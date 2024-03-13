Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда

Вы промчитесь по ледяным просторам Байкала на хивусе, увидите ледяные гроты, скалы, наплески, знаменитые пузыри. Проедете по Тажеранским степям и попадете в мистическую Долину каменных духов.

Затем загадаете сокровенное желание у
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буддийской ступы Просветления и отправитесь по льду на север легендарного острова Ольхон, где узнаете увлекательную легенду о мысе Саган-Хушун.

А также в туре Вы увидите одно из самых красивых мест на Байкале – бухту Песчаную, и сделаете фото на фоне ее полуовала с обзорной точки.

Путешествуя, вы познакомитесь с местными обычаями, попробуете колоритную местную кухню и попаритесь с настоящей сибирской бане.

5
3 отзыва
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Очаровательные сибирские друзья
Очаровательные сибирские друзья
Побываем в центре ездовых собак и покатаемся на собачьих упряжках
Самый большой в мире каток
Самый большой в мире каток
Покатаемся на коньках по Байкальскому льду
Встреча с шаманом
Встреча с шаманом
Узнаем о шаманизме на Байкале, посетим сакральное место - скалу Шаманку, встретимся с шаманом

Программа тура по дням

1 день

Листвянка

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.

В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.

На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.

Обед в ресторане «Прошлый век».

После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями.

В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского».

Возвращаемся в гостиницу, где Вас ждет баня.

Ужин и ночь в отеле в Листвянке.

Питание: обед, ужин.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день

Бухта Песчаная, катание на коньках, Тажеранские степи, Долина каменных духов

Завтрак в отеле в 9:00.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).

Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, – 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Обед ланч-боксы.

Катание на коньках на самом большом в мире катке - зеркале Байкала! Фото на пузырьковом льду.

В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи!

Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет.

Посетим Долину каменных духов.

Продолжаем путь, приближаясь к острову Ольхон.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Бухта Песчаная, катание на коньках, Тажеранские степи, Долина каменных духовБухта Песчаная, катание на коньках, Тажеранские степи, Долина каменных духовБухта Песчаная, катание на коньках, Тажеранские степи, Долина каменных духов
3 день

Остров Ольхон

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Путешествие на край Земли» (проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён).

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозайка - всё это ждёт Вас сегодня!

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы движемся по острову с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Остров Огой, этно-центр «Золотая орда», Иркутск

Завтрак в отеле.

Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).

Экскурсия по южной части Малого моря.

Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней.

Трансфер до Иркутска.

В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда, где познакомимся с традициями бурят и встретимся с шаманом.

По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).

Питание: завтрак, обед.

Остров Огой, этно-центр «Золотая орда», ИркутскОстров Огой, этно-центр «Золотая орда», ИркутскОстров Огой, этно-центр «Золотая орда», Иркутск
5 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Аутентичные гостиницы

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристических базах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДатыДвухместное
обычные даты для групп до 15 чел. 75 000
обычные даты для групп до 8 чел. (по индивидуальному запросу)82 000
праздничные 22.02-26.02, 7-11.03 (группа 8 чел.)82 000

Доплата за одноместное размещение 10 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»Гостиница «Легенда Байкала»

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичная

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичнаяОтель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичнаяОтель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичнаяОтель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичная

Гостиница «Ангара» или аналогичная

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

Гостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение:

  • Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий;
  • Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. д;
  • Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;.
  • Фонарик (с запасным набором батареек);
  • Фотоаппарат;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д);
  • Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
  • Обувь сменная: любимые тапочки;
  • Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
  • Сменное белье;
  • Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
  • Термобелье;
  • Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
  • Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
  • Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • Шапка + шарф, можно балаклаву;
  • Варежки/перчатки;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
  • Грелки химические.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
13 мар 2024
Добрый день! С 03 по 07 марта отдыхали на Байкале вместе с командой туроператора «Большая Страна». Мы выбрали тур «50 оттенков синего Байкальского льда». Помимо прекрасных впечатлений, которые оставили виды
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Байкала и тех мест, которые нам показали наши замечательные экскурсоводы, хочется отдельно отметить организацию тура. С самого его начала и до последнего момента мы были окружены неподдельным вниманием и заботой. Все, кто знакомил нас с красотами Байкала
- организатор тура, наши экскурсоводы, водители автобусов, капитаны хивусов и работники турбазы, помогали нам насладится незабываемыми видами девственной природы и историческими местами, и не замечать небольших неудобств, к которым не привыкли жители больших городов. Наоборот, это дало нам возможность еще больше пропитаться местным колоритом. Если перед вам стоит вопрос, ехать или не ехать на Байкал, то ответ очевиден - надо ехать и обязательно! А на вопрос, кому доверить организацию своего отдыха, то это «Большая Страна».

Л
1 мар 2024
Отличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местных обычаях, культуре и быте местного населения. Отличная организация тура.
Отличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местныхОтличный тур! Гиду Ирине особенное спасибо за восхитительное сопровождение с подробными рассказами об истории края, местных
Л
26 фев 2024
Шикарное место! Отличный тур!

Тур входит в следующие категории Листвянки

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