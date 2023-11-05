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10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
«Перед вами не просто аудиогид, а развивающая экскурсия в аудиоформате, с занимательными вопросами, заданиями и эксклюзивным музыкальным сопровождением»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Аудиогид
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
1 час
Аудиогид
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 ноября 2023Много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Аудиогиды»
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