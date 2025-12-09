Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
«Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
«Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-путешествие в каньон Прохладный
Побывать в окрестностях Лазаревского, где силы природы оживают в камнях и воде
Начало: В пределах Лазаревского
«Завершите день гастрономической нотой, попробовав знаменитые местные сыры»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в декабре 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лазаревского, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025