Золотая осень на Байкале

Осень на Байкале - это период контрастов, буйства красок, и при этом абсолютного душевного спокойствия, и умиротворения

5
3 отзыва
Осень на Байкале — это период контрастов, буйства красок, и при этом абсолютного душевного спокойствия, и умиротворения.
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Золотая осень на Байкале
Ближайшие даты:
17
сен

Что вас ожидает 🤩

Культура и кухня народов Байкала
Культура и кухня народов Байкала
Вы познакомитесь не только с природой региона, но и с местными обычаями, культурой и кухней
Осенний Байкал
Осенний Байкал
Байкал будет только для вас — туристический сезон позади
Сердце Байкала — остров Ольхон
Сердце Байкала — остров Ольхон
Увидите песчаные дюны, высокие обрывистые мысы и потрясающие скалы
Комфортное путешествие
Комфортное путешествие
Благоустроенное проживание, комфортный транспорт и спокойный темп

Описание

Озеро долго не отпускает тепло летних дней и щедро делится им со своими гостями.

Воздух становится прозрачным, цвет воды — насыщенно синим, а берега укрываются золотом. Пошуршать листьями, побродить по пустынным пляжам, насладиться закатом с кружкой ароматного чая — лучшее, что можно сделать осенью.

Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые дарит осенний Байкал.

Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тальцы – Листвянка

В аэропорту города Иркутска вас встретит гид, и вы сразу же отправитесь к Байкалу! Рекомендуемое время прилёта – до 09:30 по местному времени. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут.

Наш путь будет проходить через архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где и начнется наше знакомство с историей Прибайкальского края.

Здесь, под открытым небом, памятники архитектуры собраны в единый комплекс, образующий настоящую сибирскую деревню, оказываясь в которой – попадаешь на несколько веков назад.

Вы увидите, как вели быт наши предки, заглянете в сельскую школу, побываете в мастерских ремесленников и на ярморочных рядах с традиционными сувенирами.

После прогулки-экскурсии вы отправитесь в посёлок Листвянка, где посетите музей Байкала: узнаете о происхождении озера, о его уникальных свойствах, увидите в аквариумах его обитателей, и, конечно, познакомитесь с главным эндемиком озера – Байкальской нерпой!

Эти милые животные будут проплывать прямо мимо вас по стеклянным коридорам музея!

А завершим день подъёмом на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского", с которой вам откроется восхитительный вид на Байкал, исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и Шаман камень.

После насыщенного дня заселение в гостиницу, ужин, отдых.

ВЫ УВИДИТЕ:

  • музей Байкала;
  • культуру и традиции эвенков;
  • подводный мир озера;
  • музей деревянного зодчества.

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:

  • чистейшую воду мира;
  • научиться ходить на ходулях;
  • Байкальского омуля;
  • Окунуться в историю.
Иркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – ЛиствянкаИркутск – Тальцы – Листвянка
2 день
Листвянка – Скрипер

После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами.

Около получаса в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша пешая прогулка по безлюдным местам.

Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы увидите впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной воды, играющей на солнце всеми оттенками синего.

Расчехляйте свои фотоаппараты и телефоны, снимайте окружающие вас красоты, отдыхайте и любуйтесь.

Скоро вас ждет спуск обратно, походный обед, отдых на берегу и отправление обратно в Листвянку.

После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить знаменитый рыбный рынок.

ВЫ УВИДИТЕ:

  • тихий осенний лес;
  • все оттенки золотого.

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:

  • прогулку на катере;
  • сделать потрясающие кадры.
Листвянка – СкриперЛиствянка – СкриперЛиствянка – СкриперЛиствянка – СкриперЛиствянка – Скрипер
3 день
Листвянка – Иркутск – Хужир

С добрым сентябрьским утром!

Сегодня вы отправитесь к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон.

По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер.

Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы.

Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей.

Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен.

Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид.

Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан.

Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов.

Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров.

ВЫ УВИДИТЕ:

  • легендарную скалу Шаманка;
  • дикие песчаные пляжи;
  • знаменитый остров Ольхон.

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:

  • Бурятскую кухню;
  • ощутить спокойствие;
  • отдохнуть душой;
  • сосчитать звезды.
Листвянка – Иркутск – ХужирЛиствянка – Иркутск – ХужирЛиствянка – Иркутск – ХужирЛиствянка – Иркутск – ХужирЛиствянка – Иркутск – Хужир
4 день
Остров Ольхон – самая северная точка острова

После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхон: типичные для этих мест степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, то песчаными барханами, вплотную подступающими к воде.

Ландшафт острова не перестанет вас удивлять!

На одной из остановок для вас будет организован обед-пикник на свежем воздухе.

За день вам удастся посмотреть почти все достопримечательности острова!

Скалы Три брата, Улан–Хушин, и, конечно, самая северная точка острова – мыс Хобой удивят своим величием и красотой.

Ближе к ужину — возвращение в отель. Обязательно пойдем провожать закат – они здесь невероятные!

ВЫ УВИДИТЕ:

  • северную оконечность острова Ольхон;
  • песчаные дюны;
  • высокие обрывистые мысы;
  • потрясающие скалы.

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:

  • запах осеннего леса;
  • ощутить атмосферу острова;
  • увидеть Нерпу.
Остров Ольхон – самая северная точка островаОстров Ольхон – самая северная точка островаОстров Ольхон – самая северная точка островаОстров Ольхон – самая северная точка островаОстров Ольхон – самая северная точка острова
5 день
Хужир – Иркутск

Пора прощаться с Байкалом. После завтрака отправимся в обратный путь до Иркутска.

По пути в город остановимся в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – буузы.

После обеда и программы – продолжение пути в Иркутск, где вас доставят прямо к гостинице. При желании вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними видами города.

ВЫ УВИДИТЕ:

  • обычаи местного населения;
  • быт и культуру бурятов;
  • как делают настоящие позы.

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:

  • станцевать Ёхор;
  • исполнить бурятские песни;
  • национальные блюда из баранины;
  • Бухлер.
Хужир – ИркутскХужир – ИркутскХужир – ИркутскХужир – ИркутскХужир – ИркутскХужир – Иркутск
6 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х местных благоустроенных номерах в: 

  • п. Листвянка, гостевой дом «Усадьба Демидова» (номера «стандарт») – 2 ночи;
  • п. Хужир, отель «Байкал Вууд» (номера «стандарт») – 2 ночи;
  • г. Иркутске, отель «Marriott» (номера «делюкс») – 1 ночь.

Одноместное размещение возможно за доп. плату – 17 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту Иркутска
  • Услуги профессионального гида по Байкалу в течение 5 дней
  • Питание, включенное в программу тура
  • Трансферы по программе
  • Размещение в п. Листвянка (гостевой дом «Усадьба Демидова», 2-местные благоустроенные номера «стандарт»), 2 ночи
  • Размещение в п. Хужир (отель «Байкал Вууд», 2-местные благоустроенные номера «стандарт»), 2 ночи
  • Размещение в Иркутске (отель «Marriott», 2-местные номера категории Делюкс), 1 ночь
  • Экскурсия по западному берегу Байкала на катере (с подъемом на утес Скрипер)
  • Однодневный джипинг по Тажеранским степям
  • Сборы прибайкальского национального парка
  • Экскурсия в архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы»
  • Экскурсия в Байкальский музей и на смотровую площадку
  • Экскурсия по острову Ольхон (на м. Хобой)
  • Экскурсия в этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-класс
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
  • Доплата за одноместное размещение - 17 200 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Непродуваемая одежда. Пусть в дополнение к основным вещам, Ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.
  • Утепление. Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.
  • Обувь. Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки — они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые кроссовки или сандалии.

А также:

  • Кепка или бандана;
  • легкая шапка;
  • перчатки;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) и полис ОМС;
  • средства личной гигиены;
  • накидку от дождя (желательно);
  • фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • пуховые жилетки.
Какая погода в туре?

Погода в сентябре на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода. В первой половине сентября еще может стоять бабье лето с температурой около +20 градусов и солнцем, а в конце месяца резко холодает: до +10 днем. Вечерами возможно прохладные ветра, похолодание ночью до 0… +3.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  1. не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля;
  2. не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.);
  3. соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне;
  4. выполнять требования руководителя группы, гида-проводника;
  5. соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым;
  6. соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры;
  7. выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности;
  8. соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за вас руководитель;
  9. бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, вы несете самостоятельно;
  10. соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00 ч.;
  11. своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы;
  12. соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения. Помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  • уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (мтс, билайн, мегафон и т. д.) до совершения путешествия;
  • не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.;
  • в случае, если вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню;
  • на острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги;
  • местное время: Иркутск, Улан-удэ +5 часов от Московского.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.

Стоит ли бояться клещей?

Сентябрь характеризуются крайне низкой клещевой активностью. Но никто не отменял осторожность и осмотрительность: правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов.

Будет ли возможность попробовать омуль?

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!

Как осуществляется переправа на остров?

Посредством парома (5 км). Машина меняется на переправе – никаких очередей, и рисков не попасть на остров нет.

Сколько стоит заказать баню на Ольхоне?

В зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-7500 рублей/час.

Будет ли время для покупки сувениров?

Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется. Также у гида будет каталог сувениров, и вы сможете заказать самые крутые подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, ваш заказ доставят вам в гостиницу или в аэропорт.

Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 3 ужина (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет.

Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам? (Хватит ли времени по общему таймингу, не будет ли участие доставлять каких-либо неудобств группе в целом?)

Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно. Все внеплановые остановки должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.

Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?

Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.

Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?

Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.

Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше.

Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля.

Возможен ли заказ индивидуального тура?

Да. Стоимость при заказе индивидуального тура:

  • 173 600 руб. /чел. при группе 2 человека;
  • 115 700 руб. /чел. при группе 4 человека;
  • 95 850 руб. /чел. при группе 6 человек.

Даты – по запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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