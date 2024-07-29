Квест в Кронштадте (с посещением парка Остров фортов)

Желаете узнать секрет исполнения самого заветного желания? Или, возможно, постичь невероятную мощь грозных фортов и рассмотреть их в бинокль? А может, почувствовать себя настоящим моряком, у которого под ногами пучина,
5 причин купить этот квест
- 🌟 Уникальный квест
- 🔭 Рассмотрение фортов в бинокль
- ⚓ Почувствуйте себя моряком
- 🌳 Прогулка по парку Остров фортов
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Форты
- Парк Остров фортов
Описание квеста
Хотите узнать секрет исполнения самого заветного желания? А может постичь невероятную мощь грозных фортов и рассмотреть их в бинокль? Или почувствовать себя настоящим моряком, у которого под ногами пучина и звезды верные спутники над головой? Тогда айда с нами на экскурсию-квест по Кронштадту!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 16 лет)
|2 300 ₽
|Детский (до 15 лет)
|1 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Кронштадт
- Парк «Остров фортов»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание (комфортабельный Mercedes Sprinter на 20 мест)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро «Старая деревня»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Отмена за 24 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кронштадта
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