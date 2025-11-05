О Оксана Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Было интересно и информативно, а еще получила массу позитива. Много исторических фактов и в целом дал больше,чем планировали.

Я Яна Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Замечательная обзорная экскурсия по двум "столицам" Ингушетии! Огромная благодарность гиду Батыру за интереснейший рассказ! Советуем всем!

Н Наумова Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Огромное СПАСИБО Батыру за экскурсию. Батыр прекрасно знает историю Ингушетии. Он отличный рассказчик. Смог настолько увлечь нас с мужем, что мы скупили всю литературу по истории Ингушетии в сувенирном магазине. Будем теперь изучать.

В Владимир Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Батыр - лучший гид, с которыми мне пришлось сталкиваться в путешествиях. Как говорит молодёжь, респект и уважуха! Спасибо!

Т Татьяна Магас и Назрань - две столицы Ингушетии читать дальше значимые места. Столица была в праздничном убранстве, понравилось что здесь много разбито парков и скверов, везде чистота и порядок. Батыр очень интересный рассказчик, много знает событий из истории Ингушетии. Нашу группу очень впечатлило посещение башни Согласия, это уникальное сооружение и с его вершины увидели потрясающий вид города и гряду гор. Посетили Городской сквер и мемориал Памяти и Славы. Спасибо Батыру за прекрасный день и изложение истории Ингушетии! Экскурсию Магас и Назрань мы выбрали 9 мая неслучайно и не пожалели об этом. Наш гид Батыр показал нам столицу,

О Оксана Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Большое спасибо Батыру за нашу экскурсию. Весной обязательно приедем на экскурсию по горной Ингушетии 😌

О Ольга Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Профессионал своего дела. Всем рекомендую

С Сергей Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.

Н Наталья Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!

Н Наталья Магас и Назрань - две столицы Ингушетии читать дальше то это к Батыру. Я считаю нам посчастливилось встретить такого гида, это большая редкость, высочайший уровень. Мы путешественники с большим стажем. и знаем в этом толк. Однозначно рекомендуем. Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,

Р Руслана Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Самая лучшая экскурсия!

И Ирина Магас и Назрань - две столицы Ингушетии читать дальше Боль за то, что происходило с народом этой небольшой республики, очень чувствовалась в его рассказе. Мы узнали много нового для себя. Надо признать, что мы практически ничего не знали об истории Ингушетии до посещения этой республики. Мы очень благодарны Батыру. А с учетом еще одного дня, который мы провели в горной Ингушетии, можем сказать, что этот короткий визит в Ингушетию станет для нас незабываемым. "5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.

Т Татьяна Магас и Назрань - две столицы Ингушетии читать дальше и может изложить это доступной и интересно! Мы узнали много интересных фактов и вообще узнали об Ингушетии и ее истории. Батыр очень профессиональный гид, аккуратный водитель, отличный собеседник и просто приятный человек. Спасибо большое ему за всё! Очень рекомендуем! Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо знает историю своего народа

Е Екатерина Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Батыр прекрасно знает историю и любит свой город. Мне все очень понравилось. Однозначно рекомендую всем кто будет в Ингушетии взять эту экскурсию у Батыра. Потому что лучше чем он никто не расскажет!!! Огромное спасибо!

М Майя Магас и Назрань - две столицы Ингушетии читать дальше данной экскурсии был очевиден. И мы нисколько не пожалели, что начали именно с Магаса и Назрани, в последующем знакомстве с Ингушетией нам это очень помогло. Наш гид Батыр великолепный гид и рассказчик, человек, по настоящему любящий свою родину и увлеченный своим делом, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, умеющий понятно и просто говорить о важных и сложных вещах, автор книг о родном крае, эрудированный, деликатный и интеллигентный человек. Благодаря Батыру Ингушетия открылась для нас с самых неизвестных сторон и подарила массу приятных впечатлений! По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и традициями республики, поэтому выбор

М Мария Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Это была самая интересная экскурсия в моей жизни. Возможно, в Назрани и Магасе и почти нечего смотреть, но гид однозначно лучший) Рекомендую!

Е Елена Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Замечательный, интеллигентный экскурсовод с отличным знанием своей родины. Настоятельно рекомендую всем!

А Андрей Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Экскурсовод супер профессионал, было очень интересно. Спасибо за экскурсию!

Д Дарья Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно углубиться в историю, то лучшего гида не найти