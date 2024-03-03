За 3 дня вы увидите прозрачный Байкальский лед, его торосы, скалы в сосульках, прокатитесь на коньках и хивусе, а также увидите зимний Байкал с высоты птичьего полета! Тур проводится для групп от 4-х человек.
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Переезд в бухту Песчаная
Прибытие в Иркутск.
Встреча группы в аэропорту города в 7:45 часов около справочной.
Трансфер в п. Листвянка (1,5 часа).
Супер поездка в Песчаную бухту с осмотром льда и необычных скал.
Подготовка к поездке.
Сегодня отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день нам предстоит проехать по маршруту от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухте Песчаная мимо поселка Большое Голоустное.
Посадка на катер с воздушной подушкой под названием «Хивус».
Переезд по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.
Обед на льду Байкала в виде пикника.
Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.
Переезд в Поселок Большое Голоустное.
Размещение на базе отдыха.
Отдых.
Прогулки на коньках по льду Байкала
Завтрак.
Если Вы хотите сделать красивые фотографии рассвета, то необходимо будет встать пораньше.
На рассвете лед играет неповторимыми красками, красота которой завораживает.
После завтрака гуляем по Байкалу или одеваем коньки и едем кататься по Байкалу (аренда коньков оплачивается отдельно).
На коньках запросто можно пройти 10-20 км, при этом абсолютно не чувствуя усталости.
Если не умеете кататься, то можно отлично прогуляться и пешком.
За мыс, куда мы пойдем, видно дно через лед, создается ощущение, что под ногами стеклянный пол.
Затем нас ждет экскурсия по интересным местам поселка.
Ужин самостоятельно (не входит в стоимость).
Отъезд
Завтрак на базе отдыха.
Сборы.
Отъезд в Иркутск.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе эконом.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|эконом (без удобств)
|55 000
|59 000
|стандарт (удобства в номере)
|60 000
|65 000
На турбазе можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания уточняйте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в зависимости от выбранного варианта
- Питание: 2 завтрака, 1 обед-пикник
- Работа гида
- Хивус
- Трансфер в сборной группе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Страховка
- Катание на снегоходах, собачьих упряжках
- Катер на воздушной подушке
- Аренда коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
- Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак для личный вещей 60 литров.
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Ложка, кружка, чашка, ножик.
- Спички, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
Необходимая одежда:
- Нижнее белье.
- Термобелье 1 шт.
- Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
- Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
- Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
- Перчатки утепленные и варежки зимние.
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Правила для участников тура
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Сопровождение на маршруте
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.