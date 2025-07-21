Мои заказы

Бирюзовая сказка Кезеной-Ам

Из Махачкалы - к высокогорному озеру, чеченским сёлам и впечатляющим панорамам
Отправьтесь в незабываемое путешествие к одному из самых живописных уголков Северного Кавказа — высокогорному озеру Кезеной-Ам! Расположенное на высоте почти 1900 метров, оно завораживает бирюзовой гладью, суровой красотой гор и нетронутой природой.

По пути вас ждут захватывающие виды, этнические чеченские сёла и рассказы о местной культуре и легендах.
5
2 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путь сквозь горы

По живописной дороге вы подниметесь к высокогорному озеру, наблюдая, как меняется ландшафт: от долин до суровых горных перевалов. В пути — остановки на смотровых площадках с панорамами, которые захочется запомнить навсегда.

Озеро Кезеной-Ам

Вы окажетесь у самого берега озера, где вода переливается оттенками от лазури до изумруда. Вокруг — величественные скалы и альпийские луга. Можно прогуляться, устроить пикник, сделать эффектные фотографии или просто в тишине полюбоваться природой.

Знакомство с уникальной экосистемой

Гид расскажет о редкой эйзенамской форели, обитающей только здесь, и других природных особенностях региона. Вы узнаете, почему это озеро считается жемчужиной Кавказа и почему его важно беречь.

Колорит Чечни

По пути вы увидите старинные чеченские села, услышите истории местных жителей и откроете для себя тонкости кавказской культуры.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Toyota, Lexus, Mercedes или Honda. Дорога занимает около 2,5 часов в одну сторону
  • На озере у вас будет 3 часа свободного времени
  • Отдельно по желанию оплачивается обед и аренда лодки (актуальную стоимость уточняйте в переписке)
  • Просим соблюдать дресс-код
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Минара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин
Амин — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 234 туристов
Здравствуйте! Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Бежта — мое родное село в западном высокогорном Дагестане. Здесь проживают бежтинцы, одна из 110 народностей Дагестана, со своим диалектом, культурой и богатыми традициями. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг

Анастасия
Анастасия
21 июл 2025
Невероятной красоты место. Поездка получилась комфортная, интересная, очень веселая. Узнала много фактов о Дагестане и Чечне, попробовала национальную кухню, пели и танцевали. Всем рекомендую к посещению!
О
Омарова
12 июн 2025
Удобная машина, где можно расслабиться, все понравилось, единственное нужно брать одежду тёплую, так как в начале июня было холодно, это немного омрачило, так как хотелось больше гулять,. Вид очень красивый. Спасибо.
