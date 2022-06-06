Остров Ольхон – место силы Байкала. Побывав здесь один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё. Удивительной красоты природа, замечательные люди, вкусная и здоровая еда, национальные традиции – всё это оставит незабываемые впечатления от посещения острова Ольхон!

По желанию прокатимся на кораблике или катере, покатаемся на лошадях

Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера

Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов

Поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары

Программа тура по дням

1 день Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска. Переезд до острова Ольхон. Размещение на турбазе. Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками. Возвращение на турбазу. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне. Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала. Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения". Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов. Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям. Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде. Питание включено: завтрак, ужин.

4 день Поездка до поселка Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка. Поездка до поселка Листвянка. Размещение в гостинице. Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами. Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары. Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе. Возвращение в гостиницу. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

6 день День в Листвянке

Свободный день в Листвянке. Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале. Ее часто называют визитной карточкой озера. Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья. Название поселку дано не случайно. Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц. Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

7 день Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. Пешая прогулка до обзорной площадки. Знакомство с 2 телескопами. Возвращение в гостиницу. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

8 день День в Листвянке

Свободный день в Листвянке. Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых востребованных мест отдыха на Байкале. В этом нет ничего удивительного. Листвянка обладает самой развитой инфраструктурой на побережье Байкала. Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти развлечения на любой вкус – обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

9 день Музей деревянного зодчества Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы. Прогулка по музею. Возвращение в Листвянку. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 40 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

10 день День в Листвянке

Свободный день в Листвянке. Байкал славится чистотой и прозрачностью. Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины. Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей. Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности. В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

11 день Отъезд