Мечтаете увидеть горный Дагестан и прикоснуться к его природному богатству? Тогда вы по адресу! Ирганайское водохранилище, Хунзакское плато, Гимринская сторожевая башня, водопады Тобот и Итлятляр, это и многое другое — в нашей программе. Завершим путешествие мастер-классом по приготовлению урбеча — вкуснейшего национального десерта.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Выезжаем из Махачкалы, минуем город Буйнакск и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
- Вот мы и преодолели путь сквозь гору: на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кафе посреди скал.
- Проедем к Гимринской сторожевой башне, которую также называют башней Шамиля. Здесь проходило одно из главных сражений Дагестана — обязательно поговорим о нём подробнее.
- Следующая точка маршрута — Ирганайское водохранилище. Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит оно потрясающе: можно бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале бассейна.
- Далее едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай с видом на потоки воды.
- Время обеда! Заедем в кафе, где вы сможете попробовать национальные блюда: хинкал, чуду и другие. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому и не может быть.
- Затем отправимся на мастер-класс по приготовлению урбеча от местных жителей. Урбеч — это ореховая паста, которую получают путём перетирания орехов или семян на каменных жерновах. Вы узнаете секретный рецепт и попробуете получившийся кулинарный шедевр.
- Посетим смотровую площадку на плато Матлас, пройдём вдоль пещеры к водопаду, под которым в летние месяцы можно принять освежающий душ.
- Финальная остановка — Каменная чаша. Этот памятник природы открыт в 2018 году, но на самом деле ему тысячи лет.
- Пора ехать обратно. При приближении к Махачкале вам откроется великолепный вид на город с высоты птичьего полёта.
По пути гид расскажет вам любопытные исторические факты о Дагестане, познакомит с местными традициями, обычаями и национальной кухней.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включен в стоимость. Поедем на Toyota Corolla, Hyundai Santa Fe, Honda Elisipn, Kia Rio, Toyota Camry или Volkswagen Polo.
- По дороге будет много кафе с национальной кухней — если захотите, заедем. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт я один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамиль — ваша команда гидов в Махачкале
Добрый день, меня зовут Шамиль, я дипломированный гид по республике Дагестан. Очень люблю свою республику и готов познакомить вас с прекрасными видами Дагестана и вкусной едой. Мои коллеги — профессионалы своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
22 мая 2024
Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании.
Пока ехали, Шамиль много рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места.
Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил.
Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!
Пока ехали, Шамиль много рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места.
Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил.
Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!
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