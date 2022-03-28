На родине бывшего президента Дагестана и прославленных поэтов вы прикоснетесь к 700-летней истории одного из самых могущественных государств региона. Мы поговорим о его взлетах и падениях, а также о том, как формировались культурные и религиозные традиции аварцев — храброго и независимого горного народа. Кроме того, вы узнаете о предшественнике ханства — раннесредневековом Сарире, «Земле золотого трона». И даже заглянете чуть дальше, во времена первых поселений, возникших здесь еще до н. э.
У Гимринской башни речь пойдет о Третьем имаме Шамиле, возглавлявшем Кавказскую войну 25 лет. А чуть позже вы посетите памятник Хаджи-Мурату, где поговорим о судьбе военачальника Шамиля. Кроме того, вы познакомитесь с историей Аранинской крепости и побываете в ауле Цада, где родился легендарный Расул Гамзатов. И возле памятника «Белым журавлям» услышите историю создания знаменитого стихотворения.
Исследуя окрестности, вы откроете целую серию вдохновляющих пейзажей. Увидите, как величественно смотрится издалека Хунзахское плато. Проедете по живописному Буйнакскому перевалу и Гимринскому тоннелю — самому длинному в странах СНГ. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Проедете по просторным лугам и холмам. Посетите водопады Тобот и Итлятляр. Прогуляетесь по лабиринту из стен и пещер — Каменной чаше. Оцените картинные виды Матласского ущелья и водопада. А еще сможете пройти по экстремальной лестнице, прокатиться на зиплайне и покататься на лошадях.
🦅 И не забывайте почаще смотреть в небо — орлы могут летать прямо над вами на всем протяжении пути!
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки по горам, а в летний период не забудьте взять солнечные очки и головные уборы.
Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.