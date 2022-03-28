Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана

Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края

5
1 отзыв
Индивидуальная
В путешествии по живописным аварским землям вы познакомитесь с историей одного из самых крупных и влиятельных феодальных владений Дагестана.

Осмотрите старинные аулы и крепости, узнаете о легендарных личностях и исконных традициях горцев.

Побываете на родине Расула Гамзатова.

А также посетите яркие водопады, каньоны, теснины и проедете по головокружительным перевалам.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хунзах — бывшая столица Аварского ханства

На родине бывшего президента Дагестана и прославленных поэтов вы прикоснетесь к 700-летней истории одного из самых могущественных государств региона. Мы поговорим о его взлетах и падениях, а также о том, как формировались культурные и религиозные традиции аварцев — храброго и независимого горного народа. Кроме того, вы узнаете о предшественнике ханства — раннесредневековом Сарире, «Земле золотого трона». И даже заглянете чуть дальше, во времена первых поселений, возникших здесь еще до н. э.

Памятники Хунзахского района

У Гимринской башни речь пойдет о Третьем имаме Шамиле, возглавлявшем Кавказскую войну 25 лет. А чуть позже вы посетите памятник Хаджи-Мурату, где поговорим о судьбе военачальника Шамиля. Кроме того, вы познакомитесь с историей Аранинской крепости и побываете в ауле Цада, где родился легендарный Расул Гамзатов. И возле памятника «Белым журавлям» услышите историю создания знаменитого стихотворения.

Природа, от которой захватывает дух

Исследуя окрестности, вы откроете целую серию вдохновляющих пейзажей. Увидите, как величественно смотрится издалека Хунзахское плато. Проедете по живописному Буйнакскому перевалу и Гимринскому тоннелю — самому длинному в странах СНГ. Полюбуетесь Ирганайским водохранилищем со смотровой площадки. Проедете по просторным лугам и холмам. Посетите водопады Тобот и Итлятляр. Прогуляетесь по лабиринту из стен и пещер — Каменной чаше. Оцените картинные виды Матласского ущелья и водопада. А еще сможете пройти по экстремальной лестнице, прокатиться на зиплайне и покататься на лошадях.

🦅 И не забывайте почаще смотреть в небо — орлы могут летать прямо над вами на всем протяжении пути!

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер из гостиницы в черте города. Если вы остановились за городом, доплата составит примерную стоимость такси.
  • Другие возможные расходы: обед — 500 руб. /человека, катание на лошади — 500 руб., полет на зиплайне — 1000 руб.

Дополнительные опции

  • Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (проводится только летом и в сухую погоду) или на озеро Мочох. Продолжительность увеличится на 3 часа, стоимость — на 3000 руб.
  • Мы также предлагаем трансфер на автомобиле премиум-класса — плюс 3000 руб. к стоимости экскурсии

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки по горам, а в летний период не забудьте взять солнечные очки и головные уборы.

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
28 мар 2022
Очень насыщенная экскурсия, много красивых локаций по пути, все остановки по желанию осуществлялись без комментариев и отговорок, мы все остались в полном восторге от поездки! Шикарные пейзажи, смотровые площадки и структурированный маршрут, очень много красоты на протяжении всей дороги. Гид - очень приятный, настроил сразу всех на позитив даже несмотря на долгую дорогу, огромное спасибо, что подстроились под наш запрос о прибытии в аэропорт и ранний выезд, все было в лучшем виде! обед достоин отдельных похвал, попробовали блюда местной кухни в домашнем исполнении, все было очень вкусно! Всем рекомендую этот маршрут, и отдельная благородность нашему гиду Низами Рашидовичу:)
Очень насыщенная экскурсия, много красивых локаций по пути, все остановки по желанию осуществлялись без комментариев иОчень насыщенная экскурсия, много красивых локаций по пути, все остановки по желанию осуществлялись без комментариев и

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные☀️На весь деньПо ДагестануВодопад Тобот🗽ДостопримечательностиХунзахГимринский тоннельМатласКаменная чаша🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
15 000 за 1-7 чел.
История Махачкалы и Дагестана
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Яна
5
27 отзывов
История Махачкалы и Дагестана
История, красоты и самобытная культура многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
5 200 за 1-5 чел.
Горы, море и древняя история Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
48 900 за 1 человека
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
3 000 за 1 человека
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эльдар
5
48 отзывов
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
12 000 за 1-7 чел.
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
30 000 за 1 человека
Влюбиться в Дагестан за 1 день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
24 отзыва
Влюбиться в Дагестан за 1 день
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и Буйнакский перевал
7 500 за 1-6 чел.
Невероятный Дагестан
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
3 000 за 1 человека
Гуниб и Карадахская теснина
15 часов
Групповая
ЭтноМир
Нет отзывов
Гуниб и Карадахская теснина
Приглашаем вас в путешествие по горным красотам Дагестана
3 000 за 1 человека
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Школа
Нет отзывов
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
В этом туре с национальным колоритом вы прокатитесь с ветерком по главным достопримечательностям Дагестана
40 000 за 1 человека
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
15 часов
Групповая
ЭтноМир
4.8
17 отзывов
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
3 000 за 1 человека
Путешествие в Дербент - самый древний город России
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмед
4.6
13 отзывов
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
10 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ