Осень на Байкале — это период контрастов, буйства красок, и при этом абсолютного душевного спокойствия, и умиротворения.

Байкал будет только для вас — туристический сезон позади

Вы познакомитесь не только с природой региона, но и с местными обычаями, культурой и кухней

Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты.

Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые дарит осенний Байкал.

Воздух становится прозрачным, цвет воды — насыщенно синим, а берега укрываются золотом. Пошуршать листьями, побродить по пустынным пляжам, насладиться закатом с кружкой ароматного чая — лучшее, что можно сделать осенью.

Озеро долго не отпускает тепло летних дней и щедро делится им со своими гостями.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Тальцы – Листвянка

В аэропорту города Иркутска вас встретит гид, и вы сразу же отправитесь к Байкалу! Рекомендуемое время прилёта – до 09:30 по местному времени. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Наш путь будет проходить через архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где и начнется наше знакомство с историей Прибайкальского края. Здесь, под открытым небом, памятники архитектуры собраны в единый комплекс, образующий настоящую сибирскую деревню, оказываясь в которой – попадаешь на несколько веков назад. Вы увидите, как вели быт наши предки, заглянете в сельскую школу, побываете в мастерских ремесленников и на ярморочных рядах с традиционными сувенирами. После прогулки-экскурсии вы отправитесь в посёлок Листвянка, где посетите музей Байкала: узнаете о происхождении озера, о его уникальных свойствах, увидите в аквариумах его обитателей, и, конечно, познакомитесь с главным эндемиком озера – Байкальской нерпой! Эти милые животные будут проплывать прямо мимо вас по стеклянным коридорам музея! А завершим день подъёмом на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского", с которой вам откроется восхитительный вид на Байкал, исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, горный хребет Хамар Дабан и Шаман камень. После насыщенного дня заселение в гостиницу, ужин, отдых. ВЫ УВИДИТЕ: музей Байкала;

культуру и традиции эвенков;

подводный мир озера;

музей деревянного зодчества. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: чистейшую воду мира;

научиться ходить на ходулях;

Байкальского омуля;

Окунуться в историю.

2 день Листвянка – Скрипер

После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами. Около получаса в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда начинается ваша пешая прогулка по безлюдным местам. Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы увидите впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной воды, играющей на солнце всеми оттенками синего. Расчехляйте свои фотоаппараты и телефоны, снимайте окружающие вас красоты, отдыхайте и любуйтесь. Скоро вас ждет спуск обратно, походный обед, отдых на берегу и отправление обратно в Листвянку. После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить знаменитый рыбный рынок. ВЫ УВИДИТЕ: тихий осенний лес;

все оттенки золотого. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: прогулку на катере;

сделать потрясающие кадры.

3 день Листвянка – Иркутск – Хужир

С добрым сентябрьским утром! Сегодня вы отправитесь к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон. По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы, бухлер. Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый подходящий транспорт – экспедиционные джипы. Очень комфортный и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей. Именно здесь когда-то жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы на местах стоянок племен. Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид. Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан. Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это место считалось священным со времен появления первых шаманов. Его чаще других можно увидеть на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров. ВЫ УВИДИТЕ: легендарную скалу Шаманка;

дикие песчаные пляжи;

знаменитый остров Ольхон. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: Бурятскую кухню;

ощутить спокойствие;

отдохнуть душой;

сосчитать звезды.

4 день Остров Ольхон – самая северная точка острова

После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхон: типичные для этих мест степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, то песчаными барханами, вплотную подступающими к воде. Ландшафт острова не перестанет вас удивлять! На одной из остановок для вас будет организован обед-пикник на свежем воздухе. За день вам удастся посмотреть почти все достопримечательности острова! Скалы Три брата, Улан–Хушин, и, конечно, самая северная точка острова – мыс Хобой удивят своим величием и красотой. Ближе к ужину — возвращение в отель. Обязательно пойдем провожать закат – они здесь невероятные! ВЫ УВИДИТЕ: северную оконечность острова Ольхон;

песчаные дюны;

высокие обрывистые мысы;

потрясающие скалы. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: запах осеннего леса;

ощутить атмосферу острова;

увидеть Нерпу.

5 день Хужир – Иркутск

Пора прощаться с Байкалом. После завтрака отправимся в обратный путь до Иркутска. По пути в город остановимся в этно-парке «Золотая Орда», где вы познакомитесь с культурой коренного населения Прибайкалья – послушаете завораживающее горловое пение, пообедаете в настоящей бурятской юрте, а местные жители научат вас готовить традиционное бурятское блюдо – буузы. После обеда и программы – продолжение пути в Иркутск, где вас доставят прямо к гостинице. При желании вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними видами города. ВЫ УВИДИТЕ: обычаи местного населения;

быт и культуру бурятов;

как делают настоящие позы. ВЫ ПОПРОБУЕТЕ: станцевать Ёхор;

исполнить бурятские песни;

национальные блюда из баранины;

Бухлер.

6 день Отъезд