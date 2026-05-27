Главная цель нашего путешествия — Каратинские террасы. Это настоящее рукотворное чудо, которое впечатлит вас не только видами: вы поймёте, настолько тяжёл сельскохозяйственный труд в горной местности. По дороге полюбуемся великолепными пейзажами, проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России и сделаем красивые фотографии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Своими руками

Вы увидите рукотворные земледельческие террасы, немного напоминающие рисовые. Узнаете, как жители создавали их лишь с помощью рук, спины и лошадиных сил. Также вы откроете для себя историю этого места в людях: мы расскажем о героях ВОВ, олимпийских чемпионах и других выдающихся личностях села Карата.

Не только террасы

Мы проедем через Буйнакский перевал и долину, прокатимся по Гимринскому тоннелю и сделаем остановку у оборонительной Гимринской башни. Мемориальный комплекс близ горы Ахульго — также на нашем пути. Вы узнаете о проходивших здесь сражениях и полюбуетесь великолепным видом со смотровой площадки.

Организационные детали

Мы можем забрать вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске. Желательно выехать как можно раньше.

В стоимость включены услуги гида, транспорт (Lada Vesta, Lada Largus и другие) и бутилированная вода

Дополнительно оплачивается обед (300-600 руб. с человека)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Особенности формата