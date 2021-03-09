1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Объемное представление об истории

Поговорим об отношении Петра I к Кронштадту и дворцах Его Императорского Величества.

Я расскажу, какой стала жизнь города-порта во времена правления Николая I, после катастрофичного наводнения, и какие проекты разрабатывал Строительный комитет по возведению нового Кронштадта.

Разберемся, кому в 19 веке здесь было жить хорошо — как устраивались купцы, мещане, военные и их семьи.

У Кронштадтского Морского госпиталя вы узнаете о научных и педагогических достижениях одного из старейших медицинских учреждений России.

Также обсудим послереволюционные реалии и перспективы развития города-музея. Остались ли здесь военные?

Старинные и новые символы Кронштадта

Вы посетите молодой сквер Инчхон и узнаете о местном символе дружбы народов. Выясните, в чем уникальность впечатляющего памятного знака «Триумф российского флота». Познакомитесь с историей знаменитой Центральной крепости. Увидите Парадную пристань и Итальянский дворец. Также в программе Петровский док и Летний сад, памятник великому флотоводцу Макарову, Обводный канал и знаковый Петровский парк 🌳, Средняя гавань, Голландская кухня, Морское инженерное училище, сквер А. С. Попова и Дом военного губернатора Кронштадта.

Святыни города

Возле лютеранской церкви Св. Елизаветы, ныне не действующей, вы перенесетесь в эпоху, когда в город 🏙️ массово приезжали финны, немцы и эстонцы. Полюбуетесь нарядной каменной часовней Спас-на-Водах. А отдельное внимание, конечно, уделим Морскому собору — зеркалу эпохи, архитектурному шедевру и «белой жемчужине» Кронштадта. Если захотите, вы сможете подняться на 2-ой ярус или смотровую площадку под куполом.

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