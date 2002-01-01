Аул Тхагапш, находится на правом берегу реки Псезуапсе(что протекает через Лазаревское). В этом районе в реку впадают два притока, чьи русла образуют красивые 🤩 каскады водопадов. Возможно из-за этого, «Тхагапш» в переводе с адыгейского языка означает – «Божьи воды».

Часть водопадов, практически на территории аула. До других придется пройтись, но дорога проходит через лес 🌳 вдоль русла притока, что обеспечит тень и прохладу.

На этом маршруте вас ожидает:

«Каменный завал», где валуны размером с трехэтажный дом, между которых река создала водопады и купели.

Водопад «Игристый» высотой 15 метров

«Тигровая пещера», её протяженность 145м, но без подготовки пройти можно около 75м

Смотровая площадка, на долину реки Псезуапсе.