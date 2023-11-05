Аудиогиды и аудиоэкскурсии Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Кронштадте, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
«Перед вами не просто аудиогид, а развивающая экскурсия в аудиоформате, с занимательными вопросами, заданиями и эксклюзивным музыкальным сопровождением»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Аудиогид
Незабываемая аудиоэкскурсия по Кронштадту: Морской собор, доковая система и многое другое
Отправляйтесь в Кронштадт и наслаждайтесь аудиоэкскурсией. За три часа вы увидите Морской собор, Адмиралтейство и другие знаковые места города
Начало: Якорная площадь, 1
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Пешая
1 час
Аудиогид
Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Погрузитесь в мир нордической природы и исторических тайн Кронштадта с нашим аудиогидом по заказнику Западный Котлин
Начало: Кронштадсткое шоссе, 47 - Форт Шанец
«Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
  2. Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
  3. Западный Котлин: экотур по заказнику Санкт-Петербурга с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Владимирский собор
  7. Итальянский дворец
  8. Петровский парк
  9. Форт Александр
  10. Форт Павел
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 1 341 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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