Отправьтесь в незабываемое путешествие к одному из самых живописных уголков Северного Кавказа — высокогорному озеру Кезеной-Ам! Расположенное на высоте почти 1900 метров, оно завораживает бирюзовой гладью, суровой красотой гор и нетронутой природой. По пути вас ждут захватывающие виды, этнические чеченские сёла и рассказы о местной культуре и легендах.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путь сквозь горы

По живописной дороге вы подниметесь к высокогорному озеру, наблюдая, как меняется ландшафт: от долин до суровых горных перевалов. В пути — остановки на смотровых площадках с панорамами, которые захочется запомнить навсегда.

Озеро Кезеной-Ам

Вы окажетесь у самого берега озера, где вода переливается оттенками от лазури до изумруда. Вокруг — величественные скалы и альпийские луга. Можно прогуляться, устроить пикник, сделать эффектные фотографии или просто в тишине полюбоваться природой.

Знакомство с уникальной экосистемой

Гид расскажет о редкой эйзенамской форели, обитающей только здесь, и других природных особенностях региона. Вы узнаете, почему это озеро считается жемчужиной Кавказа и почему его важно беречь.

Колорит Чечни

По пути вы увидите старинные чеченские села, услышите истории местных жителей и откроете для себя тонкости кавказской культуры.

