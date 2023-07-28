Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться всеми природными красотами без ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы некоторые маршруты могут быть недоступны из-за снега, но при этом зимние пейзажи также впечатляют.

Путешествие по живописным аварским землям открывает историю одного из самых крупных феодальных владений Дагестана. Участники смогут увидеть старинные аулы и крепости, познакомиться с легендарными личностями и традициями горцев. Побывают на родине Расула Гамзатова, посетят яркие водопады и каньоны, проедут по головокружительным перевалам. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и природу региона, оставив незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хунзах — бывшая столица Аварского ханства

На родине бывшего президента Дагестана и прославленных поэтов вы прикоснетесь к 700-летней истории одного из самых могущественных государств региона. Мы поговорим о его взлетах и падениях, а также о том, как формировались культурные и религиозные традиции аварцев — храброго и независимого горного народа. Кроме того, вы узнаете о предшественнике ханства — раннесредневековом Сарире, «Земле золотого трона». И даже заглянете чуть дальше, во времена первых поселений, возникших здесь еще до н. э.

Памятники Хунзахского района

У Гимринской башни речь пойдет о Третьем имаме Шамиле, возглавлявшем Кавказскую войну 25 лет. А чуть позже вы посетите памятник Хаджи-Мурату, где поговорим о судьбе военачальника Шамиля. Кроме того, вы познакомитесь с историей Аранинской крепости и побываете в ауле Цада, где родился легендарный Расул Гамзатов. И возле памятника «Белым журавлям» услышите историю создания знаменитого стихотворения.

Природа, от которой захватывает дух

Исследуя окрестности, вы откроете целую серию вдохновляющих пейзажей. Увидите, как величественно смотрится издалека Хунзахское плато. Проедете по живописному Буйнакскому перевалу и Гимринскому тоннелю — самому длинному в странах СНГ. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Проедете по просторным лугам и холмам. Посетите водопады Тобот и Итлятляр. Прогуляетесь по лабиринту из стен и пещер — Каменной чаше. Оцените картинные виды Матласского ущелья и водопада. А еще сможете пройти по экстремальной лестнице, прокатиться на зиплайне и покататься на лошадях.

🦅 И не забывайте почаще смотреть в небо — орлы могут летать прямо над вами на всем протяжении пути!

Организационные детали

Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость входит трансфер из гостиницы в черте города. Если вы остановились за городом, доплата составит примерную стоимость такси.

Другие возможные расходы: обед — 500 руб. /человека, катание на лошади — 500 руб., полет на зиплайне — 1000 руб.

Дополнительные опции

Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (проводится только летом и в сухую погоду) или на озеро Мочох. Продолжительность увеличится на 3 часа, стоимость — на 3000 руб.

Мы также предлагаем трансфер на автомобиле премиум-класса — плюс 3000 руб. к стоимости экскурсии

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки по горам, а в летний период не забудьте взять солнечные очки и головные уборы.

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.