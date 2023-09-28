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гида Джамала, он прекрасно нам все рассказывал, очень внимательный и отзывчивый, предложил пообедать в хорошем кафе в Гунибе, где попробовали национальные блюда (все просто очень вкусно); очень хороший и отличный водитель и гид Джамал, по нашей просьбе дал нам возможность сделать красивые фотографии, нам очень все понравилось!