Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Махачкалы - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду Салта — это возможность увидеть Дагестан настоящим: гордым, древним и чарующе красивым.
Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде. Пройдёте по улицам Верхнего Гуниба и попробуете блюда, которыми славится Кавказ.
Описание экскурсии
6:15 — выезд из Махачкалы
9:30 — Салтинский подземный водопад
Редкое природное чудо Дагестана. Вода обрушивается в каменный грот, а лучи солнца, пробиваясь сквозь потоки, создают игру света и тени.
11:00 — Гунибская ГЭС
Небольшая, но живописная гидроэлектростанция среди гор. Отсюда открываются красивые виды на долину и извилистую реку.
11:30 — памятник «Белые журавли»
Один из самых пронзительных символов Дагестана. Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем.
12:00 — музей Гуниба
Экспозиция, рассказывающая о жизни, быте и героическом прошлом горцев.
13:00 — обед с национальными блюдами
Отдых в местном кафе и знакомство с блюдами домашней дагестанской кухней, среди которых:
хинкал с мясом и ароматными соусами
чуду с зеленью
айран и лепёшки из тандыра
14:30 — Верхний Гуниб
Здесь время словно замедляется — над домами с резными балконами раскинулись горы, а воздух обволакивает свежестью.
15:30 — Царская поляна
Место, где в 1871 году останавливался Александр II. Простор, вековые деревья и панорама гор создают атмосферу уединения и величия.
16:00 — Беседка имама Шамиля
Кульминация маршрута. С этой смотровой площадки открываются величественные виды, а рядом — место, где стоял легендарный лидер Кавказа.
17:30 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
Транспорт: комфортабельный микроавтобус или минивэн (есть детские кресла при необходимости)
Выбирайте удобную повседневную одежду и обувь, которую не жалко испачкать. Для посещения водопада вам выдадут резиновые сапоги
Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет, без серьёзных ограничений по здоровью
С вами поедет один из гидов нашей команды
В стоимость входит: — транспортное обслуживание по маршруту — обед с национальными блюдами (хинкал, чуду, мясные и молочные угощения) — все входные билеты по программе
в четверг в 06:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Южном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 06:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 939 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.