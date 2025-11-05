Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Кронштадте

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Кронштадте, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Такой разный Кронштадт
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Пешая
3 часа
43 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
8667 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Погрузитесь в историю форта «Рифъ» в Кронштадте, изучая артефакты и инженерные сооружения, которые скрывали свои тайны более 100 лет
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Понять величие Кронштадта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Узнайте секреты форта «Риф» в Кронштадте! Погружение в историю, посещение башни Фив-Лилль и подземных галерей ждут вас
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
13 дек в 12:15
14 дек в 12:15
950 ₽ за человека
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Пешая
3 часа
11 отзывов
Квест
до 4 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1985 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Очень интересно, рекомендую
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Билеты получаете в кафе на кассе… может это и обычные билеты, но экскурсовод (Николай) прям супер! Я так понимаю именно он ведет группы трипстер
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2025
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Приехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатная парковка. Бесплатно - да.
    читать дальше

    Но с цивилизованным понятием «парковка» ничего общего нет.
    На входе на территорию оплатили билеты, демонстрируя уведомление Трипстера.
    Экскурсия была заявлена на 12:15. Дождались времени в кафе. Вышли к месту сбора, экскурсовод заявила, что должны быть браслеты, а раз браслетов нет, то мы не к ней. Стали показывать и бронь Трипстера, и чек, который в кассе дали после оплаты. Не помогло. Вернулись опять в кафе с этими же «документами», там на кассе стали объяснять по второму кругу, после чего выдали нам браслеты, с ними попали на экскурсию. О таких необходимых манипуляциях не предупреждали.
    Экскурсия в целом познавательная. Но экскурсовод откровенно плавает в вопросах. Старалась, конечно. Но из-за недостатка знаний и повествование было не особо интересным.
    В целом, конечно, локация, ее история, место в истории достойны того, чтобы посетить и посмотреть на отдельные события из прошлого под другим углом.

    Приехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатнаяПриехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатная
  • А
    Анохина
    5 апреля 2025
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Приехали познакомиться с Кронштадтом семьёй 5 человек из другого города, день был распланирован по часам (куплены билеты на другую экскурсию),
    читать дальше

    поэтому следование графику было для нас важным моментом.
    После бронирования экскурсии выяснилось, что нужно приехать на час раньше, чтобы успеть добраться на ретро-автобусе или дойти пешком. Жаль, что эта информация отсутствует в описании экскурсии, так было бы удобнее. ОК, выехали на час раньше, на автобус не попали, не сориентировались откуда он выезжает, думали, что с остановки где парковка автомобилей, оказалось, что за шлагбаумом, ладно, прогулялись по чудесному парку. Потом на 30 минут опоздал экскурсовод и уверял нас, что пришёл вовремя, т. к. в его расписании время стояло другое. Было обидно, в запланированный тайминг мы уже не укладывались. Ну и количество человек было больше озвученного организаторами (23 человека), что также составляло определённые неудобства.
    Не смотря на минусы в организации, за экскурсию ставлю 5 звёзд, т. к. экскурсовод Никита провёл потрясающе интересную экскурсию, отвечал на любые вопросы, касались ли они военных действий, исторических фактов или технических моментов. Экскурсия абсолютно авторская, 2 часа пролетели в увлекательных историях. Бонусом от Никиты для нашей расстроенной изначально семьи было то, что он довёз нас до парковки на своём авто и благодаря этому мы успели на вторую экскурсию на подводную лодку. Большое ему за это спасибо! Ещё в пути успел нам про наводнения и систему защиты от них рассказать👍)
    К слову, после эмоционально заряженных рассказов Никиты, монотонный аудиогид на К-3 нам вообще не зашёл.
    Однозначно рекомендую экскурсовода Никиту и его увлекательную экскурсию по форту. Благодарю!
    Во избежание разочарований, прошу организаторов озвучивать максимум деталей заблаговременно.

  • Д
    Дмитрий
    18 сентября 2024
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Отличное времяпровождение! Давно мечтал посетить какой-нибудь форт рядом с Кронштадтом. Выбор пал на форт "Риф" из-за его сухопутной доступности. Хорошо
    читать дальше

    что не брали в этот день больше никаких мероприятий, информации хватило до вечера переваривать, плюс рядом песочек с морем, приятная прогулка на весь день!

    Отличное времяпровождение! Давно мечтал посетить какой-нибудь форт рядом с Кронштадтом. Выбор пал на форт "Риф" из-заОтличное времяпровождение! Давно мечтал посетить какой-нибудь форт рядом с Кронштадтом. Выбор пал на форт "Риф" из-заОтличное времяпровождение! Давно мечтал посетить какой-нибудь форт рядом с Кронштадтом. Выбор пал на форт "Риф" из-за
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2024
    Авторская экскурсия по форту «Риф»
    Очень не удобно добираться, т. к. автобус в самом Кронштадте редко ездит, поэтому можно опоздать на экскурсию. Экскурсовод интересно рассказывал, видно что ему близка эта тема. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Такой разный Кронштадт
  2. Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
  3. Тайны форта «Рифъ»: три века истории
  4. Понять величие Кронштадта
  5. Авторская экскурсия по форту «Риф»
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Адмиралтейство
  5. Итальянский дворец
  6. Гостиный Двор
  7. Петровский парк
  8. Форт Константин
  9. Музей подводных лодок
  10. Форт Кроншлот
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в декабре 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 950 до 8667. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Кронштадте на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 146 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль