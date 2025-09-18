Мои заказы

Развлечения в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Лазаревском, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Джиппинг
На машине
3.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2300 ₽ за человека
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 сентября 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Красота вокруг
  • А
    Асиния
    26 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Гидом и водителем был Дмитрий, знакомство началось с приятной ноты, смеялся с нами и шутил, оказался очень приятным и внимательным,
    не давал загрустить или отвлечься, рассказывал и показывал всё самое интересное.
    Первая поездка выдалась незабываемой настолько, что я поехала второй раз по этому же маршруту и ни разу не пожалела.
    Больше всего понравились сама дорога по горам, невероятно красивый водопад и дегустация вина, что первый, что второй раз я уехала с кучей бутылок любимого напитка и готова вернуться снова.) И я вернусь. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    26 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Маршрут составлен идеально, причем вас забирают из отеля и довозят обратно, что немаловажно. Сначала идет дегустация вина и сыров, которые
    можно сразу приобрести, затем катание на джипе и очень вкусный обед (за доп плату). Во время поездки 2 остановки чтобы искупаться - красивейший водопад и горная река + пару остановок для фотографий. Великолепные виды дополняют это замечательное времяпрепровождение. Обязательно съездите, не пожалеете!!!

  • О
    Оксана
    21 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Понравилось всё. Подойдет всем, кто действительно хочет впечатлений. Вижу цель не вижу препятствий. Если нужно помогут. Все отлично.
    БЛАГОДАРЮ ЗА ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ🥳
  • Д
    Дарья
    15 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Добрый день)
    Посетили аул Тхагапш и остались довольны 😇 Эмоции не передать словами. Природа прекрасна… 😍 Прокатили с ветерком и классной музыкой 👍😉
  • В
    Воробьева
    7 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Отличный экскурсовод Асер! Показал нам лучшие места за идеальную стоимость. Очень приятный человек и шикарный водитель
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Все просто чудесно! Красиво, экстримально и весело.
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    28 июня ездили с внуком (будет 5 лет) на экскурсию, сказать, что всё прошло хорошо, - ничего не сказать, у
    обоих буря эмоций и впечатлений. Мурат-наш водитель и экскурсовод прокатил с ветерком на своём внедоржнике, дорога по камням, грязи, прыжок в реку-всё драйва хватило!!! Ну и конечно великолепные виды, которые открываются со смотровых площадок, национальная кухня, дегустации вина и сыра… Итог-здорово!!! Время пролетело незаметно, хапанули драйва и положительных эмоций!!!

  • А
    АЛЕНА
    17 мая 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    позновательная экскурсия, красивые места
  • Ф
    Филипп
    13 мая 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Все понравилось, отличная поездка, всем советую, дождливая погода нам не помешала
