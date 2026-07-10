1 отзыв оставили туристы

Вы посетите туристические и малоизвестные локации города-крепости.
Рассматривая главные символы, узнаете о петровских и николаевских проектах, катастрофическом наводнении, быте 19 века, научных достижениях и жизни после революции. Взглянете на легендарный форт Кроншлот с берега Финского залива. А «на краю света» поразитесь главному украшению Кронштадта — Морскому собору.
Рассматривая главные символы, узнаете о петровских и николаевских проектах, катастрофическом наводнении, быте 19 века, научных достижениях и жизни после революции. Взглянете на легендарный форт Кроншлот с берега Финского залива. А «на краю света» поразитесь главному украшению Кронштадта — Морскому собору.
Описание экскурсии
Объемное представление об истории
- Поговорим об отношении Петра I к Кронштадту и дворцах Его Императорского Величества.
- Я расскажу, какой стала жизнь города-порта во времена правления Николая I, после катастрофичного наводнения, и какие проекты разрабатывал Строительный комитет по возведению нового Кронштадта.
- Разберемся, кому в 19 веке здесь было жить хорошо — как устраивались купцы, иностранцы, военные и их семьи.
- Также обсудим послереволюционные реалии и перспективы развития города-музея. Остались ли здесь военные?
Старинные и новые символы Кронштадта
Вы посетите Летний сад и узнаете о старейшем памятнике Кронштадта. Выясните, в чем уникальность впечатляющего памятного знака «Триумф российского флота». Познакомитесь с историей знаменитой Центральной крепости. Увидите Парадную пристань и Итальянский дворец. Также в программе Петровский док и Губернские дома, памятник великому флотоводцу Макарову, Обводный канал и знаковый Петровский парк, Средняя гавань, Голландская кухня и Купеческая гавань, Дом военного губернатора Кронштадта.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4319 туристов
Мы команда гидов и нас отличает то, что мы коренные жители Кронштадта. Это значит, что мы искренне любим и знаем свой город. Для нас Кронштадт — это не просто остров рядом с Санкт-Петербургом. Это история наших семей, история флота. Мы организуем экскурсии с 2019 года. Совершенствуем свои знания и готовы адаптировать рассказ под ваш запрос.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эльдар отличный рассказчик, чувствуется что он сам очень любит город. отлично провел экскурсию, учитывая возрастные особенности группы. довольны остались все. спасибо огромное
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П
Максимально погруженный в историю гид. Максимльео рекомендую! Очень интересно, ненавязчиво и с полным погружением в события! Спасибо огромное!
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Эльдар, прекрасно провел экскурсию. Много интересной и новой информации о Кронштадте узнали. Спасибо всем кто помог нам,и Эльдар у и команде сайта.
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Один из лучших экскурсоводов, которые мне встречались. дает много материала, но ничего лишнего, все понятно и интересно. очень рекомендую не просто гулять по Кронштадту, а в сопровождении местного жителя. экскурсия отличная
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А
Великолепная экскурсия с замечательным гидом Ольгой. Посещение Голландской кухни- изюминка экскурсии. Мы влюбились в Кронштадт! Обязательно приедем ещё.
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С
Большое спасибо Ольге за профессионализм, знания и любовь к своему делу! Отличная экскурсия - уверен,что посетим и другие маршруты.
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Входит в следующие категории Кронштадта
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