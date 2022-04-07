Ледовый экспресс Байкала

Самый чистый лёд, самые чистые эмоции! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Байкалу. Испытать настоящие

5
3 отзыва
Самый чистый лёд, самые чистые эмоции! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Байкалу. Испытать настоящие эмоции, удивляться и открывать новое каждый день. Присоединяйтесь! Путешествуйте по России и открывайте новое!
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ледовый экспресс Байкала
Ближайшие даты:
28
янв
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янв
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фев
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фев
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фев
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фев
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даты

Что вас ожидает 🤩

Самый красивый байкальский лёд
Самый красивый байкальский лёд
Увидим сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд
Места силы острова Ольхон
Места силы острова Ольхон
Встретим закат на скале Шаманка – главном месте силы на Байкале
Путешествие на катере-аэроходе
Путешествие на катере-аэроходе
Пересечем Байкал на безопасном катере на воздушной подушке

Программа тура по дням

1 день
Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Путешествие начинается!

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон, где состоится наше первое знакомство с байкальским льдом.

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.

Чтобы попасть на остров Ольхон, мы проедем по ледовой переправе – несколько десятков километров по льду замёрзшего озера.

Приезжаем в п. Хужир, заселяемся.

Идем гулять и встречать закат на скале Шаманка – главном месте силы на Байкале.

Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем.

Встреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. Хужир
2 день
Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня у нас будет интересная экскурсия по северной части Ольхона.

Мы покажем вам самое крутое – сказочные пещеры, ледовые гроты и безумно красивый лёд.

Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.

После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.

У нас будет обед-пикник на льду озера, и море впечатлений.

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
3 день
Переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе

Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе.

Впереди много крутых фотолокаций и самых знаменитых ледовых мест!

Сначала мы посетим остров Огой и мыс Кобылья голова, излюбленные места фотографов и путешественников.

Далее – утес Саган Заба, где мы посмотрим древние наскальные рисунки.

Следующая остановка – бухта Песчаная и ее знаменитые ходульные деревья.

Здесь прогуляемся среди прозрачных ледяных торосов и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть ледяные просторы сверху.

И, наконец, мы заедем в село Большое Голоустное, где будем фотографироваться на фоне байкальских пузырьков!

Вечером размещение и ужин в уютном отеле в Листвянке.

Переход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходеПереход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходеПереход от острова Ольхон до п. Листвянка на катере-аэроходе
4 день
Отъезд

Сегодня наш тур подходит к концу.

Легкая грусть от того, что все приключения заканчиваются, но впечатления остаются!

Завтракаем и отправляемся в аэропорт.

Мы желаем вам ярких воспоминаний и новых путешествий!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Листвянке:

  • Хужир – "Байкал Терра Отель";
  • Листвянка – "У Озера" или "Байкальский кедр".

Доплата за одноместное проживание 7 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Иркутске
  • Трансфер Иркутск – Хужир
  • Размещение в отеле на Ольхоне в 2-местном номере категории стандарт
  • Экскурсия на скалу Шаманка
  • Экскурсия на север Ольхона, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
  • Трансфер Хужир – Листвянка на Хивусе (остановки по пути: остров Огой, мыс Кобылья голова, утес Саган Заба, бухта Песчаная, Большое Голоустное)
  • Размещение в отеле в Листвянке в 2-местном номере категории стандарт
  • Питание по программе:1 день: обед и ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак
  • 1 день: обед и ужин
  • 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Трансфер в аэропорт Иркутска
  • Сопровождение гида на протяжении тура
  • Страховка (медицинская и от несчастного случая)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Предусмотрены ли скидки?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 апр 2022
Тур "Ледовый экспресс" полностью совпал с моими ожиданиями. Путешествовали с 11 по 14 марта. За короткое время ознакомились с основными достопримечательностями, налюбовались красотой Байкала в разных погодных условиях, и,конечно, льдом-прозрачным или заснеженным, голубым, с пузырьками, тонким и толстым, в наплесках, торосах или просто под ногами. Ко всем удовольствиям добавилось перемещение на судне на воздушной подушке. Если будет возможность, купите тур, не пожалеете. Он физически не тяжелый, условия проживания и перемещения комфортные. Но берите тёплые вещи и обувь, погода переменчива, то солнце, то метель и ветер. Ещё я заказывала дополнительные экскурсии в п. Аршан (побывала на термальных источниках и ферме по выращиванию маралов) и по Кругобайкальской железной дороге. Очень интересно. Большое спасибо Большой стране, менеджеру Юлии Терехиной, экскурсоводам Артуру и Эльвире за профессионализм и доброжелательность. .
т
26 мар 2022
Прекрасная программа на три дня, насыщенная. Покатались, пофотографировались, впечатлений много. Кормили хорошо, вкусно, условия проживания замечательные. Гид Илья очень внимательный, доброжелательный, экскурсии проводил интересно.
Дополнительно к программе было организовано посещение музея в Листвянке с экскурсоводом Денисом. Это НАДО ВКЛЮЧИТЬ В ПРОГРАММУ!!! Очень интересный музей, интересная экскурсия.
Ю
8 мар 2022
Эта была самая лучшая поездка!!! Спасибо большое 🤗

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