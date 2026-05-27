Главная цель нашего путешествия — Каратинские террасы.
Это настоящее рукотворное чудо, которое впечатлит вас не только видами: вы поймёте, настолько тяжёл сельскохозяйственный труд в горной местности.
По дороге полюбуемся великолепными пейзажами, проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России и сделаем красивые фотографии.
Описание экскурсии
Своими руками
Вы увидите рукотворные земледельческие террасы, немного напоминающие рисовые. Узнаете, как жители создавали их лишь с помощью рук, спины и лошадиных сил. Также вы откроете для себя историю этого места в людях: мы расскажем о героях ВОВ, олимпийских чемпионах и других выдающихся личностях села Карата.
Не только террасы
Мы проедем через Буйнакский перевал и долину, прокатимся по Гимринскому тоннелю и сделаем остановку у оборонительной Гимринской башни. Мемориальный комплекс близ горы Ахульго — также на нашем пути. Вы узнаете о проходивших здесь сражениях и полюбуетесь великолепным видом со смотровой площадки.
Организационные детали
- Мы можем забрать вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске. Желательно выехать как можно раньше.
- В стоимость включены услуги гида, транспорт (Lada Vesta, Lada Largus и другие) и бутилированная вода
- Дополнительно оплачивается обед (300-600 руб. с человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- Пожалуйста, откажитесь от спиртных напитков на время экскурсии и по возможности не берите с собой животных
- Наденьте удобную спортивную обувь. Возьмите с собой головной убор и куртку — в горах погода бывает переменчивой.
- Рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин — прикрытые ноги и руки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 534 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
