1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Запад острова Котлин. Здесь вы познакомитесь с флорой и фауной острова, на котором стоит город 🏙️ Кронштадт. Прибрежные плавни, черноольховые топи, морские луга — поговорим о нетронутой человеком природе. А еще об обитателях этих мест — от легендарной рыбки колюшки до певчих птиц и грызунов.

Первый морской маяк России и заброшенный форт Шанц. Вы услышите об особенностях фортификационного дела и в бинокль взглянете на живописный бело-красный маяк. Мой фотоальбом раскроет для детей детали экипировки и оружия русского солдата.

Батарея «Демидов». Сегодня это целый музейный комплекс под открытым небом! Мортиры, пушки, зенитные системы и ракетные комплексы — ребята разберутся в применении разных видов артиллерии. Смогут рассмотреть и потрогать боеприпасы времён Петра — ядра, гранаты, цепные ядра и пули. И конечно, вас ждёт рассказ о том, как развивалась береговая оборона в России.

Военная гавань. С помощью 10-кратных моноклей вы в деталях разглядите корабли, пришвартованные в гавани: океанографические, малые противолодочные и учебно-боевые; морские тральщики и эскадренные миноносцы. Я же расскажу об их характеристиках, вооружении и боевых возможностях.

Организационные детали