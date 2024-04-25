1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ННаталья18 июля 2021Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и
- ССветлана14 июля 2021Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Активный отдых»
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