Путешествие начинается!

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон, где состоится наше первое знакомство с байкальским льдом.

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.

Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе – несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.

Приезжаем в п. Хужир, заселяемся.

Идем гулять и встречать закат на скале Шаманка – главном месте силы на Байкале.

Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем.