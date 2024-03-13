Затем загадаете сокровенное желание у
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.
В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.
На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.
Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.
Обед в ресторане «Прошлый век».
После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями.
В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского».
Возвращаемся в гостиницу, где Вас ждет баня.
Ужин и ночь в отеле в Листвянке.
Питание: обед, ужин.
Бухта Песчаная, катание на коньках, Тажеранские степи, Долина каменных духов
Завтрак в отеле в 9:00.
9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, – 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.
Обед ланч-боксы.
Катание на коньках на самом большом в мире катке - зеркале Байкала! Фото на пузырьковом льду.
В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи!
Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет.
Посетим Долину каменных духов.
Продолжаем путь, приближаясь к острову Ольхон.
Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.
Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Остров Ольхон
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Путешествие на край Земли» (проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён).
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозайка - всё это ждёт Вас сегодня!
Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы движемся по острову с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Остров Огой, этно-центр «Золотая орда», Иркутск
Завтрак в отеле.
Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней.
Трансфер до Иркутска.
В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда, где познакомимся с традициями бурят и встретимся с шаманом.
По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Аутентичные гостиницы
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристических базах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|обычные даты для групп до 15 чел.
|75 000
|обычные даты для групп до 8 чел. (по индивидуальному запросу)
|82 000
|праздничные 22.02-26.02, 7-11.03 (группа 8 чел.)
|82 000
Доплата за одноместное размещение 10 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичная
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение:
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий;
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. д;
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;.
- Фонарик (с запасным набором батареек);
- Фотоаппарат;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д);
- Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
- Обувь сменная: любимые тапочки;
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
- Сменное белье;
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
- Термобелье;
- Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- Шапка + шарф, можно балаклаву;
- Варежки/перчатки;
- Очки солнцезащитные;
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
- Грелки химические.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.