Найдено 3 экскурсии в категории « Рыбалка » в Махачкале, цены от 5605 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов 5% 14 отзывов Индивидуальная Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас Начало: На ул. Акушинского «Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать» от 5605 ₽ 5900 ₽ за человека На катере 4 часа 1 отзыв Индивидуальная Рыбалка в Дагестане в сердце Сулакского каньона Начало: Махачкала, заберу от вашего места проживания/отеля «Дорогие любители рыбалки и природы» Расписание: В летний период встречаемся к 15-00 9000 ₽ за человека На катере 5 часов Индивидуальная до 2 чел. Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы) Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона «Мы предоставим спиннинги, снасти и приманки, покажем перспективные места и поможем освоить технику рыбалки, если вы новичок» от 18 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Махачкалы Последние отзывы на экскурсии В Владислав Рыбалка в Дагестане в сердце Сулакского каньона Крутая рыбалка, очень крутое место, ездил с младшим братом, ему тоже помогли поймать рыбы и получить море эмоций, Иманали отличный гид и рыбак. Также особенно запомнился свежесваренный кофе) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 15 отзывов в Махачкале в категории "Рыбалка" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Хотите поехать половить рыбу в Махачкале 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026