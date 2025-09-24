Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Махачкале, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд
На автобусе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд
Откройте для себя тайны Дагестана: от башен-стражей до древних храмов. Путешествие по краю легенд подарит незабываемые впечатления и истории
Начало: На улице Насрутдинова
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Сегодня в 07:00
27 сен в 07:00
4500 ₽ за человека
В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука в Махачкале
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука
Откройте для себя искусство стрельбы из лука в Махачкале. Увлекательный мастер-класс для всех возрастов в окружении благородных лошадей
Начало: В районе улицы Транзитной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Бирюзовая сказка Кезеной-Ам
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Бирюзовая сказка Кезеной-Ам
Из Махачкалы - к высокогорному озеру, чеченским сёлам и впечатляющим панорамам
Начало: У ресторана «Минара»
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Скалолазный отдых в Махачкале
На машине
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Скалолазный отдых в Махачкале
Сделать первые шаги вверх под руководством опытного инструктора
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 10:00 и 16:00
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
4500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд
  2. В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука в Махачкале
  3. Бирюзовая сказка Кезеной-Ам
  4. Скалолазный отдых в Махачкале
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Хунзах
  7. Салтинский водопад
  8. Язык Тролля
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 12 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь