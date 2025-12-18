Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду Салта — это возможность увидеть Дагестан настоящим: гордым, древним и чарующе красивым. Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде. Пройдёте по улицам Верхнего Гуниба и попробуете блюда, которыми славится Кавказ.

6:15 — выезд из Махачкалы

9:30 — Салтинский подземный водопад

Редкое природное чудо Дагестана. Вода обрушивается в каменный грот, а лучи солнца, пробиваясь сквозь потоки, создают игру света и тени.

11:00 — Гунибская ГЭС

Небольшая, но живописная гидроэлектростанция среди гор. Отсюда открываются красивые виды на долину и извилистую реку.

11:30 — памятник «Белые журавли»

Один из самых пронзительных символов Дагестана. Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем.

12:00 — музей Гуниба

Экспозиция, рассказывающая о жизни, быте и героическом прошлом горцев.

13:00 — обед с национальными блюдами

Отдых в местном кафе и знакомство с блюдами домашней дагестанской кухней, среди которых:

хинкал с мясом и ароматными соусами

чуду с зеленью

айран и лепёшки из тандыра

14:30 — Верхний Гуниб

Здесь время словно замедляется — над домами с резными балконами раскинулись горы, а воздух обволакивает свежестью.

15:30 — Царская поляна

Место, где в 1871 году останавливался Александр II. Простор, вековые деревья и панорама гор создают атмосферу уединения и величия.

16:00 — Беседка имама Шамиля

Кульминация маршрута. С этой смотровой площадки открываются величественные виды, а рядом — место, где стоял легендарный лидер Кавказа.

17:30 — возвращение в Махачкалу

