1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Завтра в 05:00
21 июня в 05:00
1900013 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 сентября 2023Благодарим нашего гида Магомеда за отличную поездку. Это было первое знакомство с краем и оно оказалось великолепным. Места завораживающей красоты!
- ССергей6 сентября 20234сентября мы посетили экскурсию в Гуниб, посмотрели водохранилище, верхний и нижний Гуниб, Салтинское ущелье и водопад, мы были в сопровождении
- OOlga25 августа 2023Спасибо Гасану за экскурсию. Очень приятный мужчина. На машине с ним передвигаться было очень комфортно и безопасно. Места, по которым нас возили безумно красивые и интересные. Экскурсия отлично подойдёт для фотографий
- ЛЛариса21 августа 2023Огромное спасибо Магомеду! Всё было быстро и четко организовано (хотя заказывали накануне во второй половине дня и были не уверены,
- ФФарида9 августа 2023Очень красивые завораживающие места! Рада что выбрала именно этот тур и этого гида, всё показал и рассказал как нельзя лучше - СПАСИБО)) Впечатлений море, всем советую!
- ДДенис6 августа 2023Экскурсия классная! Всем очень понравилось! Красоту не передать никакими словами и фотографиями. Это надо увидеть своими глазами!! Комфортный авто, весёлый
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Царская поляна»
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