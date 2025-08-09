Мои заказы

Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
На машине
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Магнитогорск как символ советской индустриализации
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Магнитогорск как символ индустриализации
Откройте для себя индустриальное наследие Магнитогорска. Узнайте, как создавался город и металлургический комбинат в 30-е годы
11 дек в 15:00
12 дек в 08:00
5666 ₽ за всё до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Путешествие по Магнитогорску раскроет его историю с 18 века. Увидите границу Европы и Азии, посетите индустриальные символы города
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 666 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное
    чувство юмора, любовь к родному городу -все это сделала наше знакомство с Магнитогорском запоминающимся. Могу смело рекомендовать Дениса, как замечательного гида и приятного человека!

  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
    Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о
    нём рассказать доступно понятно и захватывающе!
    Я думала, ну что можно посмотреть в этом городе, ну расскажут мне про ММК, покажут несколько памятников и всё. Я очень ошибалась!
    Денис лучший гид из всех, которых я когда либо слушала (и в России и за границей)!
    Если вы будете хотя бы один день в этом городе, я рекомендую заказать у него экскурсию, которая пролетит незабываемо на одном дыхании.
    Спасибо огромное!

    
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его
    переулкам и дворам, показал и основные достопримечательности и какие-то места и локации, про которые нам не «расскажет» никакой интернет. Все было очень личностно, душевно, показано и рассказано с любовью к своему родному городу.

  • Ю
    Юлия
    24 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
    
  • В
    Василина
    23 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
    Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
    и достопримечательности
    города. Рассказал об Истории развития города и текщем положений.
    Тема соответствовала содержанию.
    Грандиозный по своим масштабам и деятельности завод, было интересно посмотреть на него с разных точек в городе.
    Денис коммуникабельный, внимательный и заботливый.
    Помог сориентироваться, куда сходить, подсказал в какое место лучше подьехатб на озеро Банное, чтобы взять на прокат сапы.
    И отличное место, где готовят потрясающий шашлык из баранины и хачапури на шампуре на углях!
    Рекомендую!

  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим
    свой город и с удовольствием продемонстрировавшим нам самые интересные места Магнитогорска. 3 часа пролетели незаметно! Машина очень комфортная! Нам даже подарили по бутылочке холодной воды, что в условиях жаркой погоды было особенно актуально. Очень и очень рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    12 июня 2025
    Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
    Очень всё понравилось
    Очень всё понравилось

