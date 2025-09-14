Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
