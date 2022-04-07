Путешествие начинается!
Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон, где состоится наше первое знакомство с байкальским льдом.
По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.
Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе – несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.
Приезжаем в п. Хужир, заселяемся.
Идем гулять и встречать закат на скале Шаманка – главном месте силы на Байкале.
Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем.
Сегодня у нас будет интересная экскурсия по северной части Ольхона.
Мы покажем вам самое крутое – сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд.
Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.
После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.
У нас будет обед-пикник на льду озера, и море впечатлений.
Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе.
Впереди много крутых фотолокаций и самых знаменитых ледовых мест!
Сначала мы посетим остров Огой и мыс Кобылья голова, излюбленные места фотографов и путешественников.
Далее – утес Саган Заба, где мы посмотрим древние наскальные рисунки.
Следующая остановка – бухта Песчаная и ее знаменитые ходульные деревья.
Здесь прогуляемся среди прозрачных ледяных торосов и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть ледяные просторы сверху.
И, наконец, мы заедем в село Большое Голоустное, где будем фотографироваться на фоне байкальских пузырьков!
Вечером размещение и ужин в уютном отеле в Листвянке.
Сегодня наш тур подходит к концу.
Легкая грусть от того, что все приключения заканчиваются, но впечатления остаются!
Завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Мы желаем вам ярких воспоминаний и новых путешествий!
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Листвянке:
Доплата за одноместное проживание 7 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.