Полезная информация о Магадане
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Местное время в Магадане
05:3528
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Магадан
|По-английски
|Magadan
|Столица региона
|Магадан является столицей региона
|Население города
|95 282 чел.
|Аэропорт
|Сокол GDX
|Часовой пояс
|Asia/Magadan
|Средняя высота
|65 м. от уровня моря
Где находится Магадан на карте
Магадан
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