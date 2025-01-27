О Ольга Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.

Е Елизавета Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄

М Мария Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше выгорел, крайне рекомендую в качестве медитации - без телефонов, без внешнего шума, дедлайнов, конференц коллов просто лечь и покачаться на волнах Байкала, смотря на небо. Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе,

Ю Юлия Ваш лучший день на Байкале Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.

И Ирина Ваш лучший день на Байкале Все отлично