреть вблизи, а некоторые макеты — оживить на сенсорных панелях.
  • Панораму фортов Кронштадта с одной из лучших видовых точек парка «Остров фортов».

Вы узнаете

  • Как выглядело первое плавательное средство древних славян и куда отправлялись путешествовать в 9 веке.
  • Почему на деревянных парусных кораблях разрешали открытый огонь только в одном месте — и где именно.
  • Как флот модернизировался от ладьи до броненосца: главные скачки технологий за тысячу лет.
  • Какие великие экспедиции стартовали из Кронштадта — от Беринга до Крузенштерна.
  • Почему Кронштадт называли кузницей морских кадров и какую роль город сыграл в подготовке офицеров.
  • Где и как на подводной лодке спали, ели и дышали, если кругом вода и реактор.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 15) с доплатой 200 ₽ за каждого последующего.
  • В стоимость экскурсии входит внешний осмотр подводной лодки К-3.
  • Отдельно оплачиваются:
    — входные билеты в музей: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — льготный
    — музейный экскурсионный сбор: 2000 ₽ за всю группу
    — посещение экспозиции внутри атомной подводной лодки К-3. Билеты на лодку покупают отдельно на сайте музея. Рекомендуем сделать это заранее — их быстро разбирают.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее военно-морской славы в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1581 туриста
Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!

Отзывы и рейтинг

Прекрасная экскурсия, кто интересуется историей военно-морского флота России. Отдельное спасибо нашему гиду, Алексею, за увлекательный рассказ по истории флота в целом: от ладьи до атомной лодки. Полтора часа прошли незаметно. Очень рекомендую.
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за Ваш прекрасный отзыв! 😊 Было приятно познакомиться и провести для Вас экскурсию. До новых встреч в Кронштадте!
