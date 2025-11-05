читать дальше

поэтому следование графику было для нас важным моментом.

После бронирования экскурсии выяснилось, что нужно приехать на час раньше, чтобы успеть добраться на ретро-автобусе или дойти пешком. Жаль, что эта информация отсутствует в описании экскурсии, так было бы удобнее. ОК, выехали на час раньше, на автобус не попали, не сориентировались откуда он выезжает, думали, что с остановки где парковка автомобилей, оказалось, что за шлагбаумом, ладно, прогулялись по чудесному парку. Потом на 30 минут опоздал экскурсовод и уверял нас, что пришёл вовремя, т. к. в его расписании время стояло другое. Было обидно, в запланированный тайминг мы уже не укладывались. Ну и количество человек было больше озвученного организаторами (23 человека), что также составляло определённые неудобства.

Не смотря на минусы в организации, за экскурсию ставлю 5 звёзд, т. к. экскурсовод Никита провёл потрясающе интересную экскурсию, отвечал на любые вопросы, касались ли они военных действий, исторических фактов или технических моментов. Экскурсия абсолютно авторская, 2 часа пролетели в увлекательных историях. Бонусом от Никиты для нашей расстроенной изначально семьи было то, что он довёз нас до парковки на своём авто и благодаря этому мы успели на вторую экскурсию на подводную лодку. Большое ему за это спасибо! Ещё в пути успел нам про наводнения и систему защиты от них рассказать👍)

К слову, после эмоционально заряженных рассказов Никиты, монотонный аудиогид на К-3 нам вообще не зашёл.

Однозначно рекомендую экскурсовода Никиту и его увлекательную экскурсию по форту. Благодарю!

Во избежание разочарований, прошу организаторов озвучивать максимум деталей заблаговременно.