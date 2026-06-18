1 отзыв оставили туристы

Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин
Ядра и гранаты, заброшенный форт, миноносцы, орудия разных периодов и маяк, словно сошедший со страниц приключенческой книжки — у мальчишки любого возраста от этого загораются глаза! Мы побываем в военной гавани, на артиллерийской батарее «Демидов» увидим зенитно-ракетные системы. А на западе острова полюбуемся уникальной природой этого заповедного места.
Запад острова Котлин. Здесь вы познакомитесь с флорой и фауной острова, на котором стоит город Кронштадт. Прибрежные плавни, черноольховые топи, морские луга — поговорим о нетронутой человеком природе. А еще об обитателях этих мест — от легендарной рыбки колюшки до певчих птиц и грызунов.
Батарея «Демидов». Сегодня это целый музейный комплекс под открытым небом! Мортиры, пушки, зенитные системы и ракетные комплексы — ребята разберутся в применении разных видов артиллерии. Смогут рассмотреть и потрогать боеприпасы времён Петра — ядра, гранаты, цепные ядра и пули. И конечно, вас ждёт рассказ о том, как развивалась береговая оборона в России.
Военная гавань. С помощью 10-кратных моноклей вы в деталях разглядите корабли, пришвартованные в гавани: океанографические, малые противолодочные и учебно-боевые; морские тральщики и эскадренные миноносцы. Я же расскажу об их характеристиках, вооружении и боевых возможностях.
Организационные детали
Вход на батарею Демидов оплачивается отдельно — 150 ₽ с чел.
Экскурсия рассчитана на детей школьного возраста и не подойдёт детям до 7 лет
До Кронштадта вам нужно добраться самостоятельно (можно на личном или общественном транспорте, а также на такси)
По городу и острову мы перемещаемся на моей машине
Наша земля сурова на погоду, поэтому в вашем распоряжении всегда будут теплые пледы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4282 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
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3
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2
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1
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Ольга
Увлекательная экскурсия оставила яркие впечатления. Никита - настоящий профессионал: прекрасная организация экскурсии, великолепное знание истории, структурированное представление исторического материала, четкая речь, увлечённость своим делом. Экскурсия была очень интересной, ёмкой и динамичной. читать дальшеуменьшить
За 3 часа мы успели многое: побывали в музее форта Риф и его оборонительных сооружениях, прокатились по городу, покормили чаек на набережной. Мы под впечатлением: Никите удалось выдать за короткое время большой объём информации (даты, имена, истории, факты, технические характеристики орудий, кораблей, инженерных сооружений…) и при этом живо и увлекательно. Нашей семье (возраст участников от 11 до 66 лет) экскурсия очень понравилась! Спасибо за замечательный день! Рекомендуем!
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Наталья
Замечательная экскурсия, даже скорее это развивающий нейронные связи мастер-класс от Никиты. Мы выучили чем можно разрушить корабль, из чего состоит якорь и узнали много всего полезного! Очень рекомендуем! Все четко, по таймингу. Время пролетело очень быстро и не хотелось расставаться. . Желаем процветания и много довольных туристов!
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В
Виталий
Брали экскурсию для внука 8 лет. Весь вечер потом пересказывать из чего состоит якорь и какие пушки видел и трогал руками. Сама организация очень понравилась. Спасибо Никите за увлекательное время, что мы провели вместе. Рекомендую.
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С
Светлана
Спасибо Никите за удивительную и познавательную экскурсию!!! Наш внук остался доволен, все было очень интересно и увлекательно! Рекомендуем!!!
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Л
Людмила
Хочется сказать большое спасибо Никите за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления как по форту Риф так и в общем по Кронштадту. А встреча с чайками, это был прекрасный финал экскурсии. читать дальшеуменьшить
Всегда приятно видеть человека, увлечённого своим делом и любящего свой город. Без этого невозможно так интересно рассказывать. Никита - приятный в общении человек, не навязчивый. Он не засыпает фактами и цифрами, из которых потом ничего не помнишь,а выдаёт информацию так, что её хочется слушать. При чем каждому интересно: и взрослым и подросткам. Никита любит своё дело. Прямо чувствуется, человеку нравится то, что он делает. И несмотря на ненастье экскурсия получилась очень тёплой… и согрела душу. По организации: всё чётко и понятно. По наполнению: информативно и наполнено смыслом. Маршрут экскурсии составлен очень грамотно и интересно. И три часа пролетели как один миг. От всей души желаем Вам, Никита, успехов и благодарных слушателей.
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Татьяна
В отзыве трудно передать эмоции и силу благодарности за экскурсию. Никита показал всю красоту и уникальность города, 3 часа пролетели незаметно. На экскурсии были мальчики 16 и 8 лет и читать дальшеуменьшить
обоим очень понравилось. Подросток не любит экскурсии и его в целом трудно затащить на такое, но даже он слушал внимательно и ни разу не показал усталости или незаинтересованности. Никита интересный рассказчик, глубина его знаний об истории города и о военном деле поражает. Я с уверенностью порекомендовала гида друзьям и даже не сомневаюсь, что на страничке экскурсии будет ещё очень много восторженных отзывов.
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