Памятник "Белые журавли" – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник "Белые журавли"» в Махачкале, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 10 000 за всё до 3 чел.
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 июня в 07:00
18 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Васильева
    31 мая 2024
    Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
    Это были замечательные четыре дня в горах, наполненные заботой, национальным колоритом и надежным плечом. Я, как искушенный путешественник, старалась обходить
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    стороной инстаграмные локации, мое сердечко осталось в Чохе и Кахибе. Магомед, спасибо тебе за сопровождение и приятную компанию! 🫶 Ps домик в горах был прекрасен!

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
    Интересная экскурсия. Насыщенная программа. Отличный гид Магомед. Красота гор завораживает. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
    Было очень интересно побывать в местах Дагестана. Гид Магомед нас встретил, рассказывал по дороге различные факты и с улыбкой отвечал
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    на наши вопросы:) Останавливались в самых красивых местах, в Матласе удалось прокатиться на зиплайне, но из-за ветреных погодных условий пускали людей не больше 80 кг, поэтому «тяжелой» мужской части не совсем повезло. А так, остались очень довольны поездкой, Магомед любезно нас фотографировал, поэтому теперь у нас есть кадры из прекрасных мест! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Памятник "Белые журавли"»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
  2. Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
  3. Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Памятник "Белые журавли"" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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