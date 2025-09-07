Мои заказы

Необычные экскурсии по Лазаревскому

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Лазаревском, цены от 6670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Каньон и водопады Наджиго
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Этнопутешествие по долине реки Аше
На машине
7 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Уникальная возможность познакомиться с культурой шапсугов, посетить дольмены и водопады. Вдохновляющее путешествие для всей семьи
Начало: Договорённости с организатором
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чары Абхазии
На машине
8 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    7 сентября 2025
    Этнопутешествие по долине реки Аше
    . Спасибо за экскурсию. Было позновательно и интересно.
  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Этнопутешествие по долине реки Аше
    Посетили увлекательную экскурсию, которая включала в себя прогулку к водопадам и речке, а также посещение уникального музея. Было очень интересно
    читать дальше

    и познавательно!

    Отдельно хочу отметить хозяев экскурсии — прекрасную семью, которая бережно хранит традиции своего народа. Они настоящие профессионалы своего дела и отличные собеседницы! Особенно хочу поблагодарить Сафиту — она оказалась замечательным человеком и пошла навстречу по договорённости. Всё прошло отлично!

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет интересно провести время и познакомиться с замечательными и талантливыми сестрами, а так же побывать в гостеприимном доме, и отведать вкуснейшее национальное блюдо домашнего приготовления -это волшебно! Спасибо большое дорогие девушки, обнимаем вас!!! И приедем еще раз.

  • E
    Ekaterina
    31 мая 2025
    Этнопутешествие по долине реки Аше
    Это был чудесный день!!! Полный интересных событий, экспериментов и волшебной атмосферы! Сафета очень интересно рассказывает, ей так близки все эти
    читать дальше

    темы- ведь это всё часть её жизни и жизни родных ей людей. Очень понравился этноцентр - там всё по настоящему. А водопады- это восторг!!! Ни одна фотография или видео не передадут ощущения величия падающей рядом воды. Интересные легенды, вкусная еда и великолепные пейзажи - вот что была эта экскурсия! И у нас был самый лучший водитель!!!

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов.
    Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом.
    И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.

Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в декабре 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6670 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
