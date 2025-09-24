Групповая
до 19 чел.
Карадахская теснина и Гоор: по краю легенд
Откройте для себя тайны Дагестана: от башен-стражей до древних храмов. Путешествие по краю легенд подарит незабываемые впечатления и истории
Начало: На улице Насрутдинова
Расписание: в среду и субботу в 07:00
Сегодня в 07:00
27 сен в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
В яблочко: мастер-класс по стрельбе из лука
Откройте для себя искусство стрельбы из лука в Махачкале. Увлекательный мастер-класс для всех возрастов в окружении благородных лошадей
Начало: В районе улицы Транзитной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Бирюзовая сказка Кезеной-Ам
Из Махачкалы - к высокогорному озеру, чеченским сёлам и впечатляющим панорамам
Начало: У ресторана «Минара»
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Скалолазный отдых в Махачкале
Сделать первые шаги вверх под руководством опытного инструктора
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 10:00 и 16:00
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
4500 ₽ за человека
