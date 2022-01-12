Новогодние каникулы на Байкале

Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал – прекрасное начало Нового года.

Вас ждут незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии по достопримечательностям, прогулка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергия сибирской природы.
5
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Местные традиции
Местные традиции
Познакомимся с бурятской культурой, отведаем национальную кухню
Зимние развлечения
Зимние развлечения
По желанию прокатимся на снегоходах и собачьих упряжках
Новые открытия
Новые открытия
По желанию увидим настоящую нерпу в музее Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Малое море, Новогодний банкет

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря (~ 6 часов).

Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала.

А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества.

Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!

Ночь на турбазе.

Трансфер на индивидуальном транспорте на Малое море.

(вкл. питание: ужин – банкет).

Встреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкет
2 день

Активный отдых, вечеринка с конкурсной программой

Завтрак на турбазе.

Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно.

У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп. плата).

Обед на турбазе.

После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Активный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программой
3 день

Трансфер в Иркутск, свободное время

Завтрак на турбазе.

Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой (~ 6 ч.).

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе.

Размещение в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Трансфер в Иркутск на индивидуальном транспорте.

Трансфер в Иркутск, свободное времяТрансфер в Иркутск, свободное времяТрансфер в Иркутск, свободное время
4 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка (65 км, ~ 1 час).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
5 день

Свободное время в Листвянке, экскурсия по Иркутску

Сегодня у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.

Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.

А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском.

Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Свободное время в Листвянке, экскурсия по ИркутскуСвободное время в Листвянке, экскурсия по ИркутскуСвободное время в Листвянке, экскурсия по ИркутскуСвободное время в Листвянке, экскурсия по ИркутскуСвободное время в Листвянке, экскурсия по ИркутскуСвободное время в Листвянке, экскурсия по Иркутску
6 день

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Размещение в гостинице.

Обед в гостинице.

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна

автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.

Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги
7 день

Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан Тунки

Завтрак в гостинице.

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей.

Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом тамхи-Баряаша, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.

А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.

Обед в кафе.

Ужин в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряаша, дацан Тунки
8 день

Трансфер в Иркутск, отъезд

Завтрак в гостинице.

После – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск (~5 часов)..

По прибытии в город – окончание программы (~14:00 часов).

(вкл. питание: завтрак).

Проживание

Тур предусматривает проживание проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Листвянке (1 ночь), Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное99 000
Доплата за одноместное 22 000

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Листвянке (1 ночь), Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане турбазы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты и дополнительные экскурсии. (Стоимость уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 янв 2022
Спасибо большое за отдых. Все очень понравилось. Все четко организовано. Все продумано. Интересные экскурсии и профессиональные экскурсоводы. Действительно отдохнули.
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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