Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 сентября 2025Красота вокруг
- ААсиния26 августа 2025Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным,
- ТТатьяна26 августа 2025Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые
- ООксана21 августа 2025Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
- ДДарья15 августа 2025Добрый день)
Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
- ВВоробьева7 августа 2025Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
- ЕЕкатерина3 августа 2025Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
- ННаталья29 июня 202528 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у
- ААЛЕНА17 мая 2025позновательная экскурсия, красивые места
- ФФилипп13 мая 2025Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
