Экскурсия на Салтинский водопад

Салтинский подземный водопад - настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытая от глаз в недрах нашей Земли

Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытая от глаз в недрах нашей Земли.

Зрелище, открывающееся под землей, невероятно по красоте – вода, падающая сверху, бьющаяся о скалы и разбивающаяся на десятки тысяч капель, ловя редкие солнечные лучи, отражается от гладких стен подземного царства, что рисует причудливые картины.
Экскурсия на Салтинский водопад
Экскурсия на Салтинский водопад
Экскурсия на Салтинский водопад
Экскурсия на Салтинский водопад
Экскурсия на Салтинский водопад
Экскурсия на Салтинский водопад
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Салтинский подземный водопад
  • Ирганайское и Чиркейское водохранилища
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Гимринский тоннель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытая от глаз в недрах нашей Земли. Зрелище, открывающееся под землей, невероятно по красоте – вода, падающая сверху, бьющаяся о скалы и разбивающаяся на десятки тысяч капель, ловя редкие солнечные лучи, отражается от гладких стен подземного царства, что рисует причудливые картины.
В рамках нашей поездки к Салтинскому водопаду вы также увидите Ирганайское и Чиркейское водохранилища, знаменитый бархан Сарыкум, где снимался фильм «Белое солнце пустыни», смотровые площадки завораживающего Сулакского каньона, а также самый длинный тоннель в России (4304 м).

Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • Катание на лошадях, катерах, квадроциклах (опционально, оплата на месте)
  • Дополнительное питание (ресторан, фаст-фуд, и т. п.)
  • Личные расходы
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Аэропорт / отель, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, с 6:00 до 20:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Оплату брони за тур необходимо провести за сутки до начала экскурсии
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке, подробная информация при бронировании
  • Наденьте надежную обувь и треккинговые палки, вам будет удобнее ходить в рамках тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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