Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой

Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Едем в Чечню! А по пути навестим Сулакский каньон и мемориальный комплекс Ахульго в Дагестане

Вы проедете оригинальным маршрутом по двум республикам, посетите яркие природные локации и исторические места. Увидите один из самых глубоких каньонов в мире и крупнейшее озеро на Северном Кавказе. По серпантинам подниметесь к головокружительным пейзажам.

А также откроете музей под открытым небом в древнем ауле Хой и побываете в самой большой мечети Европы.
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Озеро Кезеной-Ам, город Шали и село Хой
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Дагестану

Мы выедем из Махачкалы или Каспийска и отправимся живописным маршрутом в Чеченскую республику. Всю дорогу вас будут сопровождать красивые пейзажи террас и Кавказских гор, а также рассказы о традициях и обычаях местных народов.

На территории Дагестана остановимся в нескольких интересных местах.

  • Вы увидите знаменитый Сулакский каньон, где сливаются две горные реки Аварское Койсу и Андийское Койсу.
  • Посетите мемориальный комплекс Ахульго, где я расскажу о «Горе зова» и знаковых событиях Кавказской войны.
  • Далее направимся вдоль реки к селу Ботлих, откуда поднимемся на высоту 2000 метров над уровнем моря и увидим крупное село Анди.

И вот мы в Чечне!

  • Не доезжая пары километров до озера Кезеной-Ам, задержимся в интересном селе Хой, чей возраст сравним с возрастом самого Дербента (а это древнейший город в России!). Вы осмотрите аул стражников с восстановленными сооружениями и увидите, как гармонично они слились с местным рельефом.
  • Пообедаем блюдами национальной чеченской кухни и двинемся дальше в путь.
  • Перед нами — Кезеной-Ам, самое большое и глубокое озеро Северного Кавказа. У вас будет время погулять по его берегам и полюбоваться пейзажами высокогорного водоёма.
  • В завершение доедем до города Шали, где вы посетите крупнейшую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Белоснежное строение вмещает до 30 тысяч человек.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в Махачкале или Каспийске
  • Поездка проходит на автомобилях Toyota Camry, Hyundai Elantra, Honda ELuzion, Kia Rio, Volkswagen Polo
  • Дополнительные расходы — обед в местном заведении

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеНа весь деньСулакский каньонПопулярные местаПо ДагестануОзеро Кезеной-амЧечняАхульгоКаньоны

Похожие туры из Махачкалы

Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
124 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к Сулакскому каньону
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Язык Тролля, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
у Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Завтра
15 дек
16 дек
17 дек
7 800 за всё до 4 чел.
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его окрестностям от знатока этих мест
по месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
1300011 700 за всё до 5 чел.
Дружеский тур к Сулакскому каньону
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
264 отзыва
Популярное предложение
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Завтра
15 дек
16 дек
17 дек
8 970 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ