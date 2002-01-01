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Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Лазаревского
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе

Что вы увидите

  • На этом маршруте вас ожидает:
  • «Каменный завал», где валуны размером с трехэтажный дом, между которых река создала водопады и купели.
  • Водопад «Игристый» высотой 15 метров
  • «Тигровая пещера», её протяженность 145м, но без подготовки пройти можно около 75м
  • Смотровая площадка, на долину реки Псезуапсе.
Аул Тхагапш, находится на правом берегу реки Псезуапсе(что протекает через Лазаревское). В этом районе в реку впадают два притока, чьи русла образуют красивые 🤩 каскады водопадов. Возможно из-за этого, «Тхагапш» в переводе с адыгейского языка означает – «Божьи воды».
Часть водопадов, практически на территории аула. До других придется пройтись, но дорога проходит через лес 🌳 вдоль русла притока, что обеспечит тень и прохладу.

На этом маршруте вас ожидает:

  • «Каменный завал», где валуны размером с трехэтажный дом, между которых река создала водопады и купели.
Водопад «Игристый» высотой 15 метров
«Тигровая пещера», её протяженность 145м, но без подготовки пройти можно около 75м
Смотровая площадка, на долину реки Псезуапсе.
Что входит
  • В экскурсию включено:
  • Вход в рекреационные объекты
  • Трансфер из Лазаревского и обратно.
  • Работа гида
  • Чай, кофе, сладости.
  • Групповая аптечка.
Начало и место завершения
🚩 Лазаревское
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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