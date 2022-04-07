Селение Гуниб расположено на высоте 1500 метров, в нем проживает чуть более 2 тыс. человек. Природа щедро наградила этот уголок Дагестана живописной природой, мягким климатом, обилием солнца и чистого воздуха!

Посетим мы и Салтинский водопад - единственный в Дагестане подземный водопад.