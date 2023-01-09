2 день

Остров Ольхон. Этнопарк «Золотая орда». Мыс Бурхан

Завтрак в гостинице.

Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон!

Путь неблизкий, но очень интересный!

По пути мы заедем в этнопарк «Золотая Орда», где ознакомимся с этнокультурной программой и попробуем блюда сибирской и бурятской кухни.

На переправе мы встречаемся с зимним Байкалом, здесь он совсем иной, чем в Листвянке – ощущается мощь, красивые пейзажи и будоражащий восторг!

Двигаемся дальше, едем по острову Ольхон до посёлка Хужир.

Размещаемся в отеле.

Вечером пойдём смотреть закат – это зрелище на Байкале пропустить нельзя!

Мы прогуляемся к знаковому месту – мыс Бурхан, особо почитаемая скала, о которой сложены легенды и собраны интересные факты.

Это настоящая святыня шаманизма, место, отмеченное духами!

Питание включено: завтрак, обед и ужин.