Посетить главные достопримечательности Дагестана за 1 день на автомобильной экскурсии
Программа этой экскурсии максимально насыщенная! К Карадахской теснине мы поедем по одному маршруту, а обратно — по другому: это позволит посетить как можно больше живописных мест.
Вы увидите каньоны и скалы, полюбуетесь подземным водопадом, проедете по горным перевалам, окунётесь в военное прошлое Дагестана и узнаете историю строительства ГЭС.
Вы увидите каньоны и скалы, полюбуетесь подземным водопадом, проедете по горным перевалам, окунётесь в военное прошлое Дагестана и узнаете историю строительства ГЭС.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Губденский перевал. Вы увидите скалистые хребты, чередующиеся с плодородными долинами, которые используются под террасное земледелие.
Перевал Дарада-Мурада. Петляющая дорога красива в любое время года. С высоты почти 1500 метров над уровнем моря полюбуемся удивительным видом на горы.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Чтобы добраться до него, нам предстоит пройти по узкому ущелью, переходящему в пещеру.
Комплекс Андалал — памятник в честь победы бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала гид расскажет об истории этого места и событиях, которые здесь произошли.
Гунибская ГЭС. Это одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоить посмотреть по сторонам, и вы поймёте, что вокруг вас чудесная природа в сочетании с современным гидротехническим сооружением. Снимки здесь получаются сказочными.
Карадахская теснина. Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (в 19 веке здесь добывали горючие сланцы) или «Бецъкварили», что переводится с аварского языка как «слепое ущелье». Посмотрев на теснину, повернём назад и поедем обратно уже по другой дороге.
Ирганайская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете интересные факты о строительстве станции, оцените панорамы живописного водоёма и прибрежных аутентичных сёл.
Гимринская башня 19 века и Гимринский тоннель. Вас ждёт поездка по самому длинному автодорожному тоннелю в России сквозь гору. По пути гид расскажет про оборону села Гимри.
Буйнакский перевал. Мы проедем по красивой горной дороге, расскажем историю её строительства во время царской России и сделаем остановки для фото в самых живописных местах.
Организационные детали
- Мы заберём вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске и после экскурсии привезём обратно. Желателен ранний выезд.
- В стоимость включены услуги гида, трансфер на комфортабельном легковом автомобиле и бутилированная вода. Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни в селе Карадах и посещение Салтинской теснины (100 руб.).
- Брать с собой животных и распивать спиртные напитки категорически запрещено. Также рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрытые ноги и руки.
- Наденьте удобную спортивную обувь, головной убор и куртку. В горах погода бывает переменчивой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 147 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан. Наша задача — показать красоту природы нашего горного края и познакомить с его культурным многообразием, погрузить вас в историю Дагестана. Гостеприимство, тепло и внимание — основа всех путешествий с нами. До встречи в горном крае!
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