Экскурсии на 1 день в Магасе

Найдено 10 экскурсий в категории «На весь день» в Магасе, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
68 отзывов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
Расписание: По субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека
Мифы и тайны горной Ингушетии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 100 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Мини-группа
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
20 000 за человека
Влюбиться в Грозный за один день
Индивидуальная
10 часов
Влюбиться в Грозный за один день
Начало: Магас, по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
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    благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!

  • М
    Майя
    11 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
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    ожидания! Батыр потрясающий рассказчик, человек, по настоящему увлеченный своим делом и искренне любящий свою родину, эрудированный, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, владеющий грамотной и красивой речью, умеющий понятно, просто и ненавязчиво говорить о сложных вещах! Очень грамотно выстроен маршрут, великолепно выбраны локации для посещения, ненавязчиво и неторопливо Батыр управляет временем, чтобы можно было не торопиться, но в тоже время все успеть! Прекрасно и аккуратно водит автомобиль. Ювелирная и уникальная работа гида чувствуется в каждой мелочи! Благодаря Батыру мы влюбились с страну башен и легенд - Ингушетию! Кстати, Батыр является и автором книги под этим названием. Если кто то сомневается ехать в Ингушетию или нет, то однозначно ехать! И однозначно с Батыром! От всего сердца благодарим Батыра за эмоции и желаем счастья, здоровья и успехов во всех делах и начинаниях!

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  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Мифы и тайны горной Ингушетии
    Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
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    нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.

  • Д
    Дарья
    26 февраля 2023
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!! Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме,
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    с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят очень аккуратно и безопасно. Слушать рассказ гидов безумно интересно, потому что рассказывают не только от ума, образованности и глубоких знаний, но и от души и от сердца, с любовью и уважением к своей истории, традициям и своей земле. С удовольствием впитывали каждое слово. С каждым из них сразу же "на одной волне", такое чувство, что знакомы уже 1000 лет)) Спасибо огромное за Ваше чуткое, тёплое отношение, за гостеприимство, за прекрасно проведённое с Вами время! Мы обязательно вернёмся! На экскурсии теперь только с Вами! Успехов и удачи Вам в развитии туризма в Ингушетии!

  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
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    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На весь день»

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  4. Тайны и мифы средневековой Ингушетии
  5. История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
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Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
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