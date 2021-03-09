1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает
Объемное представление об истории
- Поговорим об отношении Петра I к Кронштадту и дворцах Его Императорского Величества.
- Я расскажу, какой стала жизнь города-порта во времена правления Николая I, после катастрофичного наводнения, и какие проекты разрабатывал Строительный комитет по возведению нового Кронштадта.
- Разберемся, кому в 19 веке здесь было жить хорошо — как устраивались купцы, мещане, военные и их семьи.
- У Кронштадтского Морского госпиталя вы узнаете о научных и педагогических достижениях одного из старейших медицинских учреждений России.
- Также обсудим послереволюционные реалии и перспективы развития города-музея. Остались ли здесь военные?
Старинные и новые символы Кронштадта
Вы посетите молодой сквер Инчхон и узнаете о местном символе дружбы народов. Выясните, в чем уникальность впечатляющего памятного знака «Триумф российского флота». Познакомитесь с историей знаменитой Центральной крепости. Увидите Парадную пристань и Итальянский дворец. Также в программе Петровский док и Летний сад, памятник великому флотоводцу Макарову, Обводный канал и знаковый Петровский парк 🌳, Средняя гавань, Голландская кухня, Морское инженерное училище, сквер А. С. Попова и Дом военного губернатора Кронштадта.
Святыни города
Возле лютеранской церкви Св. Елизаветы, ныне не действующей, вы перенесетесь в эпоху, когда в город 🏙️ массово приезжали финны, немцы и эстонцы. Полюбуетесь нарядной каменной часовней Спас-на-Водах. А отдельное внимание, конечно, уделим Морскому собору — зеркалу эпохи, архитектурному шедевру и «белой жемчужине» Кронштадта. Если захотите, вы сможете подняться на 2-ой ярус или смотровую площадку под куполом.
Организационные детали
- Экскурсия ⛳ проходит на вашем автомобиле 🚘. Также вы можете приехать в Кронштадт на общественном транспорте и арендовать здесь машину самостоятельно.
- Добраться из Санкт-Петербурга можно от метро 🚇 Старая деревня и Беговая на автобусе 🚌 № 101 (50 руб. ), от метро 🚇 Черная речка — на маршрутном такси 🚕 № 405 (80 руб. ), от метро 🚇 пр. Просвещения — на маршрутном такси 🚕 № 407 (80 руб. ). Среднее время в пути около 1 часа.