1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
18 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасильева31 мая 2024Это были замечательные четыре дня в горах, наполненные заботой, национальным колоритом и надежным плечом. Я, как искушенный путешественник, старалась обходить
- ИИрина20 апреля 2024Интересная экскурсия. Насыщенная программа. Отличный гид Магомед. Красота гор завораживает. Рекомендую.
- ААнастасия8 ноября 2023Было очень интересно побывать в местах Дагестана. Гид Магомед нас встретил, рассказывал по дороге различные факты и с улыбкой отвечал
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник "Белые журавли"»
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