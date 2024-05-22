Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании.

Пока ехали, Шамиль много рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места.

Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил.

Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!