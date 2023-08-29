На этой экскурсии вы познакомитесь с горным Дагестаном во всём его разнообразии и красоте! Мы посетим высокогорное селение Гуниб, увидим Карадахскую теснину и Ирганайское водохранилище, а также осмотрим исторические мемориалы и старинную архитектуру.
Описание экскурсииОдин из самых древних аулов Дагастана, где действительно царит тишина и покой. Карадахская теснина представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся.
по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринскую башню
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Туристический комплекс «Белые журавли» на берегу горной реки
- Село Корода - настоящий горный аул, где жизнь идет, как сотни лет назад
- Местный музей с предметами быта горцев
- Действующая мечеть 18го века
- Уникальная квартальная подземная мечеть
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Сопровождение гидом
- Обед национальной кухней
- Входной билет в музей
- Входной билет в Карадахскую теснину
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка произвела незабываемые впечатления. Прекрасную атмосферу создал грамотный и остроумный гид Сайфулла, который умело довел до участников экскурсионной группы туристов содержательную и интересную информацию о значимых исторических событиях произошедших в данной местности, о местных традициях и о многом другом. Неописуемой красоты местный пейзаж просто завораживает. Произвели также незабываемое впечатление грандиозные гидротехнические сооружения (ГЭС, плотины, тоннели). Все просто СУПЕР!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка произвела незабываемые впечатления. Прекрасную атмосферу создал грамотный и остроумный гид Сайфулла, который умело довел до участников экскурсионной группы туристов содержательную и интересную информацию о значимых исторических событиях произошедших в данной местности, о местных традициях и о многом другом. Неописуемой красоты местный пейзаж просто завораживает. Произвели также незабываемое впечатление грандиозные гидротехнические сооружения (ГЭС, плотины, тоннели). Все просто СУПЕР!!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Затянулась с отзывом, но очень хочется рассказать о своём восторге от экскурсии. Наш гид был Саид, однозначно решили, что это самый лучший гид из тех кого мы встречали. Очень вежливый,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Просто великолепный гид Гамзат, очень нам с женой понравилось, как он рассказывал и старался заинтересовать туристов👍 Это была наша первая поездка в горы Дагестана, столько приятных эмоций и интересных новых
Вам был полезен этот отзыв?
N
Доброе время суток. Вчера любовались красотами горного Дагестана. Получили незабываемые впечатления от посещения горного села Гуниб, Карабахской теснины. Это путешествие было бы невозможно, если бы не наш водитель-гид Нуцал. Будьте
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Доброе время суток. Вчера любовались красотами горного Дагестана. Получили незабываемые впечатления от посещения горного села Гуниб, Карабахской теснины. Это путешествие было бы невозможно, если бы не наш водитель-гид Нуцал. Будьте
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Корода и Карадахская теснина - изучаем горный Дагестан (всё включено)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Уникальная экскурсия по аварским землям: история, природа и культура Дагестана. Откройте для себя древние аулы и живописные пейзажи
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
Начало: Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале К...
Завтра в 04:00
11 авг в 04:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан (с обедом)
Погулять по Гунибу, увидеть Салтинский водопад и Чохские террасы и подняться к Гимринской крепости
Начало: У супермаркета «Шеф»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
12 авг в 07:00
14 авг в 07:00
4000 ₽ за человека
4000 ₽ за человека