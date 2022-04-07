Гуниб и Салтинский водопад

Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад
Гуниб и Салтинский водопад

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринскую башню
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Парк победы имени Расула Гамзатова
  • Памятник "Белые журавли"
  • Смотровая площадка
  • Краеведческий музей в Гунибе
  • Ворота имама Шамиля
  • Ротонда Барятинского(Беседка Шамиля)
  • Царская поляна
  • Салтинский водопад
Селение Гуниб расположено на высоте 1500 метров, в нем проживает чуть более 2 тыс. человек. Природа щедро наградила этот уголок Дагестана живописной природой, мягким климатом, обилием солнца и чистого воздуха!
Посетим мы и Салтинский водопад - единственный в Дагестане подземный водопад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Обед национальной кухней
  • Сопровождение гидом
  • Входной билет в музей в Гунибе
Что не входит
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 28
Когда и сколько длится
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Одежда и обувь обязательно удобная, в туре мы будем много ходить пешком
  • С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

👥ГрупповыеГоры☀️На весь день💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
1 отзыв
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом на авто-пешеходной экскурсии
13 000 за 1-6 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу и Салтинское ущелье
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
5
1 отзыв
Дагестанский Мачу-Пикчу и Салтинское ущелье
Провести насыщенный день среди захватывающих панорам края на групповой автобусной экскурсии
3 000 за 1 человека
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Магомед
Нет отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
12 000 за 1-4 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эльдар
4.8
10 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
12 000 за 1-7 чел.
Самурский лес и Хучнинский водопад
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
3 300 за 1 человека
Самурский лес и водопад Хучни в группе
15 часов
Групповая
ЭтноМир
4.7
7 отзывов
Самурский лес и водопад Хучни в группе
Приглашаем вас в путешествие туда, где вас ждет встреча с первозданной природой
3 300 за 1 человека
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка в Самурский лес и на водопад Хучни
Мы посетим жемчужину Дагестана - уникальный Самурский лес
от 25 000 за 1-5 чел.
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
15 000 за 1-7 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
5
1 отзыв
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
3 000 за 1 человека
По горам Дагестана
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Умар
Нет отзывов
По горам Дагестана
Побывать в самобытных аулах, пройтись по ущелью и полюбоваться водопадами
23 000 за 1 человека
Невероятный Дагестан
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
3 000 за 1 человека
Гуниб и Карадахская теснина
15 часов
Групповая
ЭтноМир
Нет отзывов
Гуниб и Карадахская теснина
Приглашаем вас в путешествие по горным красотам Дагестана
3 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ