1 отзыв оставили туристы

Кронштадт глазами мальчишки

Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин

5
1 отзыв
Никита
Никита – Гид из Кронштадта
Ядра и гранаты, заброшенный форт, миноносцы, орудия разных периодов и маяк, словно сошедший со страниц приключенческой книжки — у мальчишки любого возраста от этого загораются глаза! Мы побываем в военной гавани, на артиллерийской батарее «Демидов» увидим зенитно-ракетные системы.

А на западе острова полюбуемся уникальной природой этого заповедного места.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 890 ₽ за экскурсию

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Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки

Что вас ожидает

Запад острова Котлин. Здесь вы познакомитесь с флорой и фауной острова, на котором стоит город 🏙️ Кронштадт. Прибрежные плавни, черноольховые топи, морские луга — поговорим о нетронутой человеком природе. А еще об обитателях этих мест — от легендарной рыбки колюшки до певчих птиц и грызунов.

Первый морской маяк России и заброшенный форт Шанц. Вы услышите об особенностях фортификационного дела и в бинокль взглянете на живописный бело-красный маяк. Мой фотоальбом раскроет для детей детали экипировки и оружия русского солдата.

Батарея «Демидов». Сегодня это целый музейный комплекс под открытым небом! Мортиры, пушки, зенитные системы и ракетные комплексы — ребята разберутся в применении разных видов артиллерии. Смогут рассмотреть и потрогать боеприпасы времён Петра — ядра, гранаты, цепные ядра и пули. И конечно, вас ждёт рассказ о том, как развивалась береговая оборона в России.

Военная гавань. С помощью 10-кратных моноклей вы в деталях разглядите корабли, пришвартованные в гавани: океанографические, малые противолодочные и учебно-боевые; морские тральщики и эскадренные миноносцы. Я же расскажу об их характеристиках, вооружении и боевых возможностях.

Организационные детали

  • До Кронштадта вам нужно добраться самостоятельно (можно на личном или общественном транспорте, а также на такси)
  • По городу и острову мы перемещаемся на моей машине
  • Мини-музей 🖼 в чемодане, оптические приборы и фотоальбомы помогут ребятам лучше усвоить материал
  • Наша земля сурова на погоду, поэтому в вашем распоряжении всегда будут теплые пледы
Начало и место завершения
🚩 в Кронштадте
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки
Кронштадт глазами мальчишки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Кронштадт — моя маленькая Родина. Это родина моих родителей, бабушек и дедушек, это дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок уже не увидеть — или не разглядеть без оптики. Поэтому во время прогулки нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.
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1 отзыв оставили туристы

26 мар 2021
Это была замечательная прогулка по Кронштадту! Побывали в заповедной зоне, на батарее Демидова, посмотрели военные корабли с самого лучшего ракурса и конечно же послушали Истрию и посетили морской собор! 3, 5 часа пролетели на одном дыхании. Даже не в простой компании с двумя маленькими детьми мы смоли полностью насладиться историей Кронштадта! Если вы сомневаетесь нужна ли вам экскурсия по Кронштадту, то однозначно Да! Спасибо большое Никита!

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