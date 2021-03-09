1 отзыв оставили туристы

Исследовать со всех сторон самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – Гид из Кронштадта
Вы посетите туристические и малоизвестные, старые и новые локации города-крепости.

Рассматривая главные символы, узнаете о петровских и николаевских проектах, катастрофическом наводнении, быте 19 века, научных достижениях и жизни после революции.

Взглянете на легендарные форты с берега Финского залива.

А «на краю света» поразитесь главному украшению Кронштадта — Морскому собору.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт

Что вас ожидает

Объемное представление об истории

  • Поговорим об отношении Петра I к Кронштадту и дворцах Его Императорского Величества.
  • Я расскажу, какой стала жизнь города-порта во времена правления Николая I, после катастрофичного наводнения, и какие проекты разрабатывал Строительный комитет по возведению нового Кронштадта.
  • Разберемся, кому в 19 веке здесь было жить хорошо — как устраивались купцы, мещане, военные и их семьи.
  • У Кронштадтского Морского госпиталя вы узнаете о научных и педагогических достижениях одного из старейших медицинских учреждений России.
  • Также обсудим послереволюционные реалии и перспективы развития города-музея. Остались ли здесь военные?

Старинные и новые символы Кронштадта
Вы посетите молодой сквер Инчхон и узнаете о местном символе дружбы народов. Выясните, в чем уникальность впечатляющего памятного знака «Триумф российского флота». Познакомитесь с историей знаменитой Центральной крепости. Увидите Парадную пристань и Итальянский дворец. Также в программе Петровский док и Летний сад, памятник великому флотоводцу Макарову, Обводный канал и знаковый Петровский парк 🌳, Средняя гавань, Голландская кухня, Морское инженерное училище, сквер А. С. Попова и Дом военного губернатора Кронштадта.

Святыни города
Возле лютеранской церкви Св. Елизаветы, ныне не действующей, вы перенесетесь в эпоху, когда в город 🏙️ массово приезжали финны, немцы и эстонцы. Полюбуетесь нарядной каменной часовней Спас-на-Водах. А отдельное внимание, конечно, уделим Морскому собору — зеркалу эпохи, архитектурному шедевру и «белой жемчужине» Кронштадта. Если захотите, вы сможете подняться на 2-ой ярус или смотровую площадку под куполом.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на вашем автомобиле 🚘. Также вы можете приехать в Кронштадт на общественном транспорте и арендовать здесь машину самостоятельно.
  • Добраться из Санкт-Петербурга можно от метро 🚇 Старая деревня и Беговая на автобусе 🚌 № 101 (50 руб. ), от метро 🚇 Черная речка — на маршрутном такси 🚕 № 405 (80 руб. ), от метро 🚇 пр. Просвещения — на маршрутном такси 🚕 № 407 (80 руб. ). Среднее время в пути около 1 часа.
Начало и место завершения
🚩 в районе Гостиного двора в Кронштадте
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт
Такой разный Кронштадт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я живу в Кронштадте 10 лет и провожу экскурсии по городу и фортам с 2013 года. Я коммуникабельный и дружелюбный человек, люблю делиться знаниями и нескучными историями о местном жизненном укладе. Могу назвать своими профессиональными преимуществами: высшее образование в сфере культуры, опыт работы научным сотрудником в историческом музее Кронштадта и умение находить индивидуальный подход к путешественникам.
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1 отзыв оставили туристы

9 мар 2021
Все замечательно! Оля, молодец! Обязательно вернемся в Кронштадт!!!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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