Об экскурсии

Салтинский подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытая от глаз в недрах нашей Земли. Зрелище, открывающееся под землей, невероятно по красоте – вода, падающая сверху, бьющаяся о скалы и разбивающаяся на десятки тысяч капель, ловя редкие солнечные лучи, отражается от гладких стен подземного царства, что рисует причудливые картины.

В рамках нашей поездки к Салтинскому водопаду вы также увидите Ирганайское и Чиркейское водохранилища, знаменитый бархан Сарыкум, где снимался фильм «Белое солнце пустыни», смотровые площадки завораживающего Сулакского каньона, а также самый длинный тоннель в России (4304 м).