Ищете рыбалку в Дагестане? Приглашаем вас на увлекательные авторские туры по самым рыбным местам! Вас ждет уникальная рыбалка в Сулакском каньоне! Откройте для себя лучшие места для рыбалки в Дагестане с нашими опытными гидами…
Описание водной прогулки
Дорогие любители рыбалки и природы! Приглашаем вас отправиться в увлекательное приключение, где азарт, комфорт и красота дикой природы сливаются воедино. Ваш отпуск — это время, когда правила устанавливаете вы, и рыбалка в Дагестане станет его яркой изюминкой! В 2025 году подарите себе исключительные воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Рыбалка в сердце каньона – для настоящих охотников за хищником! Представьте себе: вы в центре величественного Чиркейского водохранилища, окруженного мощными скалами каньона. Здесь, в кристально чистых водах, вас ждут окунь, судак, а если повезет — даже форель. Мы позаботились обо всем, чтобы ваш опыт был максимально комфортным и результативным:
- Комфортабельный катер доставит вас в самые рыбные места;
- Профессиональные снасти и приманки уже готовы к бою;
- Опытный гид, знающий все секреты местных вод, будет вашим проводником;
- Топливо включено — никаких скрытых расходов, только удовольствие! Вас ждет настоящее сражение с хищником, где каждый рывок лески — это всплеск адреналина. Рекомендуем собираться группами до 6 человек — идеальный формат для коротких выездов. Скооперируйтесь с друзьями, попутчиками по турам или соседями по гостинице, и получите значительную скидку на это приключение!
Спокойная рыбалка на равнинных озерах — для ценителей умиротворения
Если вы предпочитаете размеренный отдых на берегу, мы приглашаем вас на живописное озеро или реку в равнинной части Дагестана. Здесь вас ждет щука вашей мечты, а также мирная рыба — сазан, карп и другие обитатели подводного царства. Мы обеспечим:
- Полный комплект снастей и наживки — вам не придется ничего везти с собой;
- Кофе по-турецки, сваренный на костре, чтобы сделать ваш день еще уютнее;
Великолепные виды и тишину природы, нарушаемую лишь звоном колокольчика, возвещающего о поклевке. Это ваш шанс насладиться моментом, вдохнуть свежий воздух и почувствовать связь с природой, держа в руках улов, которым можно гордиться. Почему Дагестан? Дагестан — это настоящий рай для рыбаков. Здесь есть всё: от бурных вод каньонов до спокойных равнинных озер, от хищных трофеев до мирных гигантов. Яркое солнце, чистый воздух и гостеприимство региона сделают вашу поездку незабываемой. А мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы каждая деталь была продумана — от снаряжения до атмосферы. Соберите свою команду, свяжитесь с нами и отправляйтесь в путешествие, о котором будете рассказывать еще долгие годы. Ваш отпуск – ваши правила, и рыбалка в них обязательна! Важная информация:.
Великолепные виды и тишину природы, нарушаемую лишь звоном колокольчика, возвещающего о поклевке. Это ваш шанс насладиться моментом, вдохнуть свежий воздух и почувствовать связь с природой, держа в руках улов, которым можно гордиться. Почему Дагестан? Дагестан — это настоящий рай для рыбаков. Здесь есть всё: от бурных вод каньонов до спокойных равнинных озер, от хищных трофеев до мирных гигантов. Яркое солнце, чистый воздух и гостеприимство региона сделают вашу поездку незабываемой. А мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы каждая деталь была продумана — от снаряжения до атмосферы. Соберите свою команду, свяжитесь с нами и отправляйтесь в путешествие, о котором будете рассказывать еще долгие годы. Ваш отпуск – ваши правила, и рыбалка в них обязательна! Важная информация:.
• Великолепные виды и тишину природы, нарушаемую лишь звоном колокольчика, возвещающего о поклевке. Это ваш шанс насладиться моментом, вдохнуть свежий воздух и почувствовать связь с природой, держа в руках улов, которым можно гордиться. Почему Дагестан? Дагестан — это настоящий рай для рыбаков. Здесь есть всё: от бурных вод каньонов до спокойных равнинных озер, от хищных трофеев до мирных гигантов. Яркое солнце, чистый воздух и гостеприимство региона сделают вашу поездку незабываемой. А мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы каждая деталь была продумана — от снаряжения до атмосферы. Соберите свою команду, свяжитесь с нами и отправляйтесь в путешествие, о котором будете рассказывать еще долгие годы. Ваш отпуск – ваши правила, и рыбалка в них обязательна! Важная информация:
- Одеваемся по погоде, удобная обувь.
- Возьмите с собой перекус, гид также организует питание по заказу.
В летний период встречаемся к 15-00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский Каньон
- Чиркейское Водохранилище
Что включено
- Трансфер
- Снасти и приманка
- Гид-проводник
Что не входит в цену
- Личные расходы и питание
- Табак и алкоголь
- Дополнительные услуги не предусмотренные организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, заберу от вашего места проживания/отеля
Завершение: Троллейбусное Кольцо
Когда и сколько длится?
Когда: В летний период встречаемся к 15-00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Одеваемся по погоде, удобная обувь
- Возьмите с собой перекус, гид также организует питание по заказу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
9 авг 2025
Крутая рыбалка, очень крутое место, ездил с младшим братом, ему тоже помогли поймать рыбы и получить море эмоций, Иманали отличный гид и рыбак. Также особенно запомнился свежесваренный кофе)
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Горный Дагестан: путешествие и сап-бординг
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер по Дагестану
Индивидуальный трансфер на авто бизнес-класса по Дагестану. Водитель-гид обеспечит комфорт и интересное путешествие
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5500 ₽ за всё до 6 чел.