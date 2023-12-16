Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане
Вы проедете оригинальным маршрутом по двум республикам, посетите яркие природные локации и исторические места. Увидите один из самых глубоких каньонов в мире и крупнейшее озеро на Северном Кавказе. По серпантинам подниметесь к головокружительным пейзажам.
А также откроете музей под открытым небом в древнем ауле Хой и побываете в самой большой мечети Европы.
А также откроете музей под открытым небом в древнем ауле Хой и побываете в самой большой мечети Европы.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие по Дагестану
Мы выедем из Махачкалы или Каспийска и отправимся живописным маршрутом в Чеченскую республику. Всю дорогу вас будут сопровождать красивые пейзажи террас и Кавказских гор, а также рассказы о традициях и обычаях местных народов.
На территории Дагестана остановимся в нескольких интересных местах.
- Вы увидите знаменитый Сулакский каньон, где сливаются две горные реки Аварское Койсу и Андийское Койсу.
- Посетите мемориальный комплекс Ахульго, где я расскажу о «Горе зова» и знаковых событиях Кавказской войны.
- Далее направимся вдоль реки к селу Ботлих, откуда поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря и увидим крупное село Анди.
И вот мы в Чечне!
- Не доезжая пары километров до озера Кезеной-Ам, задержимся в интересном селе Хой, чей возраст сравним с возрастом самого Дербента (а это древнейший город в России!). Вы осмотрите аул стражников с восстановленными сооружениями и увидите, как гармонично они слились с местным рельефом.
- Пообедаем блюдами национальной чеченской кухни и двинемся дальше в путь.
- Перед нами — Кезеной-Ам, самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа. У вас будет время погулять по его берегам и полюбоваться пейзажами высокогорного водоёма.
- В завершение доедем до города Шали, где вы посетите крупнейшую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Белоснежное строение вмещает до 30 тысяч человек.
Организационные детали
- Я могу встретить вас в Махачкале или Каспийске
- Поездка проходит на автомобилях Toyota Camry, Hyundai Elantra, Honda ELuzion, Kia Rio, Volkswagen Polo
- Дополнительные расходы — обед в местном заведении
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте, дорогие гости нашего края. Меня зовут Магомед, я родился в Дагестане, в селении Кахиб. Безумно люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам. Гидом работаю очень давно, объездил весь Дагестан и Чечню. В наших поездках я познакомлю вас с историей северокавказских регионов, покажу самые красивые места, расскажу про обычаи и традиции местных народов. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в приятной компании.
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