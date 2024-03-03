1 день

Встреча с Байкалом. Переезд в бухту Песчаная

Прибытие в Иркутск.

Встреча группы в аэропорту города в 7:45 часов около справочной.

Трансфер в п. Листвянка (1,5 часа).

Супер поездка в Песчаную бухту с осмотром льда и необычных скал.

Подготовка к поездке.

Сегодня отправляемся в путешествие по льду Байкала.

В этот день нам предстоит проехать по маршруту от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухте Песчаная мимо поселка Большое Голоустное.

Посадка на катер с воздушной подушкой под названием «Хивус».

Переезд по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.

Обед на льду Байкала в виде пикника.

Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.

Переезд в Поселок Большое Голоустное.

Размещение на базе отдыха.

Отдых.