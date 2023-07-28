Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми природными красотами без ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега, но при этом зимние пейзажи также впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гимринская башня
Аранинская крепость
Памятник Хаджи-Мурату
Памятник «Белым журавлям»
Описание экскурсии
Хунзах — бывшая столица Аварского ханства
На родине бывшего президента Дагестана и прославленных поэтов вы прикоснетесь к 700-летней истории одного из самых могущественных государств региона. Мы поговорим о его взлетах и падениях, а также о том, как формировались культурные и религиозные традиции аварцев — храброго и независимого горного народа. Кроме того, вы узнаете о предшественнике ханства — раннесредневековом Сарире, «Земле золотого трона». И даже заглянете чуть дальше, во времена первых поселений, возникших здесь еще до н. э.
Памятники Хунзахского района
У Гимринской башни речь пойдет о Третьем имаме Шамиле, возглавлявшем Кавказскую войну 25 лет. А чуть позже вы посетите памятник Хаджи-Мурату, где поговорим о судьбе военачальника Шамиля. Кроме того, вы познакомитесь с историей Аранинской крепости и побываете в ауле Цада, где родился легендарный Расул Гамзатов. И возле памятника «Белым журавлям» услышите историю создания знаменитого стихотворения.
Природа, от которой захватывает дух
Исследуя окрестности, вы откроете целую серию вдохновляющих пейзажей. Увидите, как величественно смотрится издалека Хунзахское плато. Проедете по живописному Буйнакскому перевалу и Гимринскому тоннелю — самому длинному в странах СНГ. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Проедете по просторным лугам и холмам. Посетите водопады Тобот и Итлятляр. Прогуляетесь по лабиринту из стен и пещер — Каменной чаше. Оцените картинные виды Матласского ущелья и водопада. А еще сможете пройти по экстремальной лестнице, прокатиться на зиплайне и покататься на лошадях.
🦅 И не забывайте почаще смотреть в небо — орлы могут летать прямо над вами на всем протяжении пути!
Организационные детали
Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Что включено в стоимость, а что — нет
В стоимость входит трансфер из гостиницы в черте города. Если вы остановились за городом, доплата составит примерную стоимость такси.
Другие возможные расходы: обед — 500 руб. /человека, катание на лошади — 500 руб., полет на зиплайне — 1000 руб.
Дополнительные опции
Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (проводится только летом и в сухую погоду) или на озеро Мочох. Продолжительность увеличится на 3 часа, стоимость — на 3000 руб.
Мы также предлагаем трансфер на автомобиле премиум-класса — плюс 3000 руб. к стоимости экскурсии
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки по горам, а в летний период не забудьте взять солнечные очки и головные уборы.
Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7225 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Вчера посетили экскурсию в сердце Горного Дагестана - Хунзах и Матлас. Наши впечатления не описать словами, это место умиротворения и релакса, виды просто завораживают своей красотой. Отдельные слова благодарности хочется читать дальшеуменьшить
сказать Муртузу - нашему гиду. Муртуз настоящий джентельмен, очень заботливый с самым добрым сердцем. Экскурсия прошла легко, все маршруты были продуманы, мы вкусно пообедали на озере Мочох, освежились под водопадом и насладились свежим горным воздухом. Муртуз не только отличный гид и но и опытный, аккуратный водитель, во время всей поездки мы чувствовали себя в безопасности. Муртур, большое вам спасибо за это незабываемое путешествие. Марианна, вам тоже большое спасибо, очень рады знакомству и сотрудничеству ❤️
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Н
Наталия
Очень насыщенная экскурсия, много красивых локаций по пути, все остановки по желанию осуществлялись без комментариев и отговорок, мы все остались в полном восторге от поездки! Шикарные пейзажи, смотровые площадки и читать дальшеуменьшить
структурированный маршрут, очень много красоты на протяжении всей дороги. Гид - очень приятный, настроил сразу всех на позитив даже несмотря на долгую дорогу, огромное спасибо, что подстроились под наш запрос о прибытии в аэропорт и ранний выезд, все было в лучшем виде! обед достоин отдельных похвал, попробовали блюда местной кухни в домашнем исполнении, все было очень вкусно! Всем рекомендую этот маршрут, и отдельная благородность нашему гиду Низами Рашидовичу:)
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Анастасия
Поездка была на праздники в марте, еще не разгар сезона, нигде нет толпы и очередей. С погодой повезло было тепло и солнечно. Безумно красивое место, еще лежал снег. Очень понравился формат индивидуальных экскурсий, останавливают где хочется, сделают фото если попросишь. Все прошло прекрасно.
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Наталья
Хунзах, это место, куда можно и нужно приезжать не один раз. Широта и простор, величие и красота гор завораживает и поражает. Красивейшее плато…. Благодарность нашему гиду Камилю. Все было легко, непринуждённо, размеренно. Уверенность за рулём по горном серпантину, что не маловажно для нас. С ним было очень комфортно всей нашей семье. Рекомендую. Спасибо.
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Т
Татьяна
Марианна, выражаем огромную благодарность за прекрасную экскурсию в лице Эльдара! Было очень интересно, познавательно, комфортно! Сказать, что Дагестан покарил своими красотами-это ничего не сказать❤
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Михаил
Очень красиво и интересно, гид замечательный, поездка супер, накормили на неделю вперед, погода просто супер выдалась, все очень замечательно всем рекомендую
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