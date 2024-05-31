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на наши вопросы:) Останавливались в самых красивых местах, в Матласе удалось прокатиться на зиплайне, но из-за ветреных погодных условий пускали людей не больше 80 кг, поэтому «тяжелой» мужской части не совсем повезло. А так, остались очень довольны поездкой, Магомед любезно нас фотографировал, поэтому теперь у нас есть кадры из прекрасных мест! Большое спасибо!