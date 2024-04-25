Активный отдых в Лазаревском

Найдено 6 экскурсий в категории «Активный отдых» в Лазаревском, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Дольмены в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ущелье реки Куапсе в Лазаревском: треккинг к сокровищам природы
Погрузитесь в мир неизведанных красот ущелья реки Куапсе. Вас ждут водопады, гроты и древние дольмены в компании захватывающих легенд
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
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    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
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    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • Н
    Наталья
    18 июля 2021
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и
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    его заботу о нас - чай со сладостями был очень вовремя! Рекомендуем поход тем, кто получает удовольствие от созерцания природы, пения птиц и шума рек. Ну и, конечно, готов покорять подъёмы и спуски несмотря на усталость.

  • С
    Светлана
    14 июля 2021
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и
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    очень довольны. Когда уставали и останавливались для перерыва, Алексей не спешил и не торопил нас. Ближе к концу похода угостил чаем, для приготовления которого использовали горную воду (которую набрали во время похода). Мы делали много фото, Алексей также фотографировал нас и потом поделился сделанными фотографиями, за что мы также ему благодарны. В общем мы всем довольны, всем рекомендуем этот поход с Алексеем.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Активный отдых»

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  2. Тигровая пещера
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  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Активный отдых" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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