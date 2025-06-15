Мы отправимся в село, которое с давних времен известно как один из ремесленных центров Северного Кавказа.
В ауле Кубачи чтут и уважают традиции и ремесленное мастерство, передаваемые из поколения в поколение.
После мы побываем в дагестанской Атлантиде — селении Кала-Корейш в Дагестане с джума-мечетью XI века и пантеоном кайтагских уцмиев.
В ауле Кубачи чтут и уважают традиции и ремесленное мастерство, передаваемые из поколения в поколение.
После мы побываем в дагестанской Атлантиде — селении Кала-Корейш в Дагестане с джума-мечетью XI века и пантеоном кайтагских уцмиев.
Описание экскурсииМы отправимся в село, которое еще со Средних веков известно как один из самых крупных ремесленных центров на Северном Кавказе, а конкретно — художественной обработки металла, камня и дерева. Кубачи — уникальное место. Спрятанный среди гор, аул сохранил традиции и ремесленное мастерство, которое здесь чтут и уважают, передавая от отца к сыну не одно поколение. Сюда стоит поехать ради потрясающих горных видов и колоритных улочек. Крепость Кала-Корейш в Дагестане — настоящая Атлантида, которая не ушла под воду, а напротив, вознеслась высоко над миром, надежно укрытая от чужих глаз горными перевалами. Селение расположено на вершине труднодоступной горы, окруженной с трех сторон горными реками и крутыми обрывами. К нему ведет живописная дорога сквозь высокие деревья. Джума-мечеть XI века и пантеон кайтагских уцмиев с уникальными надгробиями XI-XIX веков — то, ради чего стоит подняться в Кала-Корейш. Стелы выполнены в едином «уцмийском стиле»: на плите из местного камня арабской вязью вырезаны коранические тексты, философские изречения, стихи, их оплетают геометрический и растительный орнаменты. Важно знать• Если вы выбираете полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям. Что взять с собой:• воду и перекус;
- паспорт;
- солнцезащитные очки и крем;
- головной убор;
- наличные деньги;
- аптечку;
- зарядное устройство для гаджетов.
по воскресеньям в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Развалины древнего села Кала-Корейш
- Древняя мечеть
- Башня-музей села Кубачи
- Село Кубачи
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Обед национальной кухней
- Сопровождение гидом
- Мастер-класс по ювелирным изделиям
Что не входит в цену
- Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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