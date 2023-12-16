Магомед — ваш гид в Махачкале

Здравствуйте, дорогие гости нашего края. Меня зовут Магомед, я родился в Дагестане, в селении Кахиб. Безумно люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам. Гидом работаю очень давно, объездил весь Дагестан и Чечню. В наших поездках я познакомлю вас с историей северокавказских регионов, покажу самые красивые места, расскажу про обычаи и традиции местных народов. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в приятной компании.

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