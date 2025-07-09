Что вас ожидает

Губденский перевал. Вы увидите скалистые хребты, чередующиеся с плодородными долинами, которые используются под террасное земледелие.

Перевал Дарада-Мурада. Петляющая дорога красива в любое время года. С высоты почти 1500 метров над уровнем моря полюбуемся удивительным видом на горы.

Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Чтобы добраться до него, нам предстоит пройти по узкому ущелью, переходящему в пещеру.

Комплекс Андалал — памятник в честь победы бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала гид расскажет об истории этого места и событиях, которые здесь произошли.

Гунибская ГЭС. Это одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоить посмотреть по сторонам, и вы поймёте, что вокруг вас чудесная природа в сочетании с современным гидротехническим сооружением. Снимки здесь получаются сказочными.

Карадахская теснина. Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (в 19 веке здесь добывали горючие сланцы) или «Бецъкварили», что переводится с аварского языка как «слепое ущелье». Посмотрев на теснину, повернём назад и поедем обратно уже по другой дороге.

Ирганайская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете интересные факты о строительстве станции, оцените панорамы живописного водоёма и прибрежных аутентичных сёл. По желанию сможете покататься на сапах по чистой изумрудной воде в окружении горных вершин (1 час).

Гимринская башня 19 века и Гимринский тоннель. Вас ждёт поездка по самому длинному автодорожному тоннелю в России сквозь гору. По пути гид расскажет про оборону села Гимри.

Буйнакский перевал. Мы проедем по красивой горной дороге, расскажем историю её строительства во время царской России и сделаем остановки для фото в самых живописных местах.

Организационные детали