Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
8667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Погрузитесь в историю форта «Рифъ» в Кронштадте, изучая артефакты и инженерные сооружения, которые скрывали свои тайны более 100 лет
Начало: У форта «Шанец»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Авторская экскурсия по форту «Риф»
Узнайте секреты форта «Риф» в Кронштадте! Погружение в историю, посещение башни Фив-Лилль и подземных галерей ждут вас
Начало: На территории форта «Риф»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:15 и 15:15
13 дек в 12:15
14 дек в 12:15
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.
Квест
до 4 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1985 ₽ за всё до 4 чел.
- ННаталья5 ноября 2025Очень интересно, рекомендую
- ААнна1 августа 2025Билеты получаете в кафе на кассе… может это и обычные билеты, но экскурсовод (Николай) прям супер! Я так понимаю именно он ведет группы трипстер
- ТТатьяна27 апреля 2025Приехали к месту назначения, с трудом поняли, что территория, где машины стоят, и есть заявленная бесплатная парковка. Бесплатно - да.
- ААнохина5 апреля 2025Приехали познакомиться с Кронштадтом семьёй 5 человек из другого города, день был распланирован по часам (куплены билеты на другую экскурсию),
- ДДмитрий18 сентября 2024Отличное времяпровождение! Давно мечтал посетить какой-нибудь форт рядом с Кронштадтом. Выбор пал на форт "Риф" из-за его сухопутной доступности. Хорошо
- ТТатьяна9 сентября 2024Очень не удобно добираться, т. к. автобус в самом Кронштадте редко ездит, поэтому можно опоздать на экскурсию. Экскурсовод интересно рассказывал, видно что ему близка эта тема. Рекомендую.
