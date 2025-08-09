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5%
Индивидуальная
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
«Форелевое хозяйство, где особенно вкусно готовят свежевыловленную рыбу — у вас будет возможность её попробовать»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 5605 ₽
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
Рыбалка в Дагестане в сердце Сулакского каньона
Начало: Махачкала, заберу от вашего места проживания/отеля
«Дорогие любители рыбалки и природы»
Расписание: В летний период встречаемся к 15-00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы)
Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона
«Мы предоставим спиннинги, снасти и приманки, покажем перспективные места и поможем освоить технику рыбалки, если вы новичок»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Крутая рыбалка, очень крутое место, ездил с младшим братом, ему тоже помогли поймать рыбы и получить море эмоций, Иманали отличный гид и рыбак. Также особенно запомнился свежесваренный кофе)
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Всего 15 отзывов в Махачкале в категории "Рыбалка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Махачкале в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 5605 до 18 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Махачкале 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026