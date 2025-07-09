Программа этой экскурсии максимально насыщенная! К Карадахской теснине мы поедем по одному маршруту, а обратно — по другому: это позволит посетить как можно больше живописных мест.
Вы увидите каньоны и скалы, полюбуетесь подземным водопадом, проедете по горным перевалам, окунётесь в военное прошлое Дагестана и узнаете историю строительства ГЭС.
Вы увидите каньоны и скалы, полюбуетесь подземным водопадом, проедете по горным перевалам, окунётесь в военное прошлое Дагестана и узнаете историю строительства ГЭС.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Губденский перевал. Вы увидите скалистые хребты, чередующиеся с плодородными долинами, которые используются под террасное земледелие.
Перевал Дарада-Мурада. Петляющая дорога красива в любое время года. С высоты почти 1500 метров над уровнем моря полюбуемся удивительным видом на горы.
Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Чтобы добраться до него, нам предстоит пройти по узкому ущелью, переходящему в пещеру.
Комплекс Андалал — памятник в честь победы бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала гид расскажет об истории этого места и событиях, которые здесь произошли.
Гунибская ГЭС. Это одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоить посмотреть по сторонам, и вы поймёте, что вокруг вас чудесная природа в сочетании с современным гидротехническим сооружением. Снимки здесь получаются сказочными.
Карадахская теснина. Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (в 19 веке здесь добывали горючие сланцы) или «Бецъкварили», что переводится с аварского языка как «слепое ущелье». Посмотрев на теснину, повернём назад и поедем обратно уже по другой дороге.
Ирганайская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете интересные факты о строительстве станции, оцените панорамы живописного водоёма и прибрежных аутентичных сёл. По желанию сможете покататься на сапах по чистой изумрудной воде в окружении горных вершин (1 час).
Гимринская башня 19 века и Гимринский тоннель. Вас ждёт поездка по самому длинному автодорожному тоннелю в России сквозь гору. По пути гид расскажет про оборону села Гимри.
Буйнакский перевал. Мы проедем по красивой горной дороге, расскажем историю её строительства во время царской России и сделаем остановки для фото в самых живописных местах.
Организационные детали
- Мы заберём вас в любом удобном месте в Махачкале, Каспийске или Буйнакске и после экскурсии привезём обратно. Желателен ранний выезд.
- В стоимость включены услуги гида, трансфер на комфортабельном легковом автомобиле и бутилированная вода.
- Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни в селе Карадах, посещение Салтинской теснины (100 руб.) и прогулка на сапе (по желанию, 1000 руб.
- в стоимость входит инструктаж, доска, жилет и сопровождение инструктора).
- Брать с собой животных и распивать спиртные напитки категорически запрещено. Также рекомендуем соблюдать исламский дресс-код для мужчин и женщин: прикрытые ноги и руки.
- Наденьте удобную спортивную обувь, головной убор и куртку. В горах погода бывает переменчивой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберем вас в любом удобном месте в Махачкале Каспийске или Буйнакске, желателен ранний выезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахрулабазан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 540 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Ахмад, я коренной житель Дагестана. Живу в Махачкале более 15 лет и являюсь профессиональным гидом. Мы с командой проводим экскурсии и туры по всей республике Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
8 июля ездили с Ахмадом по шикарному маршруту в горы. Нас забрали из дома, вернули туда же:) Ахмад прекрасно водит, аккуратно, по просьбам останавливается (одну из нас укачивало, нужно было
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И
Спасибо большое водителю и экскурсоводу Шамилю за поездку. Машина отличная,чистая. Ездит аккуратно. Места потрясающие. Я поняла,как мало знаю о Дагестане, хотя уже была здесь. Шамиль останавливался на смотровых площадках, рассказывал о местах,провожал и помогал везде. Завёз на обед,который был прекрасен. Даже дождь не помешал. Спасибо. Вы лучшие!
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Водопад шикарен! Необычна всё и дорога к водопаду и сам водопад! Карадахская теснина красива, но идти до неё скучно. В целом интересные виды по всему маршруту экскурсии.
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