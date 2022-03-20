Озеро долго не отпускает тепло летних дней и щедро делится им со своими гостями.
Воздух становится прозрачным, цвет воды — насыщенно синим, а берега укрываются золотом. Пошуршать листьями, побродить по пустынным пляжам, насладиться закатом с кружкой ароматного чая — лучшее, что можно сделать осенью.
Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые дарит осенний Байкал.
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.
В аэропорту города Иркутска вас встретит гид, и вы сразу же отправитесь к Байкалу! Рекомендуемое время прилёта – до 09:30 по местному времени. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут.
Наш путь будет проходить через архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где и начнется наше знакомство с историей Прибайкальского края.
Здесь, под открытым небом, памятники архитектуры собраны в единый комплекс, образующий настоящую сибирскую деревню, оказываясь в которой – попадаешь на несколько веков назад.
Вы увидите, как вели быт наши предки, заглянете в сельскую школу, побываете в мастерских ремесленников и на ярморочных рядах с традиционными сувенирами.
После прогулки-экскурсии вы отправитесь в посёлок Листвянка, где посетите музей Байкала: узнаете о происхождении озера, о его уникальных свойствах, увидите в аквариумах его обитателей, и, конечно, познакомитесь с главным эндемиком озера – Байкальской нерпой!
Эти милые животные будут проплывать прямо мимо вас по стеклянным коридорам музея!
А завершим день подъёмом на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского", с которой вам откроется восхитительный вид на Байкал, исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и Шаман камень.
После насыщенного дня заселение в гостиницу, ужин, отдых.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами.
Около получаса в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша пешая прогулка по безлюдным местам.
Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы увидите впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной воды, играющей на солнце всеми оттенками синего.
Расчехляйте свои фотоаппараты и телефоны, снимайте окружающие вас красоты, отдыхайте и любуйтесь.
Скоро вас ждет спуск обратно, походный обед, отдых на берегу и отправление обратно в Листвянку.
После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить знаменитый рыбный рынок.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
С добрым сентябрьским утром!
Сегодня вы отправитесь к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон.
По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер.
Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы.
Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей.
Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен.
Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид.
Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан.
Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов.
Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхон: типичные для этих мест степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, то песчаными барханами, вплотную подступающими к воде.
Ландшафт острова не перестанет вас удивлять!
На одной из остановок для вас будет организован обед-пикник на свежем воздухе.
За день вам удастся посмотреть почти все достопримечательности острова!
Скалы Три брата, Улан–Хушин, и, конечно, самая северная точка острова – мыс Хобой удивят своим величием и красотой.
Ближе к ужину — возвращение в отель. Обязательно пойдем провожать закат – они здесь невероятные!
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
Пора прощаться с Байкалом. После завтрака отправимся в обратный путь до Иркутска.
По пути в город остановимся в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – буузы.
После обеда и программы – продолжение пути в Иркутск, где вас доставят прямо к гостинице. При желании вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними видами города.
ВЫ УВИДИТЕ:
ВЫ ПОПРОБУЕТЕ:
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в 2-х местных благоустроенных номерах в:
Одноместное размещение возможно за доп. плату – 17 200 руб.
А также:
Погода в сентябре на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода. В первой половине сентября еще может стоять бабье лето с температурой около +20 градусов и солнцем, а в конце месяца резко холодает: до +10 днем. Вечерами возможно прохладные ветра, похолодание ночью до 0… +3.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Детям до 10 лет предоставляется скидка – 10%.
Сентябрь характеризуются крайне низкой клещевой активностью. Но никто не отменял осторожность и осмотрительность: правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов.
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
Посредством парома (5 км). Машина меняется на переправе – никаких очередей, и рисков не попасть на остров нет.
В зависимости от желаемого уровня бани и ее вместительности стоимость колеблется в районе 1500-7500 рублей/час.
Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется. Также у гида будет каталог сувениров, и вы сможете заказать самые крутые подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, ваш заказ доставят вам в гостиницу или в аэропорт.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 3 ужина (900-1600 рублей за комплексный ужин). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет.
Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно. Все внеплановые остановки должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.
Сбор группы происходит в аэропорту, рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.
Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если гости прилетают раньше – выезжаем раньше.
Если гость прилетел за день-два до старта тура, то, его заберём из отеля.
Да. Стоимость при заказе индивидуального тура:
Даты – по запросу.