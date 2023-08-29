Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы познакомитесь с горным Дагестаном во всём его разнообразии и красоте! Мы посетим высокогорное селение Гуниб, увидим Карадахскую теснину и Ирганайское водохранилище, а также осмотрим исторические мемориалы и старинную архитектуру. 5 189 отзывов

Амиров-Тур Ваш гид в Махачкале Задать вопрос Групповая экскурсия 4000 ₽ за человека 5 189 отзывов более 12 часов 1-20 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Один из самых древних аулов Дагастана, где действительно царит тишина и покой. Карадахская теснина представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся.

по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гимринский тоннель

Гимринскую башню

Ирганайское водохранилище

Карадахская теснина

Туристический комплекс «Белые журавли» на берегу горной реки

Село Корода - настоящий горный аул, где жизнь идет, как сотни лет назад

Местный музей с предметами быта горцев

Действующая мечеть 18го века

Уникальная квартальная подземная мечеть Что включено Проезд на комфортабельном транспорте

Сопровождение гидом

Обед национальной кухней

Входной билет в музей

Входной билет в Карадахскую теснину Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Когда и сколько длится? Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.