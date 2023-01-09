Встретить праздники в путешествии – это гарантированно незабываемо, весело и необычно! Вы увидите первый лёд в заливах Байкала, узнаете легенды загадочного острова Ольхон, отведаете настоящие сибирские яства и отметите праздники в тёплой компании, любуясь байкальскими зимними закатами.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия в музей «Тальцы». Встреча с Байкалом
Мы рады приветствовать вас в Иркутске!
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.
После сбора наша группа на комфортабельном микроавтобусе отправляется на экскурсию в архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы".
Здесь живёт зима!
Тальцы – это настоящая сказка, с санями, качелями, деревянными избами.
Обед.
После – перемещаемся в поселок Листвянка,"ворота Байкала".
Знакомимся с батюшкой Байкалом, поднимаемся на обзорную площадку на Камне Черского, любуемся обалденным видом истока Ангары.
После – размещение в гостинице.
Пора отдохнуть, ведь впереди ещё больше интересного!
Питание включено: обед.
Остров Ольхон. Этнопарк «Золотая орда». Мыс Бурхан
Завтрак в гостинице.
Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон!
Путь неблизкий, но очень интересный!
По пути мы заедем в этнопарк «Золотая Орда», где ознакомимся с этнокультурной программой и попробуем блюда сибирской и бурятской кухни.
На переправе мы встречаемся с зимним Байкалом, здесь он совсем иной, чем в Листвянке – ощущается мощь, красивые пейзажи и будоражащий восторг!
Двигаемся дальше, едем по острову Ольхон до посёлка Хужир.
Размещаемся в отеле.
Вечером пойдём смотреть закат – это зрелище на Байкале пропустить нельзя!
Мы прогуляемся к знаковому месту – мыс Бурхан, особо почитаемая скала, о которой сложены легенды и собраны интересные факты.
Это настоящая святыня шаманизма, место, отмеченное духами!
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Мыс Хобой. Рождественский ужин
После завтрака начинается интереснейшая экскурсия на север острова Ольхон, к мысу Хобой.
Здесь можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди — бесконечные ледяные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.
Хобой – это маст-хэв путешествия на Байкал.
Именно здесь красота байкальской природы заставляет покрываться мурашками, сердце стучать сильнее, а глаза наполняются слезами радости (уж поверьте, мы видели такое не один раз!)
После посещения мыса Хобой возвращаемся в отель.
Здесь нас уже ждет праздничный рождественский ужин с шампанским и разными деликатесными блюдами.
После ужина свободное время.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Пролив Малое Море. Остров Огой
Сегодня мы продолжим исследовать байкальский лед и проедем на «хивусе» по проливу Малое Море.
Будем искать красивые ледовые локации, крутые пещеры и гроты.
Одна из наших основных локаций сегодня – остров Огой.
Остров – излюбленное место фотографов и путешественников.
Мы прогуляемся вокруг острова, а также поднимемся к знаменитой буддийской ступе.
Здесь можно почувствовать особую тишину и спокойствие, а еще загадать заветное желание!
После экскурсии возвращаемся на базу, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Трансфер в г. Иркутск. Отъезд
Пришло время прощаться с Байкалом!
После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске 16:00 – 19:00 (сквер им. Кирова).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях:
- Листвянка (1 сутки) – гостиница "Крестовая падь" или сопоставимая;
- Хужир (3 суток) –"Байкал Терра Отель" или "отель Тэнгри".
Доплата за одноместное размещение – 11 000 рублей.
Есть возможность подселения.
Варианты проживания
«Крестовая падь» 3
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната.
В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды.
Байкал Терра
Отель «Байкал Терра» расположен в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал.
Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Расстояние от отеля Baikal Terra до аэропорта и железнодорожного вокзала Иркутска составляет 300 км.
Тэнгри
«Тэнгри» отель находится на живописном и загадочном острове Ольхон, в поселке Хужир.
10 минут пешком до скалы Шаманка и белоснежного Сарайского пляжа, а также до основных туристических точек Хужира.
Действительно удачное расположение, прекрасный вид из окна и комфортное размещение - все что нужно для хорошего отдыха на Ольхоне.
Номера выполнены с максимальным использованием натуральных природных материалов. Каждый номер оснащен телевизором, чайником, тумбочками, шкафом, собственной ванной комнатой.
Из окна каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал и Сарайский пляж.
На первом этаже отеля для гостей по утрам сервируется комплексный завтрак, после которого сотрудники отеля будут рады помочь спланировать ваш день на острове.
Автомобильные, водные, велосипедные, конные маршруты доступны круглогодично. Также окрестности «Тэнгри» отеля идеально подходят для самостоятельных прогулок.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в частной гостинице в Листвянке (1 сутки)
- Размещение в отеле на Ольхоне (3 суток)
- Трансферы по программе тура
- Экскурсия в музей Тальцы
- Экскурсия на камень Черского
- Этнокультурная программа в «Золотой Орде»
- Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак, обед и ужин 3 день - завтрак, обед и ужин 4 день - завтрак, обед и ужин 5 день - завтрак
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Экскурсия на «хивусе» по акватории Малого Моря
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Питание и экскурсии вне программы
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда: главное правило - одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон;
- бафф или шарф (для защиты шеи);
- тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру;
- флисовый джемпер;
- термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25;
- тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон;
- носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв);
- перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже;
- можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики.
Дополнительно:
- грелки / стельки химические для ног и рук;
- ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
- очки солнцезащитные;
- крем от загара с высокой степенью защиты;
- помада гигиеническая;
- рowerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла);
- сушилки для обуви;
- фонарик;
- наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Всем рекомендую посетить зимний Байкал, это место огромной энергетики, и никакие морозы не мешают наслаждаться красотой этих мест.
Теперь хотим посмотреть на летний Байкал.
Огромная благодарность гиду Леониду Буюнову, очень интересное и душевное получилось путешествие в том числе благодаря его интереснейшим рассказам о Байкале!