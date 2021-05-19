Всё о Магадане

Полезная информация о Магадане

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Местное время в Магадане
05:3528
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМагадан
По-английскиMagadan
Столица регионаМагадан является столицей региона
Население города95 282 чел.
АэропортСокол GDX
Часовой поясAsia/Magadan
Средняя высота65 м. от уровня моря

Где находится Магадан на карте

Магадан фото города
Магадан

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