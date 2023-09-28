Царская поляна – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Царская поляна» в Махачкале, цены от 10 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
Начало: Пр-т Акушинского, 100
Расписание: Ежедневно, ранний выезд с 05:00 до 10:00
Завтра в 05:00
21 июня в 05:00
1900013 300 за человека
По тропам Александра Второго в Гунибский район
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
21 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 сентября 2023
    Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
    Благодарим нашего гида Магомеда за отличную поездку. Это было первое знакомство с краем и оно оказалось великолепным. Места завораживающей красоты!
  • С
    Сергей
    6 сентября 2023
    Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
    4сентября мы посетили экскурсию в Гуниб, посмотрели водохранилище, верхний и нижний Гуниб, Салтинское ущелье и водопад, мы были в сопровождении
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    гида Джамала, он прекрасно нам все рассказывал, очень внимательный и отзывчивый, предложил пообедать в хорошем кафе в Гунибе, где попробовали национальные блюда (все просто очень вкусно); очень хороший и отличный водитель и гид Джамал, по нашей просьбе дал нам возможность сделать красивые фотографии, нам очень все понравилось!

  • O
    Olga
    25 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Спасибо Гасану за экскурсию. Очень приятный мужчина. На машине с ним передвигаться было очень комфортно и безопасно. Места, по которым нас возили безумно красивые и интересные. Экскурсия отлично подойдёт для фотографий
  • Л
    Лариса
    21 августа 2023
    Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
    Огромное спасибо Магомеду! Всё было быстро и четко организовано (хотя заказывали накануне во второй половине дня и были не уверены,
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    что получится). Потрясающие виды, море впечатлений. Отличный гид, хорошо знающий историю своего края, приветливый и доброжелательный. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо Магомеду и Джамалу!

  • Ф
    Фарида
    9 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Очень красивые завораживающие места! Рада что выбрала именно этот тур и этого гида, всё показал и рассказал как нельзя лучше - СПАСИБО)) Впечатлений море, всем советую!
  • Д
    Денис
    6 августа 2023
    Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
    Экскурсия классная! Всем очень понравилось! Красоту не передать никакими словами и фотографиями. Это надо увидеть своими глазами!! Комфортный авто, весёлый
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    гид. Рассказал много интересного про все локации! Пообедали в хорошем ресторанчике с видом на Ирганайское водохранилище, очень красиво было и вкусно! В Гунибе панорамы открываются просто шикарные! В общем впечатлений и эмоций море! Все остались довольны поездкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Царская поляна»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
  2. Гуниб - аул парящий в небесах и Салтинская пещера за один день
  3. Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
  4. Аул Гуниб и Салтинский водопад за один день
  5. По тропам Александра Второго в Гунибский район
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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