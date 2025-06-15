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Мы отправимся в село, которое с давних времен известно как один из ремесленных центров Северного Кавказа.



В ауле Кубачи чтут и уважают традиции и ремесленное мастерство, передаваемые из поколения в поколение.



После мы побываем в дагестанской Атлантиде — селении Кала-Корейш в Дагестане с джума-мечетью XI века и пантеоном кайтагских уцмиев.