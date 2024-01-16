Удивительный Дагестан
Недаром Сулакский каньон называют визитной карточкой Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом. Также нас ждет еще одно чудо природы — внушительная песчаная гора, которую называют бархан Сарыкум.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Чиркейское водохранилище
- Сулакский каньон
- Главрыба
- Пещера Нохьо
- Подвесной мост
Описание
Что вас ждетВ полутора часах езды от Махачкалы, в долине реки Сулак, есть место, от которого захватывает дух. Так давай отправимся в путь, чтобы увидеть главные сокровища Дагестана! Нас ждет путешествие по Дагестану, которое начнется от подножия песчаной горы Сарыкум и продолжится в Сулакском каньоне, где у вас будет возможность покататься на катере. Это место лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. Вы увидите головокружительные панорамы, невероятную красоту с высоты птичьего полета. А бархан Сарыкум — еще одно чудо природы, вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. После мы пообедаем в рыбном ресторане и направимся в пещеру Нохьо за адреналином, который вы сможете получить перейдя подвесной мост либо совершив прыжок с тарзанки в Дагестане.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Билеты в пещеру Нохьо
- Катание на катере
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, заберем из отеляЗавершение: Махачкала, привезем в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
16 янв 2024
Поездка прошла отлично!
Рассчитывали кататься 3 дня с одним гидом, но после второго дня мы приняли решение сменить организатора. Было страшно, боялись, что так и уедем из Дагестана разочароваными. Но Ибрагим нас спас)) Были учтены все наши пожелания, показаны наилучшие Дагестанские виды и сделаны прекрасные фотоснимки. Маршрут был идеально просчитан по времени, максимально комфортный автомобиль, прекрасная компания)
Жаль, что не начали свое путешествие с Ибрагимом с первого дня пребывания в Дагестане, отпуск получился бы намного насыщеннее.
Спасибо за профессионализм, прекрасную компанию, экскурсию и настроение.
День с вами мы запомним навсегда, так как он был самый яркий за всю поездку.
Рассчитывали кататься 3 дня с одним гидом, но после второго дня мы приняли решение сменить организатора. Было страшно, боялись, что так и уедем из Дагестана разочароваными. Но Ибрагим нас спас)) Были учтены все наши пожелания, показаны наилучшие Дагестанские виды и сделаны прекрасные фотоснимки. Маршрут был идеально просчитан по времени, максимально комфортный автомобиль, прекрасная компания)
Жаль, что не начали свое путешествие с Ибрагимом с первого дня пребывания в Дагестане, отпуск получился бы намного насыщеннее.
Спасибо за профессионализм, прекрасную компанию, экскурсию и настроение.
День с вами мы запомним навсегда, так как он был самый яркий за всю поездку.
К
Камбар
7 янв 2024
Я бы хотел поделиться своим восторженным отзывом об экскурсоводе, который был с нами во время нашей поездки.
Экскурсовод, имя которого Ибрагим, произвел на меня и мою семью незабываемое впечатление. Он демонстрировал глубокие знания и страсть к своему делу.
Во-первых, мне понравилась его способность привлечь внимание аудитории и поддерживать интерес на протяжении всего экскурса. Он использовал разнообразные методы коммуникации и интерактивные подходы, чтобы сделать информацию более доступной и увлекательной. Он был энергичным, остроумным и настолько заразителен, что мы все ощущали его страсть к изучаемой теме.
Кроме того, его глубокие знания и экспертиза в теме экскурсии поразили меня. Он рассказывал о каждой достопримечательности, историческом факте и интересных фактах с такой легкостью и уверенностью, будто он был лично причастен ко всему происходящему. Не могу не отметить его профессионализм и подробные объяснения, которые делали экскурсию более содержательной и запоминающейся.
Значительный аспект, который я обнаружил, это его способность понять и отвечать на все наши вопросы. Он не только отвечал на вопросы на профессиональном уровне, но и демонстрировал интерес к нашим индивидуальным интересам и потребностям. Это дало нам ощущение, что он на самом деле слушал нас и стремился сделать экскурсию наиболее значимой и персональной для каждого из нас.
Наконец, я хотел бы отметить его дружелюбный и внимательный характер. Он был всегда готов помочь и поддержать.
Экскурсовод, имя которого Ибрагим, произвел на меня и мою семью незабываемое впечатление. Он демонстрировал глубокие знания и страсть к своему делу.
Во-первых, мне понравилась его способность привлечь внимание аудитории и поддерживать интерес на протяжении всего экскурса. Он использовал разнообразные методы коммуникации и интерактивные подходы, чтобы сделать информацию более доступной и увлекательной. Он был энергичным, остроумным и настолько заразителен, что мы все ощущали его страсть к изучаемой теме.
Кроме того, его глубокие знания и экспертиза в теме экскурсии поразили меня. Он рассказывал о каждой достопримечательности, историческом факте и интересных фактах с такой легкостью и уверенностью, будто он был лично причастен ко всему происходящему. Не могу не отметить его профессионализм и подробные объяснения, которые делали экскурсию более содержательной и запоминающейся.
Значительный аспект, который я обнаружил, это его способность понять и отвечать на все наши вопросы. Он не только отвечал на вопросы на профессиональном уровне, но и демонстрировал интерес к нашим индивидуальным интересам и потребностям. Это дало нам ощущение, что он на самом деле слушал нас и стремился сделать экскурсию наиболее значимой и персональной для каждого из нас.
Наконец, я хотел бы отметить его дружелюбный и внимательный характер. Он был всегда готов помочь и поддержать.
Д
Дарья
7 дек 2023
Хотим выразить огромную благодарность Ибрагиму. Прекрасный гид, отличная экскурсия, везде находился с нами, все подробно рассказывал, посвящал в традиции. Приезжали только на выходные, поняли что обязательно приедем еще, и обратимся именно к нему. Ибрагим провез по всему маршруту и даже больше, очень пунктуальный, во всем помогал. Это была самая классная и веселая поездка, шутили, смеялись, эмоции переполняют. Благодаря Ибрагиму, мы влюбились в Дагестан и поставили цель вернуться снова. Также хотим отметить какой Ибрагим классный фотограф, сделал нам много крутых фото и видео на всех локациях, мы не пожалели, что обратились именно к нему
А
Антон
1 ноя 2023
Огромное спасибо Ибрагиму за индивидуальую экскурсию для нашей семьи. Встреча из отеля и возвращение в отель, комфортное вождение, интересные истории, завораживающая красота гор и каньона, красивейшее водохранилище и ГЭС, а также рекомендация по выбору места для обеда - всë было на высоте и в прямом и переносном смысле. Вся семья осталась довольна очень насыщенным и в то же время увлекательным путешествием к основным достопримечательностям Дагестана.
Однозначно рекомендую гида Игбрагима!
Однозначно рекомендую гида Игбрагима!
А
Анна
22 окт 2023
Ранее ездили в составе групп,все было отлично. Выбрали тур с Ибрагимом,хотелось проехаться с местным гидом,который сможет погрузить в национальную жизнь. Ибрагим хороший человек,подсказывал,помогал,но как экскурсовод-набираться опыта. Часто курил,отвлекался на других гидов и телефон. В машине с собой была вода и презент. Если впервые в Дагестане,хотите узнать больше истории и информации,то этот вариант не для вас. Обещанные места увидели,обед +,помогли с фото. Про жизнь Дагестана не узнали ничего.
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