1 отзыв оставили туристы

Ядра и гранаты, заброшенный форт, миноносцы, орудия разных периодов и маяк, словно сошедший со страниц приключенческой книжки — у мальчишки любого возраста от этого загораются глаза! Мы побываем в военной гавани, на артиллерийской батарее «Демидов» увидим зенитно-ракетные системы. А на западе острова полюбуемся уникальной природой этого заповедного места.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Запад острова Котлин. Здесь вы познакомитесь с флорой и фауной острова, на котором стоит город Кронштадт. Прибрежные плавни, черноольховые топи, морские луга — поговорим о нетронутой человеком природе. А еще об обитателях этих мест — от легендарной рыбки колюшки до певчих птиц и грызунов.

Батарея «Демидов». Сегодня это целый музейный комплекс под открытым небом! Мортиры, пушки, зенитные системы и ракетные комплексы — ребята разберутся в применении разных видов артиллерии. Смогут рассмотреть и потрогать боеприпасы времён Петра — ядра, гранаты, цепные ядра и пули. И конечно, вас ждёт рассказ о том, как развивалась береговая оборона в России.

Военная гавань. С помощью 10-кратных моноклей вы в деталях разглядите корабли, пришвартованные в гавани: океанографические, малые противолодочные и учебно-боевые; морские тральщики и эскадренные миноносцы. Я же расскажу об их характеристиках, вооружении и боевых возможностях.

Организационные детали